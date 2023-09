Kerbmarkt mit Rock im Rathaushof

Kirchweih

Niedernberg 11.09.2023 - 17:34 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei der Kerb sorgt ein buntes Kinderprogramm für kurzweilige Unterhaltung.

Die KJG richtete am Sonntag den »Rock im Rathaushof« aus, die Pfadfindergruppe lud zum Lagerfeuer ein, die Bücherei zog Leser mit dem Bücherflohmarkt an und auch der Ausschank am Dorfplatz war »Vereinssache«.

Die überwiegend regionalen Verkaufsstände boten selbst hergestellte Produkte an, die Freundesgruppe »Noigeplaggte and friends« servierte besondere Essensspezialitäten wie Pfälzer Saumagen. Der Zweck: Unterstützung der Bevölkerung im Ahrtal.

Mitsingaktionen auf Dorfplatz

Dass die Niedernberger ausgelassen feiern und zusammen musizieren, ließ sich am Dorfplatz sehen und hören. Samstagabend wurde zu den Lokalmatadoren »Blechkatzenrocker« gesungen und getanzt, am Sonntag zum Musikcorps und bei den Medleys von »Sing out loud« mitgesungen.

Für Kinder ist die Kerb ein Höhepunkt: Der Jugendtreff hat auf dem schattigen Gelände des alten Friedhofs ein Spiel- und Gestaltungsparadies aufgebaut und Zauberer Bennini eine lange Warteliste für seine Ballonkreationen. Und nicht zu vergessen die »heiße Ware« - Spielzeug, dass gegen das traditionelle »Kerbegeld« auf dem Kinderflohmarkt verkauft wird und meist direkt wieder in eine Karussellfahrt oder Zuckerwatte investiert wird.

Rockiges vom Rathaushof

Seit 24 Jahren findet auf dem Niedernberger Rathaushof am Kerbsonntag eine ganztägige Rockparty statt. Inzwischen überregional als Auftrittsangebot mit professioneller Bühne und Anlage bekannt, gab es dieses Jahr mehr Bewerbungen, als Auftrittstermine zur Verfügung standen. Robin Fischer von der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) freut sich über den Zulauf. »Wir wollen Nachwuchsbands eine Chance geben« sagt er, mit beiden Händen am großen Mischpult beschäftigt. Der Klang ist bei allen Bands sehr gut und ordentlich laut. Manche Nachbarn haben sich einen Exklusivplatz auf dem eigenen Balkon eingerichtet.

Das mit den Nachwuchsbands ist nicht unbedingt wörtlich zu nehmen, denn die erste Band des Tages, »Jim Leslie Trio«, besteht aus Musiker, die allesamt keine unbeschriebenen Blätter sind und mit kreativem musikalischem Mix und dem coolen, satten Klang der Hammondorgel begeistern.

Auch »Steve Cole &The Sandwich life« und »John Grey« sind bereits im Aschaffenburger Raum und darüber hinaus mit ihren eigenen Musikkreationen zu hören. Mit ihrem ganz eigenen Sound und handgemachter Gitarrenmusik beweisen beide Bandfs, dass die Musikrichtung Rock an diesem Tag nicht in Stein gemeißelt ist. Doch spätestens bei »Ride On«, die sich fast ausschließlich AC/DC-Covern verschrieben haben, ist der Rock wieder klar zu hören. »Good old Rock´n´Roll« haben sich die Großwallstädter auf die Fahne geschrieben und begeistern besonders mit dem extrem authentischen, aber weiblichem Gesang. »Lene Wood«, auch überregional bekannte Band mit selbst komponierter funkig-rockiger Musik, konnte das Publikum in ihren Bann ziehen.

Ausklang mit Partystimmung

Den Abschluss des Musikprogramms gestaltete die Band »6 wie im Radio« mit einer bunten Mischung aus Coversongs. Rammstein, Die Ärzte, Prodigy und jede Menge Mitsing- und Mitgrölhits ließ mit einer passenden Lichtshow noch einmal richtige Partystimmung aufkommen.

Zum Schluss dürfte die Sache mit dem Nachwuchs noch einmal wörtlich genommen werden: der jüngste Bühnenmusiker an diesem Abend war der neunjährige Mika, Sohn des Schlagzeugers, der beim Lied »Heroes« das Schlagzeug souverän bediente. Vielleicht steht er in ein paar Jahren mit seiner eigenen Band im Niedernberger Rathaushof auf der Bühne.

LISA RÜD