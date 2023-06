Kiga-Gebühren in Schneeberg steigen kräftig

Staat lehnt Schadensforderung für Waldbrand ab

Schneeberg. Bürgermeister Kurt Repp (CSU) informierte in der Sitzung des Schneeberger Gemeinderats am vergangenen Freitag darüber, dass das Landesamt für Finanzen die Schadensforderung von knapp 20.000 Euro für den Waldbrand am 18. Juli 2022 aufgrund mangelnder Beweislage abgelehnt habe. Auch der eingereichte Widerspruch sei jüngst am 20. Juni mit der Begründung abgelehnt worden, dass nicht nachweisbar sei, ob der Brand unmittelbar durch die Mäharbeiten ausgelöst wurde. Weiter stehe im Ablehnungsschreiben, dass das Bauamt durch die Mäharbeiten seiner Verkehrssicherungspflicht nachgekommen sei.

"Die Beweislage ist für alle Beteiligten eindeutig, die Brandursache ist nur auf die Mäharbeiten zurückzuführen", so Repp. Gleichzeitig erklärte er, dass die Gemeinde das so nicht hinnehmen und weiter für ihre Forderungen kämpfen werden. Der Gemeinderat sprach sich einmütig dafür aus, das Ganze weiterzuverfolgen.

Ralf Wöber (SPD) sprach von einer "politischen und moralischen Bankrotterklärung" sowie einer willkürlichen Entscheidung, die das Vertrauen der Bürger in den Staat in Grund und Boden trete.

Es hieße immer, alle Bürger seien gleich, doch hierbei schienen manche "gleicher" zu sein, stellte Bernhard Speth (BLS) fest. Wäre das Ganze einer Privatperson geschehen, hätte der Staat mit maximaler Kraft zugeschlagen. Doch hier scheine eine Behörde die andere zu schützen. jel