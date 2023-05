Keine Mäuse für die Mäusebande

Kinderbetreuung: Land Hessen verweigert Zuschuss für zwei hessische Krippengruppen, da die Kinder provisorisch in Bayern untergebracht sind

Mömlingen 24.05.2023

Etwa 120 Menschen demonstrieren für die Mäusebande. Das Land Hessen weigert sich, für zwei Krippengruppen die Zuschüsse zu bezahlen, da die Kinder provosorisch in Mömlingen (Bayern) und nicht in Hessen betreut werden. Die Zwillinge der Familie aus Breuberg (Hessen) haben Unterschlupf in einer Einrichtung in Mömlingen (Bayern) gefunden. Hessisches Personal hat dort hessische Kinder betreut. Nun lehnt Hessen trotz vorheriger Zusage ab, die Förderung von 115.000 Euro zu bezahlen. Der Gruppe droht die Schließung. Und nun? Gute Frage an das Land Hessen. Die fast zwei Jahre alten Zwillinge Maximilian und Jakob Krebs (mit Bruder Darian auf dem Foto) sind Teil der Mäusebande.

2,4 Kilometer. Nur 2,4 Kilometer sorgen dafür, dass 116.000 Euro fehlen, weil ein Zuschuss nicht gewährt wird. Denn Breuberg (Odenwaldkreis) liegt in Hessen. Hinter der Grenze, im bayerischen Mömlingen (Kreis Miltenberg), haben zwei Krippengruppen der Mäusebande aus dem südhessischen Breuberg übergangsweise Unterschlupf gefunden, weil sich der Neubau der Krippe verzögert hat. Nun will das Land Hessen den Zuschuss nicht bezahlen. Weil die hessischen Kinder von hessischem Personal in Bayern und nicht in Hessen betreut werden.

Das setzt Eltern, Trägerverein und Politiker in Breuberg mächtig unter Druck. Die Mäusebande ist ein gemeinnütziger Verein, den eine Elterninitiative betreibt und der 80 Kinder in fünf Gruppen betreut. Er kann die 116.000 Euro nicht stemmen. Die Eltern sind auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen. Etwa Jenny und Michael Krebs. Beide arbeiten Vollzeit. Sohn Darian geht in die Schule, für die ein Jahr alten Zwillingen Maximilian und Jakob hatte die Familie für März dieses Jahres Krippenplätze in Breuberg in Aussicht - in der neu gebauten Krippe der Mäusebande am »alten Rodensteiner«. Dann verzögerte sich der Neubau. Corona, Lieferketten, Handwerker, die keine Zeit haben, . . .

Der Container am Standort Neustadt, in dem die Kinder provisorisch betreut worden waren, war in schlechtem Zustand und wies erhebliche Baumängel auf. »Die Situation war dort nicht mehr tragbar«, sagt Jessica Hotz, Pädagogische Leiterin der Mäusebande und stellvertretende Vorsitzende des gemeinnützigen Trägervereins. Intensiv hätten die Beteiligten nach einem Ersatzstandort in Breuberg gesucht - und keinen gefunden. Erst im September 2023 könne die Krippe in den Neubau ziehen. Eine schnelle Lösung musste her - für 25 Kinder und ihre Eltern. Der Bürgermeister von Mömlingen, Siegfried Scholtka, bot der Mäusebande Unterschlupf an. Im Kindergarten Regenbogen in seiner Gemeinde standen ein Gruppenraum und ein Container leer. Dort könnten die zwei Gruppen übergangsweise gerne einziehen, so der Bürgermeister. Ein praktische und unbürokratische Lösung. Breuberg liegt direkt an der Grenze zu Bayern, der Odenwaldkreis grenzt zudem an Baden-Württemberg an. »Eine Zusammenarbeit in den Grenzgebieten ist für die Städte und Gemeinden ein alltäglicher Vorgang«, so der hessische Landtagsabgeordnete Rüdiger Holschuh (SPD).

Auf mündliche Zusage verlassen

Das Land Hessen habe telefonisch die Förderung zugesichert, sagt Jessica Hotz. »Auf eine Antwort haben wir drei Wochen gewartet. Also habe ich zum Telefonhörer gegriffen.« Das Regierungspräsidium Kassel habe telefonisch zugesagt. Stichtag für die Betriebskostenförderung ist der 1. März. Fängt eine Einrichtung mitten im Jahr an, fällt die Förderung weg. »Wir haben uns auf die mündliche Zusage verlassen«, sagt Hotz. »Wir sind nicht blauäugig nach Bayern gegangen. Wir haben vorher alles abgeklärt.«

Möbel, Spielzeug, Bücher - alles war in Kisten gepackt. Zwei Tage vor dem Umzug der zwei Gruppen der Mäusebande flatterte Post in die Einrichtung: Das Land Hessen lehnte es schriftlich ab, die Fördergelder zu übernehmen. Die Begründung: Der Standort der zwei Gruppen, in dem sich hessisches Personal um hessische Kinder kümmert, liege nicht in Hessen. Sondern in Bayern. Die Fördergelder werden nur bezahlt, wenn die Betriebserlaubnis für Hessen ausgestellt ist. Der Landkreis Miltenberg hat aber die Betriebserlaubnis für die ausgelagerten zwei Gruppen der Mäusebande für Bayern erteilt.

»Der Zug war für uns nicht mehr aufhaltbar«, sagt Hotz. »Alles war gepackt, wir konnten keinen Rückzieher mehr machen. Außerdem dachten wir, da muss ein Fehler vorliegen.« So zogen die zwei Gruppen in den Raum des Kindergartens Regenbogen und in den Container. »Tränen der Erleichterung« seien beim Personal geflossen, als sie die Räume gesehen hätten, erzählt Hotz. »Aber die Ablehnung der Förderung war für uns ein Schlag ins Gesicht.« Auch ein Gespräch im Sozialministerium in Wiesbaden mit dem Vorstand des Vereins, Breubergs Bürgermeisterin Deirdre Heckler (SPD) sowie Yvonne Feldmann vom Landratsamt des Odenwaldkreises, habe nichts gebracht. »Uns wurde gesagt: Hessische Förderung hört an der hessischen Landesgrenze auf.«

Das Absurde: In Bayern ist es genau anders: Hier zählt der Wohnort eines Kindes. Wohnt es in Bayern, gibt es eine Förderung für den Betreuungsplatz. In Hessen zählt die Betriebserlaubnis, wo das Kind wohnt, ist egal. Bayerische und hessische Gesetze sind in diesem Fall nicht kompatibel. Das System der Kitafinanzierung ist in den zwei Bundesländern sehr unterschiedlich. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und das Jugendamt des Odenwaldkreises hätten geprüft, ob es im Rahmen einer Auslegungsentscheidung möglich wäre, die zwei Gruppen als vorübergehend ausgelagerten Einrichtungsteil der Breuberger Einrichtung zu betrachten und damit in der hessischen Landesförderung zu berücksichtigen, sagt die Pressestelle des Sozialministeriums auf Nachfrage. »Aber die Betreuung der Kinder findet außerhalb unseres Hoheitsgebiets statt, daher lag die Entscheidung nicht bei uns, sondern in Bayern«, spielt Pressesprecher Benjamin Donath den Ball zurück nach Bayern. Denn gemäß Paragraf 29 des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBig) muss die Einrichtung eine bayerische Betriebserlaubnis haben, um die Kinder betreuen zu dürfen.

»Das ist ein Riesenskandal. Es stehen Schicksale vieler Familien auf dem Spiel. Wo sollen die Kinder hin?«, sagt Jenny Krebs, deren Zwillinge zur Mäusebande gehören. »Das ist reine Bürokratie, die ganz sicher umgangen werden kann«, hofft die Mutter dreier Kinder. »Jeder, der in einer Behörde arbeitet, weiß: Es gibt Gesetze und Einzelfallentscheidungen«, sagt Krebs, die selbst bei einer Behörde in Darmstadt arbeitet und vorher 14 Jahre beim Stadtjugendring in Aschaffenburg. Ihre fast zwei Jahre alten Söhne Maximilian und Jakob sind gerne Teil der Mäusebande. »Sie brauchen andere Kinder. Für sie wäre es schlimm, wenn sie aus der Gruppe herausgerissen würden. Sie haben dort Beziehungen aufgebaut«, sagt Krebs und ergänzt: »Mich beschäftigt nicht nur die Angst, dass wir bald keine Betreuung mehr für unsere Kinder haben, sondern mich macht diese Unmenschlichkeit fassungslos.«

Niemandsland ohne Förderung?

Krippen-Leiterin Hotz und ihre Mitstreiter fühlen sich, als seien sie in eine Lücke gefallen, für die keiner zuständig ist. Ein nicht förderungsfähiges Niemandsland. Hotz stellt klar: »Wir wollen keine Lösung, die gegen das Gesetz verstößt, aber wir brauchen eine Lösung, denn wir bieten in der Außenstelle Plätze für 25 Kinder an.« 37.000 Krippenplätze fehlen laut Bertelsmann-Stiftung allein in Hessen und etwa 10.000 Fachkräfte, um die Nachfrage nach Kita-Plätzen zu decken. Der Kampf sei noch nicht zu Ende, sagt Hotz.

Der Landtagsabgeordneten Rüdiger Holschuh (SPD) stellte eine Anfrage an die Landesregierung, eine Antwort soll es Ende Mai geben. Vor der Anfrage hatte er Sozialminister Kai Klose (Grüne) einen Brief geschrieben, mit der Bitte um ein Gespräch, um eine Lösung zu suchen. Die Gesetzeslage sei eindeutig, »von weiteren Gesprächen bitten wir abzusehen«, habe im Antwortschreiben gestanden. So etwas habe er noch nicht erlebt, wundert sich Holschuh. »Es gibt eben regionale Herausforderungen, die man nicht mit einem Gesetz beantworten kann. Das Land muss anerkennen, dass eine hessische Gemeinde Kosten hat. Dass es um hessische Kinder geht und ein hessisches Problem gelöst werden muss.« Das Sozialministerium dagegen hält es »für eine denkbare Möglichkeit, dass die Kommune die Kosten übernimmt«. Schließlich sei Kinderbetreuung in Hessen »die originäre Aufgabe der Kommunen.« Holschuh kann darüber nur den Kopf schütteln. »Da wird vor Ort eine pragmatische Lösung für die Menschen gesucht und dann bekommen die Beteiligten noch eins auf den Deckel.«

Schließung keine Option

120 Breuberger haben am 4. Mai gegen die Ablehnung der Förderung demonstriert. Darunter auch die ersten Kinder der Mäusebande. »Sie sind mittlerweile 18 Jahre alt«, erzählt Jessica Hotz.

Die zwei Gruppen zu schließen, sei keine Option. »Wir müssten sechs Erzieherinnen entlassen. Und Eltern von 25 Kindern enttäuschen«, betont Hotz und schiebt mit Blick auf die Bürokratie hinterher. »Wir arbeiten viel mit dem Herzen. In Wiesbaden arbeitet der Kopf, hier das Herz.«

Fee Berthold-Geis

»Die zwei Gruppen zu schließen, können wir unseren Eltern nicht antun« Die Kommune soll für die zwei zeitweise nach Bayern ausgelagerten Gruppen bezahlen: Das ist der Standpunkt des Landes Hessen. Breubergs Bürgermeisterin Deirdre Heckler sieht das anders. Redakteurin Fee Berthold-Geis hat mit ihr gesprochen. Ihr Gespräch im Sozialministerium in Wiesbaden war erfolglos. Haben Sie noch Hoffnung, dass es eine Lösung gibt? Ja, natürlich. Es läuft eine kleine Anfrage an den Landtag. Er hat um Verlängerung für die Anfrage gebeten. Wir legen unsere Hoffnung in den Landtag. Wir fahren nochmal nach Wiesbaden. Das Sozialministerium war nicht kompromissbereit? Nein, die Lösung des Sozialministeriums war, dass wir einfach die zwei Gruppen zu machen und die sechs Erzieherinnen entlassen. Das ist doch keine Lösung. Richtig. Das können wir unseren Eltern und unseren kleinsten Bürgern nicht antun. Das Sozialministerium hält es »für eine denkbare Möglichkeit, dass die Kommune die Kosten übernimmt«. Schließlich sei Kinderbetreuung in Hessen »die originäre Aufgabe der Kommunen. Sehen Sie das auch so? Natürlich nicht. Wenn am Ende aber niemand die Zeche bezahlt, dann wird das die Kommune bezahlen müssen. Das ist uns auch klar. Die Alternative wäre ja, dass der Verein Mäusebande kaputt geht. Das können wir nicht zulassen. Ich gehe deshalb schon davon aus, dass unser Stadtparlament zustimmt. Aber so weit sind wir noch nicht. Kann Breuberg das stemmen? Wir werden nächstes Jahr defizitär sein. Wir können nicht 116.000 Euro aus dem Fenster schmeißen. Wir versuchen zunächst, das Geld aus Wiesbaden zu bekommen. Vor allem, weil es ja eine Außenstelle einer hessischen Einrichtung ist? So ist es. Es ist eine Außenstelle und vor allem eine Außenstelle auf Zeit. Die Kinder kommen ja alle binnen des Förderjahrs zurück. Bei Ihnen in der Kommune gab es wirklich keine Räume, wo die Mäusebande hätte unterkommen können? Nicht nur bei uns, sondern auch nicht in den Nachbarkommunen. Wir haben überall gesucht. Es war nichts da. Dann kam das Angebot von Bürgermeister Siegfried Scholtka. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist für uns ganz normal, wir sind ja auch in einer touristischen Arbeitsgemeinschaft. So soll es doch sein. Sollte es. Unsere älteren Bürger können auch ins bayerische Obernburg in die Tagespflege gehen. Sie werden sogar abgeholt. Da gibt es kein Problem, da wird kein Pflegegeld gekürzt. Wenn aber unsere kleinsten Kinder nach Mömlingen gehen, werden uns die Gelder gestrichen. Das geht mir nicht in den Kopf.