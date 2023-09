Kerb in Trennfurt: Ganz im Zeichen der Musik

Viele Gäste im Pfarrheim am Sonntag und Montag

Klingenberg a.Main 12.09.2023 - 12:33 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gut besucht war der Seniorennachmittag der Kerb der Sängervereinigung 1864 Trennfurt. Die Kinder des Kindergarten Tabaluga gaben mit dem Lied "Der Herbst ist da" ihr musikalisches Können zum Besten.

Beim Seniorennachmittag sangen die Kinder des Kindergartens Tabaluga mit "Der Herbst ist da" den vielen anwesenden Gästen ein gelungenes Ständchen. Die musikalische Darbietung kam sogar so gut an, dass die Kinder noch eine Zugabe zum Besten gaben. Es gab reichlich selbstgebackenen Kuchen und Kaffee, auch Freunde des Deftigen kamen mit Öbbelwoi, Bier vom Fass und gegrillter Haxe nicht zu kurz. Am Abend gab es dann Musik von Werner Pokorny mit Volksliedern, bei denen jeder zum Mitsingen eingeladen war. Den Auftakt zur Kerb am Sonntag machte die Veranstaltung Chöre und Cocktails, bei der über 200 Zuschauer vom gemischten Chor des Vereins, dem Chor Tonwerk sowie den Männerchören Bürgstadt und Rüdenau bestens unterhalten wurden. Alle Chöre wurden von Ariane Wüst dirigiert. Mit großer Singfreude intonierten die Sänger bekannte Schlager und Musicalstücke.

Die Kerb der Sängervereinigung 1864 Trennfurt findet schon seit über 30 Jahren statt. Rund 25 Jahre wurde die Kerb im Hof es ehemaligen ersten Vorsitzenden Lothar Markert gefeiert, danach zog die Veranstaltung in das Pfarrheim um. mwz

Miriam Weitz