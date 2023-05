Kein Rathausneubau in Großheubach »durch die Hintertür«

Gemeinderat widerspricht Vorwürfen in Bürgerversammlung

Großheubach 11.05.2023 - 15:54 Uhr 4 Min.

Zankapfel: Um das Großheubacher Rathaus wird derzeit viel diskutiert.

Walter Sandt (PWG/FW) verlas ein Schreiben seines verhinderten Fraktionskollegen Volker Dauber. Dieser thematisierte in seinen schriftlichen Ausführungen die Äußerungen des ehemaligen Gemeinderatskollegen Werner Zöller in der Bürgerversammlung im April. Zöller habe bei seinem Vortrag in der Bürgerversammlung - in der er dafür plädiert hatte, Gelder lieber in Straßensanierungen anstelle eines neuen Rathauses zu investieren - nach Daubers Aussage »Tatsachen mit Spekulationen und Halbwahrheiten« vermischt.

»Sparschwein«

Der Gemeinderat Großheubach habe, so Dauber, keinen Rathausneubau beschlossen, auch nicht in einer nicht-öffentlichen Geheimabstimmung. Vielmehr sei für das Vorhaben eine zweckgebundene Haushaltsstelle geschaffen worden, in welche beispielsweise Gelder aus dem Verkauf von Immobilien wie der Alten Schule fließen könnten. Dies sei als »Sparschwein« zu sehen. Selbst, wie Dauber weiter ausführte, das Miltenberger Landratsamt habe klargestellt: In erwähnte, zweckgebundene Haushaltsstelle können keine Einzahlungen vorgenommen werden, wenn auf anderer Seite Kredite für Pflichtaufgaben der Gemeinde benötigt werden. Auch kein Privathaushalt würde Geld in ein Sparschwein stecken, wenn andererseits ein Kredit erforderlich wäre, um die eigene Miete zu zahlen. Es gebe keinen »Rathausneubau durch die Hintertür«, erklärte Dauber.

Auch tauchte im Rahmen der Sitzung am Dienstag die Frage auf, ob es überhaupt zulässig sei, dass ein Bürger in einer Bürgerversammlung wie Zöller das Recht habe, eine Abstimmung zu veranlassen. Zöller hatte im Rahmen seiner Wortmeldung am 25. April die Versammlung dazu aufgerufen, abzustimmen: Soll anstelle von Ansparungen zwecks Rathausneubau das Geld besser für Straßensanierungen herangezogen werden? Eine deutliche Mehrheit hatte Zöllers Frage bejaht.

Bürgermeister Gernot Winter räumte ein, dass er es versäumt habe, hier einzuschreiten, da er von Zöllers Ausführungen perplex gewesen sei. Nicht nur, dass er dies nach eigenen Angaben hätte unterbinden müssen: Zöllers Aufruf zur Abstimmung der Versammlung ohne eine Gegenrede zuzulassen, sei eine »undemokratische Vorgehensweise«, erklärte der Bürgermeister.

Rettung aus erstem Stock möglich

Eine weitere Diskussion rund um das Rathaus war jüngst die des Brandschutzes, auch und speziell des Sitzungssaales im ersten Stock. Dritte Bürgermeisterin Eva Arnold-Link (CSU) verlas eine Stellungnahme des ersten Kommandanten der Großheubacher Feuerwehr, Stefan Kempf, zur Thematik. Daraus war unter anderem die Empfehlung zu entnehmen, fehlende Brandmelder nachzurüsten. In Sachen Evakuierung im Ernstfall stellte Kempf fest, dass alle Fenster des Sitzungssaales »anleitbar« seien, also mittels Gerätschaften der Feuerwehr Rettungen möglich wären.

Der Bürgermeister sagte, er nehme die Ausführungen, wenn er sie ebenfalls noch schriftlich bekomme, mit in die Reihe der anderen Feststellungen zur Problematik auf und gebe diese an das Miltenberger Landratsamt weiter. Wenn von dort das Einverständnis zur Nutzung des Sitzungssaales komme, dann stünde die Gemeinde nicht in der Verantwortung. Erst im März stellte der Bürgermeister die Ergebnisse einer fachlichen Überprüfung des Sitzungssaales des Rathauses vor, mit dem Ergebnis: Unter anderem Flucht- und Rettungsmöglichkeiten sowie Barrierefreiheit müssten deutlich besser/sicherer sein als dies derzeit der Fall ist.

Marco Burgemeister

Gemeinderat Großheubach in Kürze Grünes Licht für Bauvorhaben: Mit 15:2 Stimmen gab das Gremium für einen erneut vorgelegten Bauantrag zur Nutzungsänderung einer Garage in eine Autosattlerei grünes Licht. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte der Gemeinderat das Vorhaben abgelehnt, mittlerweile hat der Bauherr eine schalltechnische Untersuchung vorgelegt. Auch seitens des Miltenberger Landratsamtes lag die Bitte vor, die einstige Ablehnung zu überdenken.Möbelhaus-Erweiterung: Dem Rat lag ein Antrag der Stadt Walldürn und des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn auf Zulassung einer Zielabweichung von Festlegungen des Einheitlichen Regionalplanes Rhein-Neckar zur Erweiterung eines Möbelhauses vor. Aufgrund eines Staatsvertrages zwischen den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg wurde die Gemeinde Großheubach um Stellungnahme gebeten. Der Gemeinderat beauftragte per einstimmigem Beschluss die Gemeindeverwaltung, die von den örtlichen Segmentbetrieben - zwei Möbelhäuser auf Großheubacher Gemarkung - erhobenen Erinnerungen/Bedenken zum Gegenstand der gemeindlichen Stellungnahme zu machen.Sportanlagen: Die 100-Meter-Bahn an der Schule wird kurzfristig für 700 Euro notrepariert, da der Quali ansteht, für den die Bahn auch genutzt wird. Mit der Realisierung sei laut Bürgermeister Gernot Winter bereits begonnen worden. Weitere Maßnahmen zur Instandsetzung werden dann im Zuge der Haushaltsberatungen 2023 diskutiert. Fallschutzplatten für die Weitsprunganlage seien bereits bestellt, den Einbau übernehme der Bauhof ebenfalls kurzfristig. Feuerwehr: Einstimmig wurde die Vergabe des Leasingauftrages für digitale Feuerwehrgerätschaften über eine Laufzeit von 60 Monaten zu einer monatlichen Leasingrate von 490 Euro beschlossen. Die Jahresrate beträgt demnach brutto 5876 Euro und die Gesamtkosten für erwähnten fünfjährigen Zeitraum liegen dann bei 29.380 Euro. Acht Computer und zwei Server werden über das Leasing-Modell bezahlt. Entgegen einer vorherigen Aufstellung aus dem Dezember 2022 sind die Server neu hinzugekommen. Darüber hinaus beinhaltet der Beschluss noch den Kauf von 16 Monitoren für insgesamt 4347 Euro. Storchennester: Im Mainvorland werden Masten für Storchennester gebaut, wie Bürgermeister Gernot Winter informierte. Dies sei eine Gemeinschaftsaktion der Turmuhrenfreunde, der CSU Großheubach und einiger Firmen. Das Bayernwerk habe einen ausgedienten Laternenmast zur Verfügung gestellt. Laut Bürgermeister sei bereits ein Storch gesichtet worden, der interessiert die Aufbauarbeiten beobachtet habe. Friedhof: Um erhaltenswerte Grabsteine auf dem gemeindlichen Friedhof soll sich künftig eine siebenköpfige Arbeitsgruppe kümmern. Der Gemeinderat benannte Egon Galmbacher (CSU), Walter Sandt (PWG/FW), Ulrike Oettinger (HmZ) und Thomas Schmitt (SPD), die sich zusammen mit drei Mitgliedern des Heimatkundlichen Treffs des Themas annehmen sollen. Mit diesem ist bereits vereinbart, dass die Gemeinde pro Jahr die Kosten für die Versetzung eines Grabsteins übernimmt, der nach Auflösung der jeweiligen Ruhestätte vor der Zerstörung bewahrt werden soll. Die Prüfung der Standfestigkeit der Grabmale auf dem Friedhof kündigte Winter für den Zeitraum vom 5. bis 9. Juni an. Gewerbegebiet Wegscheide: Rene Zwißler (CSU) erkundigte sich dem Sachstand für das geplante Gewerbegebiet Wegscheide hinter dem Supermarkt am Ortsausgang Richtung Miltenberg. Der Bürgermeister antwortete, dass die Gemeinde im Gespräch mit einem Planungsbüro zwecks Angebotserstellung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes sei. Ebenfalls sei die Kommune in Kontakt mit einem Ingenieurbüro zum Thema Tiefbau. Mehr könne er dann nicht-öffentlich dazu sagen, da personelle Angelegenheiten betroffen seien. Mäharbeiten: Mariska Pietsch (HmZ) dankte dem Bauhof für die rasch erfolgten Mäharbeiten im Bereich des Bolzplatzes, nachdem in der Jungbürgerversammlung am 25. April das Thema zur Sprache gekommen war. Für diese schnelle Umsetzung des Anliegens habe es bereits Lob seitens der Jugendlichen gegeben. Digitales Rathaus: Dritte Bürgermeisterin Eva Arnold-Link (CSU) sagte, dass unbedingt das Thema "Digitales Rathaus" und der Ausbau entsprechender Angebote noch 2023 forciert werden sollten. Großheubach sei hier mitunter Schlusslicht im ganzen Landkreis. Der Bürgermeister sagte, die Umsetzung laufe. Momentan seien noch Aspekte an Details wie einem Online-Bezahlsystem zu klären. Bürgerfragestunden: Kurt Bittner (PWG/FW) sagte, er habe früher die Bürgerfragestunden als "kürzer, situationsorientierter und knackiger" empfunden. Die Entwicklung der vergangenen Monate und Jahre in dieser Sache sei von seitenlangen Anfragen per E-Mail oder sehr langen Ausführungen geprägt. Winter sagte, wenn ein Bürger eine Frage habe, solle er diese fragen dürfen. Es dauere mal länger, mal kürzer. Damit müsse die Kommune leben. Viele Bürger fragten schriftlich einige Tage vor den Bürgerfragestunden, was der Gemeinde ausreichend Zeit verschaffe, zu recherchieren, falls erforderlich. Andere Ratsmitglieder sahen dies ähnlich, Thomas Galmbacher (CSU) merkte aber an, dass bei bestimmten Ausführungen wie in der Bürgerversammlung im April sich Räte zu Wort melden sollten, wenn unsachgemäße Aussagen getroffen würden. Sitzung vorverlegt: Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag, 13. Juni, sondern bereits eine Woche vorher, am Dienstag, 6. Juni, statt, dann auch mit Bürgerfragestunde im Vorfeld.