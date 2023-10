"Kill your Idols" bringt Hits von Guns n' Roses ins Erlenbacher Beavers

Axl Rose und Slash perfekt kopiert

Erlenbach a.Main 15.10.2023 - 15:33 Uhr 2 Min.

Axl Rose und Slash lassen grüßen: Sänger Nunzio Gerbino und Simone Lia in Aktion.

Trotz nachtlanger, schlauchender Fahrt haben die sechs Musiker knapp drei Stunden am Stück die schönsten Hardrocksongs der Band Guns 'n Roses« nachgespielt. Die Gäste waren total begeistert und forderten von den Männern noch drei Zugaben ein.

Während Axl Rose seine beste Zeit fast hinter sich hat, hat sie der Sänger Nunzio Gerbino noch vor sich. Was dieser junge Italiener da abgeliefert hat, war einfach unglaublich und das aus mehreren Gründen. Gerbino, Ende 30, hat eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Als gut aussehender Frontmann weiß er ganz genau, wie er sein Publikum auf Touren bringt. Charmant animiert er seine Gäste mitzuklatschen. Er polarisiert mit seinem oberkörperlastigen und oberkörperfreien Tanzstil wie Axl oder er prostet inklusive Trinkspruch auf Deutsch.

Unfassbare Gesangsleistung

Nunzio Gerbino hat so eine unbändige Energie, eine überschäumende Spielfreude und salopp ausgedrückt, Hummeln im Hintern. Das Beste an ihm ist aber seine Reibeisen-Stimme. Er ist die junge Kopie von Axl Rose - wild, ungestüm und unglaublich gut. Er singt die gleichen Krächzer, hat die gleichen hohen Schreier, die lang anhaltenden Töne und das Pressen ins Mikro, bis der Kopf rot anläuft. Gerbino vergisst sich für die Musik, verausgabt sich, liefert mehr ab als erwartet. Gefühlt hat er sich fast vor jedem Song umgezogen und kam auch mal im Kilt. Die Gesangsleistung war unfassbar. Fast drei Stunden am Stück, ohne Pause, wechselte der Italiener zwischen schnellen Liedern und Balladen ab, wie zum Beispiel «It's so easy", «Pretty tied up", «This I love", «Patience", «Don't cry", «Welcome to the jungle", «Live and let die", «Paradise City", «Knockin on heavens door" und viele mehr. Ab und an sind brillante, spezielle Soli einiger Ensemblemitglieder zu hören, die regelmäßig umjubelt wurden.

Der echte Lead-Gitarrist Slash, von dem man bis heute kaum weiß, wie er unter seinem großen schwarzen Hut und seiner schwarzen Lockenpracht eigentlich aussieht, verkörperte bei den Italienern Simone Lia. Er stand seinem Idol äußerlich und spielerisch in nichts nach. Mit seiner schwarzen Mähne und dem großen Hut sah er aus wie Slash und er spielte wie der Teufel, ließ seine Finger im irrwitzigen Tempo über den Gitarrenhals fahren. Lia hat Slash verinnerlicht, spielt jede Note, jedes Riff wie sein Idol.

Der Rest der Band war das Sahnehäubchen: Schlagzeuger Davide de Carli, Bassist Stefano Amicucci, Keyboarder Federico Carbone und Gitarrist Marco Giannini sind der Rest der herausragenden Band, die mit ihrer gleichen, intensiven Spielfreude den brillanten Musikteppich für ihren Sänger bildeten. Die ganze Band ist ein Genuss vom ersten bis zum letzten Ton und sie hätten noch viel mehr Gäste verdient. Sie wollen wiederkommen.

Anja Keilbach