Keine Mehrheit für Wohnmobilplatz

Stadtrat

Obernburg 29.09.2023 - 15:03 Uhr 3 Min.

Die Anwohner wehren sich gegen den Standort des geplanten Wohnmobilplatz Die ursprünglich geplante Lage ist durch die ungünstigen Randbedingungen nicht ideal

Michael Grundmann (Grüne) hatte zu Beginn der Sitzung beantragt, den Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung zu nehmen, was aber mit neun zu fünf Stimmen abgelehnt wurde.

Stefan Brück vom Bauamt der Stadt begründete den Antrag und informierte über die bisherigen Aktivitäten.

Die Sitzung wurde von Christopher Jany (CSU) als zweiter Bürgermeister geleitet. Er informierte darüber, dass im Nachgang zur Sitzung des Bauausschusses mehrere Schreiben von Anwohnern bei der Stadtverwaltung eingingen, die sich gegen die Schaffung eines Wohnmobilstellplatzes aussprachen, obwohl es bisher noch kein offizielles Verfahren gäbe. Sieben Stellplätze mit Kosten von etwa 75.000 Euro für einen Standort neben Abpumpstation, Fäkalienentsorgung und Versorgungsstation, direkt hinter der Schallschutzwand der B 469 mit maximaler Stellplatzbreite von lediglich fünf Metern sei sicherlich kein geeigneter Platz. Auch im Stadtrat wurden bei der Beratung mehrere Gründe aufgeführt, warum das Gelände nicht geeignet sei und die Sorgen der Anwohner ernstgenommen werden sollten.

Enge Zufahrt

Winfried Elbert (Grüne) stellte klar, dass Wohnmobiltourismus eine stetig wachsende Form der Freizeitgestaltung sei, der auch für Obernburg eine Bereicherung wäre. Der ausgesuchte bisher als Parkplatz genutzte Platz im Römergäßchen sei klein und könne daher nur wenige Wohnmobile aufnehmen. Die Zufahrt gestalte sich zwar etwas schwieriger, aber entsprechend der niedrigen Frequentierung keine große Herausforderung für Einwohner und Mobilisten. Übergroße Fahrzeuge könnte durch begrenzte Gewichtsangaben ausgeschlossen werden.

»Letztlich bedauern wir die mangelnde Kooperationsbereitschaft einiger Bürger und bitten um Verständnis, dass wir als Grüne-Fraktion die gut gemeinten Vorschläge an dieser Stelle nicht umsetzen können«, begründete Elbert die Ablehnung. Jessica Klug (FW) wies darauf hin, dass der Bauausschuss nicht die Befugnis habe, eine Grundsatzentscheidung zu treffen und auch sie frage sich, ob dies wirklich der richtige Standort sei.

Markus Hartmann (FW) brachte eine andere Verwendung für diesen Platz ins Spiel: »Hier könnten auch kleinere Feste von Vereinen künftig stattfinden.« Für Wohnmobilstellplätze solle man an den Main gehen. Das wurde auch von den anderen Stadtratsmitgliedern so gesehen und die Verwaltung einstimmig beauftragt, die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten in den Mainanlagen zu prüfen.

HANS-JÜRGEN FREICHEL

Stadtrat in Kürze In der Stadtratssitzung am Donnerstag in Obernburg wurden weitere Themen beraten: Brennholzpreise: Einstimmig neu festgesetzt wurden die Abgabepreise für Brennholz. Revierleiter Tobias Wallrapp erläuterte die Situation auf dem Brennholzmarkt, begründete die Notwendigkeit einer Mengenreduzierung sowie die neue Preisgestaltung. Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung wurden die Preise, die ab 1. Oktober 2023 gelten, wie folgt festgesetzt: Obernburger Bürger zahlen für lang am Forstweg gepoltertes Buchenholz brutto 42,50 Euro (Auswärtige mindestens 55 Euro), Hartlaubpolter brutto 35 Euro (Auswärtige mindestens 49,50 Euro) und Nadelholzpolter 25 Euro (Auswärtige mindestens 27,50 Euro). Maximal 200 Bestellungen mit einem Maximaleinschlag von 2.800 Ster pro Hiebsaison können abgewickelt werden. Die Mindestbestellmenge beträgt fünf Ster, maximal sind 20 Ster pro Haushalt möglich. Bestellungen können zwischen dem 1. Oktober und 31. Dezember aufgegeben werden. Bebauungsplan: Stefan Brück vom Bauamt der Stadt erläuterte die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange zur Aufstellung des Bebauungsplanes Finanzamt Obernburg mit Bearbeitungsstelle Nürnberg Nord. Bei zwei Gegenstimmen wurde den genannten Stellungnahmen gefolgt, teilweise gefolgt, nicht gefolgt oder sie zur Kenntnis genommen. Einige Stellungnahmen der Bürgerschaft sind auch nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Bemerkenswert war dabei, dass insgesamt 115 Bürger Stellungnahmen abgegeben haben, die sich hauptsächlich um die Parksituation in dem Bereich drehten, wo insgesamt 55 Parkplätze entfallen. Insbesondere wurde der Verzicht auf eine Tiefgarage bemängelt. Neubau Kindergarten: Die Regierung von Unterfranken hat den Förderantrag zum Neubau des Kindergarten Sonnenhügel geprüft. Von den Gesamtkosten in Höhe von 7,23 Millionen Euro sind 4,9 Millionen Euro mit 50 Prozent förderfähig. Auf Empfehlung der Behörde war die geplante Bauausführung noch einmal näher unter die Lupe genommen worden und Einsparungen in Höhe von 400.000 Euro festgesetzt. Baubeginn soll April 2024 sein und die Fertigstellung ist für Herbst 2025 vorgesehen. Einstimmig wurde der notwendigen Maßnahmenvereinbarung mit dem Freistaat Bayern zugestimmt. Straßenbeleuchtung: Ein Stadtratsmitglied war dagegen, künftig in der Stadt von einer Halbnachtschaltung der Straßenbeleuchtung abzusehen. Damit wird im Oktober 2022 gefasste Beschluss, in der Zeit von 22 bis 5 Uhr diese Variante einzusetzen, wieder aufgehoben und die Straßen wieder normal beleuchtet. REW-Untermain: Einstimmig wurde beschlossen, dass die Stadt aufgrund der indirekten Beteiligung über die EZV Energie und Service Untermain GmbH & Co. KG nicht als Gesellschafter der REW-Untermain beitreten werde. Klimaschutzkoordinator: Da sich die Stadt in diesem Bereich sehr gut aufgestellt fühlt, wurde mit vier Gegenstimmen beschlossen, dass sie sich nicht an einer interkommunalen Stelle zur Klimaschutzkoordination im Landkreis Miltenberg beteiligt. Zuvor war ein Antrag auf Vertagung mit sieben zu sechs Stimmen abgelehnt worden. Freizeitareal: Bei einem Besprechungstermin zum Projekt "Freizeitareal Wiesentalstraße" wurde festgestellt, dass der geplante Standort des Pump-Track-Trail aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht realisierbar sei. Es wurden deshalb Alternativen beraten, die derzeit von einem Architekten geplant werden. Stellungnahmen: Zum Bebauungsplan "Am Wellenhäuschen - Erweiterung" der Gemeinde Großwallstadt und zum geplanten Windpark Wörth wurden keine Einwände gegen die Planung geltend gemacht. (hjf)