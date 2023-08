Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kids bauen in Erlenbach die Welt von Super Mario nach

Ferienspiele

Erlenbach a.Main 13.08.2023 - 12:32 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Kinder sind stolz auf ihr gebautes "Peachs Schloss", das sie mit ihren Betreuern Nico Zöller (links), Maria Öttinger (Zweite von links) und Elias Scheiber (rechts) gebaut haben.

Die Kommunale und Präventive Jugendarbeit sorgt seit 2004 jedes Jahr in den Sommerferien in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gemeinden dafür, dass sich Buben und Mädchen auf einem Abenteuerspielplatz austoben können. Für Baumaterial wie das Holz sorgt die Stadt. Das Landratsamt stellt Betreuer und Spielmaterialien. Morgens zwischen 8 und 9 Uhr bringen Eltern die Kinder. Zwischen 16 und 17 Uhr holen sie diese wieder ab.

100 Buben und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus dem ganzen Landkreis sind am Montagmorgen im Rahmen dieser Ferienaktion ans Jugend- und Familienzentrum nach Erlenbach gekommen. Die Betreuer sind Studenten, Schüler und Berufstätige. Es gibt zehn Gruppen mit jeweils drei ehrenamtlichen Betreuern und jeweils zehn Kindern. In Erlenbach heißt das Motto in diesem Jahr "Super Mario". Gebaut werden insgesamt zehn Hütten, von jedem Team eine. Neben "Peachs Schloss" wurden auch "Bowsers Festung" und "Mario Karts" gebaut.

Bei dem Projekt Abenteuerspielplatz geht es darum, verschiedene Häuser zu bauen, die am Ende als Spielgeräte dienen. Neben dem handwerklichen Aspekt und der Kreativität lernen die Kinder auch den richtigen Umgang mit Werkzeugen wie Hammer und Säge kennen. Aber nicht nur den Umgang mit Holz lernen die Kinder. Es wird auch großen Wert auf die pädagogische Arbeit gelegt.

Die beiden Leitungsbetreuer Jonas Bohlender (23) und Luca Zöller (21), zwei von insgesamt 36 ehrenamtlichen Betreuern, loben die Kinder, die sich in der Woche viel einfallen lassen. "Die Kinder sind wie kleine Architekten. Sie zeichnen die Pläne für ihre Häuser selber. Danach werden die Ideen gemeinsam besprochen und soweit wie möglich umgesetzt." Die Kinder sind eifrig bei der Sache, messen Bretter ab, sägen Rundhölzer in Stücke und schlagen lange Nägel ins Holz. Beim Arbeiten müssen sich die Kinder abstimmen. Lange Holzbalken und Bretter müssen sie gemeinsam tragen. Wenn die Holzhütten in die Höhe wachsen, müssen sie das Holz mit vereinten Kräften hoch schaffen.

Die Kinder hämmern und sägen aber nicht nur von der Begrüßung bis zum Abschied. Morgens und abends versammeln sich alle in einem großen Kreis zur gemeinsamen Spielrunde. Nachmittags können die Kinder weiter an ihren Hütten bauen, basteln oder Fußball spielen. Hüttenbauen ist übrigens nicht nur Männersache. Unter den 100 Kindern sind 50 Mädchen.

Am Freitag feiern Betreuer und Kinder zusammen mit den Eltern und Bürgermeister Christoph Becker (CSU) den Abschluss der Abenteuerspielplatz-Woche. Dann können die kleinen Handwerker ihren Eltern stolz ihre selbst gebauten Hütten präsentieren. Die Eltern können die Hütten dann ersteigern und mit nach Hause nehmen. Der Erlös geht an die Stadt Erlenbach, die das Baumaterial besorgt hatte.

Martin Roos

Hintergrund: Das sagen Kinder zum Abenteuerspielplatz Lukas Strohauf (12) aus Collenberg: "Ich bin das erste Mal beim Abenteuerspielplatz dabei. Ich bin in der Parcoursgruppe und finde es toll, mit den anderen Kindern zu spielen und eine Hütte zu bauen. Heimweh habe ich nicht." Emely Braun (7) aus Großheubach: "Ich bin auch das erste Mal dabei. Am besten gefällt mir das Bauen der Hütten und das Spielen mit den anderen Kindern. Die Betreuer sind ganz toll und das Essen schmeckt auch gut." Tom Schmidt (9) aus Eschau: "Am besten gefällt mir, dass wir zusammen viel bauen. Wir haben einen Parcours und etwas zum Balancieren gebaut, das man auch als Tisch und Bank nutzen kann. Es ist fast so schön wie in den Urlaub zu fahren." Johanna Lebold (7) aus Sommerau: "Ich bin auch das erste Mal beim Abenteuerspielplatz dabei. Ich finde es besonders schön, dass wir alle zusammenarbeiten. Wir haben zusammen die Rampe, die Wippe und das Klettergerüst gebaut."