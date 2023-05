Kinderärzte im Kreis Miltenberg fehlen: Mütter und Kinder in Sorge

Elfjährige schreibt bewegenden Brief

Miltenberg 23.05.2023 - 09:28 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Kinderärztin untersucht ein einjähriges Mädchen mit einem Stethoskop. Eine Mutter aus Eichenbühl fand jüngst keinen Mediziner, der ihre sechsjährige Tochter untersuchen konnte und macht sich dementsprechend Sorgen um die kinderärztliche Versorgungssituation im Kreis Miltenberg. Symbolfoto: Sebastian Kahnert (dpa)

Das Mädchen wendet sich damit an potenzielle Nachfolger für die Kinderarztpraxis Zeller in Miltenberg. Dort ist das Mädchen derzeit noch Patientin. Doch Ende Juni wird die Praxis schließen - und die kinderärztliche Versorgung im Kreis wird sich verschlechtern.

Die Mutter der Elfjährigen, die nicht mit Namen genannt werden will, erzählt: »Jeder, der den Brief gelesen hat, hat geweint.« Die Frau war jüngst in der Praxis von Joachim und Anca Zeller gewesen und hatte mitbekommen, dass dort vieles bereits abgebaut werde. Die Praxis spende das Inventar, wie etwa die Bilder an der Wand. Die habe man als Patient beim Warten immer angeguckt, so die Mutter. »Das fand ich so schlimm«, sagt sie.

Hoffnung des Mädchens

Abends habe sie das ihrer Tochter erzählt. Die habe dann gleich nachts den Brief geschrieben. Das Mädchen hofft darauf, dass doch noch ein Nachfolger gefunden wird. Der könnte dann noch eingearbeitet und an die kleinen Patienten gewöhnt werden, so die Elfjährige. »Sorgen machen sich alle, das geht auf die Kinder über«, findet ihre Mutter.

Sie berichtet, dass sie für die Zeit nach Juni noch keinen Platz bei einem anderen Kinderarzt gefunden hätten. Die Mutter hofft deshalb darauf, dass ihre Tochter in den nächsten Jahren nicht schwer krank wird. »Vielleicht hat sie nur Schnupfen oder Magen-Darm«, sagt sie. Ansonsten könnten sie vielleicht bei ihrem eigenen Hausarzt unterkommen. Oder aber sie fänden ausnahmsweise einen anderen Kinderarzt - »wenn man vier Stunden telefoniert hat«, so die pessimistische Sichtweise.

Die Frau aus dem Kreis Miltenberg fürchtet zudem, dass ein anderer Kinderarzt nur Patienten aus bestimmten Ortschaften aufnimmt. Sie wolle nicht zwangsläufig »irgendwo reingesteckt« werden. Denn: »Meinen Toast kaufe ich ja auch bei dem Bäcker, bei dem es mir am besten schmeckt.«

Adriana Almeida Gravano aus Eichenbühl hat sich ebenfalls mit einem besorgten Brief an die Redaktion gewandt. Ihre sechsjährige Tochter Soraya leidet an Infektasthma. Vor Kurzem war sie in der Kinderklinik in Aschaffenburg, weil sie nicht gut Luft bekam. Soraya wurde dann an einem Mittwoch nur deswegen entlassen, weil im Krankenhaus kein Platz mehr war. Es hieß aber vonseiten der Ärzte, dass das Mädchen vor dem Wochenende noch einmal abgehört werden müsse.

Odyssee beginnt

Da ging für Gravano die Odyssee los: Auch ihre Tochter ist Patientin in der Miltenberger Praxis Zeller. Doch die waren zu dieser Zeit in Urlaub. Die Urlaubsvertretung Herdt und Kempf in Miltenberg hätten ihr mitgeteilt, dass sie keine Kapazitäten frei hätten. Man habe ihr gesagt, wenn es schlechter werde, solle sie mit ihrer Tochter ins Krankenhaus. »Ist das die Zukunft?«, fragt sich Gravano.

Sie probierte es weiter: Beim Klingenberger Kinderarzt Matthias Krueger sei sie telefonisch erst gar nicht durchgekommen. Und eine Sulzbacher Praxis nehme keine Patienten aus Eichenbühl auf. Aus diesem Grund rentiere es sich auch gar nicht erst, Praxen im Aschaffenburger Raum abzuklappern.

»Es war keine Lappalie«

»Ich bin richtig wütend geworden«, sagt Gravano. »Nicht nur für mich, sondern für alle Mütter, die in dieser Situation sind.« Sie habe zwar Notfallzäpfchen da und auch ein Notfallspray. Außerdem hatte ihre ältere Tochter ebenfalls Infektasthma, deswegen war sie schon routiniert. Aber trotzdem lag Soraya das ganze Wochenende bei ihr, aus Angst, dass es schlechter wird. »Es war keine Lappalie«, betont Gravano.

In ihrer Wut wandte sie sich an das Miltenberger Gesundheitsamt. Da hätte sie die Antwort bekommen, der Behörde seien »die Hände gebunden« und man verwies sie an die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (siehe Hintergrund). Doch denen eine Mail zu schreiben, bringt laut Gravano nichts: »Ich kenne so viele Mamas, die eine Mail geschrieben haben. Die kriegen alle keine Antwort.«

Letztlich gab die Eichenbühlerin auf. Soraya wurde nicht untersucht, aber zum Glück ging am Wochenende alles gut. Und am Montag konnte die Sechsjährige bei den Zellers, die aus dem Urlaub zurück waren, abgehört werden. Doch wie wird es nach der Praxis-Schließung weitergehen, fragt sich Gravano: »Ich bin total verunsichert. Ich weiß echt nicht, was ich ab Ende Juni mache.«

Anca und Joachim Zeller standen für ein Interview nicht zur Verfügung. Sie teilten auf Anfrage der Redaktion jedoch mit: »Wir verstehen die Sorgen und sehen auch die Situation mit kritischem Blick, versuchen aber trotzdem, eine objektive Haltung einzunehmen.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Landrat antwortet Eichenbühlerin In ihrem Brief an die Redaktion wendet sich Adriana Almeida Gravano aus Eichenbühl direkt an Landrat Jens Marco Scherf, der vielleicht die "passende Antwort" auf die schwierige Situation wisse. Wir haben den Landrat damit konfrontiert. Er antwortet: "Grundsätzlich hat die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern (KVB) den Versorgungsauftrag, weshalb der Landkreis hier nur unterstützend tätig werden kann und auch wird." Ende Mai finde ein Runder Tisch mit der KVB sowie mit Kinder- und Hausärzten statt. Scherf kündigt an, die Familien nach der nichtöffentlichen Veranstaltung zu informieren. Er schreibt weiter: "Aufgrund des hohen Engagements sowohl der Kinderärzt/innen als auch vieler Hausärzt/innen bin ich zuversichtlich, dass wir dies stemmen werden." Jedoch brauche man mittelfristig unbedingt eine Besetzung der offenen Stellen. Die Werbung des Landratsamts und der Gesundheitsregion plus sei bislang erfolglos, obwohl der Kreis aufgrund einer "drohenden Unterversorgung" besondere Fördermöglichkeiten der KVB bekomme. So gibt es etwa für die Praxisnachbesetzung einen Zuschuss von bis zu 60.000 Euo. Die Schließung der Praxis Zeller werfe den Kreis zurück in eine "prekäre Versorgungslage", so Scherf. Deswegen mehrten sich Anfragen besorgter Eltern. Die Eichenbühlerin Gravano hatte auch erklärt, man habe ihr bei einem Anruf im Gesundheitsamt mitgeteilt, dass der Behörde "die Hände gebunden" seien. Hierauf antwortet Scherf: "Ja, das ist tatsächlich so, da das Gesundheitsamt keine ärztlichen Leistungen als Ersatz für die niedergelassenen Praxen erbringen darf." Der richtige Ansprechpartner sei die KVB. Weitere Infos: https://gesundheitsregion-plus.landkreis-miltenberg.de/aktuelles/news/kinderaerztin-und-kinderarzt-fuer-den-landkreis-miltenberg-gesucht/