Kikeriki-Theater Darmstadt zeigt seine »Watzmänner«

Erlenbach a.Main 16.10.2023 - 15:07 Uhr 1 Min.

Mit ihrem Stück "Watzmänner - Ein Alptraum für zwei (nicht schwindelfrei)" begeisterte das Kikeriki Theater der Darmstädter Comedy Hall am Samstag in der vollen Erlenbacher Frankenhalle seine Gäste: In dieser Szene planen die zwei Hauptprotagonisten - in dieser Szene in ihrer Unterkunft - den Berg "Watzmann" zu besteigen. Am nächsten Morgen soll es losgehen.

Dreh- und Angelpunkt waren zwei Protagonisten, die in einer Unterkunft residierten - so das eröffnende Szenenbild. Ein Hesse, gespielt von Felix Hotz, der sich aber als Bayer und Bergführer ausgibt. Und ein Amerikaner, verkörpert von Florian Harz, der dafür bezahlt hat, dass er unter fachkundiger Leitung den Watzmann besteigen darf. In weiteren Rollen, die mittels Puppen oder Silhouetten dargestellt wurden, war vom Ensemble Hanno Winter im Einsatz. Der Hesse, wurde schnell deutlich, will mit seinem Schwindel das schnelle Geld verdienen. Schließlich möchte er sich davon ein Küchengerät leisten.

Urkomische Dialoge

Der vermeintlich erfahrene Bergsteiger seinem muss seinem Gast aus Übersee allerlei Begrifflichkeiten erklären: Küchengeräte, FI-Schalter und Aufbackbrötchen mitsamt Funktionsweisen und richtiger Anwendung. Mal geduldig, mal mit kurzer Zündschnur gab der Hesse sein Bestes bei deren Beschreibung, auch wenn der Fragende sich dann manchmal alles mögliche zusammen reimte.

Dass der sich als Bayer ausgebende Hesse nur hessisch spricht, weiß der andere nicht - schließlich wird das einfach als Bayerisch verkauft. Der Gast legte einen amerikanischen Dialekt an den Tag. Urkomisch machte so ziemlich jeden Dialog, dass diese Akzente plus Pointen aufeinandertrafen.

Schnell war der Schwindler genervt, denn seinen Schützling als wissbegierig zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich noch untertrieben. Irgendwann legten sich die beiden schlafen - sich das eine oder andere Betthupferl in flüssiger Form gegönnz. Am nächsten Morgen stand früh die Besteigung des Watzmanns an.

Zum Berg steigen Puppen

Für diese wechselte die Darstellung der Charaktere zu Puppen - aber selbstverständlich weiterhin mit all ihren sprachlichen Eigenheiten, Ecken und Kanten. Dass der Aufstieg auf den Watzmann nicht nur an sich schon ein beschwerlicher ist, sondern noch weitere Gefahren birgt, wurde schnell deutlich: Schräge Gestalten begegneten den Beiden, darunter die in einer Gletscherspalte hausende Heidi, eine optisch an Eismumie Ötzi angelehnte Figur, die noch für eine Überraschung sorgte sowie der Charakter aus dem Heiligenschrein der Pension, während auch noch ein Steinbock allerlei Trubel verursacht.

Das Kikeriki-Theater hielt bis zum Finale konstant das Niveau in Sachen Humor und Einfallsreichtum. Die Antwort auf die Frage, ob es die beiden Hauptpersonen auf den Gipfel geschafft haben und wie das Stück ausging, sei an dieser Stelle nicht verraten. Eines ist sicher: Mehr humoristische Unterhaltung an einem Abend geht kaum - und dies bei in allen Belangen beeindruckender Qualität.

