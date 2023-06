Kein Umspannwerk am Wörther Schneesberg

Stadtrat in Kürze

Sanierung Mainradweg: Ein Geländeabbruch des Radweges am Teilabschnitt Wiesenweg mit Unterspülung hatte dazu geführt, die Strecke durch das Gelände des Unternehmens Diephaus umzuleiten. 2019 war dies laut Bürgermeister Andreas Fath-Halbig durch Grundstücksverhandlungen ermöglicht worden. Die Umleitung ist bis 2024 rechtlich gesichert. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Sanierung von rund 300.000 Euro durch die Kostenermittlung vom Büro ISB umzusetzen, da weitere Kostensteigerungen zu erwarten sind. Fördermöglichkeiten gibt es nicht. Die Ratsmitglieder waren einstimmig dafür, die Entscheidung zurückzustellen und in die Haushaltsberatungen aufzunehmen, parallel dazu einige Sachverhalte zu klären. Eine alternative Streckenführung über die Kronberg- und Landstraße berge nach Ansicht von Bürgermeister und einigen Ratsmitgliedern zu viele Gefahrenpunkte.

Bürgerfragestunde: Gisbert Neff beklagte, dass die Garagen in seinem Wohnbereich oft mit Fahrzeugen zugestellt werden. Er schlug vor, die Bereiche zu schraffieren. Auch weitere Anwohner litten unter der Blockierung ihrer Zufahrten. Der Rathauschef schlug vor, einen offiziellen Antrag im Bau- und Umweltausschuss zu stellen. Allerdings sei es zusätzlich nötig, Halteverbotsschilder aufzustellen, um Rechtssicherheit zu erhalten.

Bedarfsplan Kitas: Die Verwaltung im Wörther Rathaus hat ermittelt, dass die vorhandenen Kita-Plätze für das kommende Kindergartenjahr voll ausgelastet sind. Laut Bürgermeister Andreas Fath-Halbig ist es seit Jahren Usus, die Betreuung durch Umstrukturierungen zu sichern. Geschäftsleiter Alexander Englert räumte ein, dass bisher eine unterdurchschnittliche Buchung bei den Krippenplätzen vorliegt, dies sich aber erwartungsgemäß ändern wird. Dem Bedarfsplan stimmten die Ratsmitglieder ohne Gegenstimme zu.

Beleuchtung Denkmäler: Kompliziert gestaltet sich die Anstrahlung der Denkmäler und öffentlichen Gebäude in der Innenstadt. Die CSU-Fraktion hatte beantragt, die Beleuchtung auf LED umzustellen. Die Schaltung ist laut Bürgermeister an die Straßenbeleuchtung gekoppelt, die aktuell auf 45 Prozent des Energieverbrauchs reduziert ist. Simon Schusser (FW) hatte den Antrag seiner Fraktion erläutert, die konkreten Kosten zu ermitteln, allerdings dies erst im Herbst 2023 zu thematisieren. Jochen Dotzel (CSU) stellte klar, dass die Umrüstung auf LED erst erfolgen soll, wenn ein Leuchtmittel verbraucht ist. Am Mittwoch einigte sich das Gremium darauf, ab November 2023 bis Februar 2024 die Beleuchtung insgesamt bis 22 Uhr auf hundert Prozent festzulegen und dann bis in die Morgenstunden zu dimmen. »Wir probieren es aus«, so Andreas Fath-Halbig.

Digitalisierung: Andreas Fath-Halbig sieht es wegen mangelnder personeller Kapazitäten nicht als möglich an, eine Umstellung auf Digitalisierung selbst durchzuführen. Deshalb sieht er es als sinnvoll an, dies einem externen Dienstleister zu übergeben. Jochen Dotzel schlug eine interkommunale Zusammenarbeit vor, was Fath-Halbig als überlegenswert sah. Er stellte fest: »Wir werden für eine gewisse Zeit Parallelstrukturen fahren, analog und digital bis die Digitalisierung umgesetzt ist.« Steffen Salvenmoser (SPD) fragte nach einer Prioritätenliste. Der Rathauschef nannte hier die Rechnungsstellung und das, was die Schnittstelle über die AKDB bereits eingerichtet hat.

Optimierung der Fahrzeugflotte: Die von der Stadt genutzten Fahrzeuge werden teilweise über zwanzig Jahre genutzt. In der Sitzung am Mittwochabend wurde im Zuge der Neuausrichtung des Bauhofs das Konzept einer mittelfristigen Planung vorgestellt, wobei die Flexibilität im Mittelpunkt.