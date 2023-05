Kind der Lebensgefährtin unsittlich berührt

Gericht: 60-Jähriger bekommt zwei Jahre auf Bewährung und 2000 Euro Geldauflage für sexuellen Missbrauch einer Schutzbefohlenen

Obernburg 10.05.2023

Die Anklageschrift, vorgetragen vom Staatsanwalt, sprach von zwei Taten, begangen in den Jahren 2011 und 2012, als das geschädigte Mädchen acht Jahre alt war, und von zwei Taten im Jahr 2015 - strafbar als vier Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen.

Nach der Verlesung der Anklageschrift erklärte Rechtsanwalt Benjamin Grunst für den Angeklagten, dass dieser zunächst keine Angaben zur Sache machen werde. Richter Matthias Wienand stellte die Möglichkeit einer bewährungsfähigen Freiheitsstrafe in Aussicht, allerdings setze das Therapiewillen und ein umfassendes Geständnis voraus. Der Rechtsanwalt merkte dazu an, dass die ersten beiden Taten nicht geschehen sein können, da laut Aktenlage sein Mandant seine damalige Lebensgefährtin erst später kennengelernt hatte. Therapiewillig sei sein Mandant auch nicht, da eine Therapie mangels freier Plätze nicht umgesetzt werden könne.

Angeklagter gibt Taten zu

Es folgte im Gerichtssaal eine rege Diskussion, bei der der Anwalt einen konkreten Strafrahmen festgesetzt haben wollte, auf den sich das Gericht aber nicht einlassen wollte. Mit der Aussage des Richters, dass der Strafrahmen sich auf jeden Fall am oberen Ende des Möglichen, also bei zwei Jahren Bewährungsstrafe, liegen würde, zogen sich Anwalt und Angeklagter zur Beratung zurück.

Sodann erklärte der Anwalt für seinen Mandanten, dass die Taten ohne Nennung von weiteren Einzelheiten zugegeben würden und der Angeklagte sich bei der Geschädigten entschuldige.

Im Zuge der weiteren Beweisaufnahme wurde bekannt, dass der Angeklagte im Bundeszentralregister wegen Diebstahl, Betrug und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion (laut Anwalt ein versuchter Versicherungsbetrug) vorgeahndet worden war.

Die polizeiliche Sachbearbeiterin berichtete, wie die Geschädigte ohne elterlichen Beistand die Anzeige erstattet hatte. Weiter sagte sie aus, dass es keine Hinweise gegeben hatte, dass weitere Kinder der Lebensgefährtin in ähnlicher Weise geschädigt worden waren.

Monika Ziemer, die Anwältin des geschädigten Mädchens, die als Nebenklägerin der Verhandlung beiwohnte, berichtete davon, dass das Geschehene die Abiturientin immer noch belaste, aber glücklicherweise keine negativen Auswirkungen auf die Schulleistungen gehabt habe. Der Staatsanwalt bewertete positiv, dass der Angeklagte die Taten nun eingeräumt und ein langes Verfahren mit einer belastenden Aussage der Geschädigten erspart habe.

Zudem habe der Angeklagte im letztmöglichen Moment Therapiewillen gezeigt, beides Voraussetzungen für eine mögliche Bewährung. Seine Forderung: zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung, eine Geldauflage von 2000 Euro und die Aufnahme einer Sexualtherapie. Die Nebenklägerin schloss sich der Staatsanwaltschaft an. Der Verteidiger war für eine geringere Geldauflage, da die Verfahrenskosten bereits eine hohe Strafe darstellen, zumal die Gutachterkosten im fünfstelligen Bereich anzusehen sein dürften. In seinem letzten Wort entschuldigte sich der Angeklagte nochmals bei der Geschädigten.

Das Urteil lautete auf schuldig im Sinne der Anklage. Zwei Jahre Freiheitsstrafe für drei Jahre auf Bewährung erhielt der Angeklagte, der auch die Kosten des Verfahrens und 2000 Euro Geldauflage zahlen muss, dafür. Zudem muss er mindestens acht Termine einer ambulanten Therapie wahrnehmen.

In seiner Begründung ging der Richter auch auf die Geschädigte ein, die in dem Verfahren ernst genommen worden sei und durch ihre Anzeige etwas bewirkt habe. An den Angeklagten gerichtet sagte er, dass das Vertrauen, das durch die Bewährung in ihn gesetzt werde, nicht enttäuscht werden dürfe und er straffrei bleiben solle. Die monatlichen Raten für die Geldauflage seien mit 60 Euro sehr niedrig angesetzt, da vermutlich auch noch Therapiekosten auf den Angeklagten zukämen. Insgesamt halte sich aber »das Mitleid des Gerichts über die hohen Verfahrenskosten, die er durch ein früheres Geständnis hätte verringern können, in Grenzen«.

