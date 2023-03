Kein neues Baugebiet für Laudenbach

In sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag hat sich der Lau­den­ba­cher Ge­mein­de­rat mit ei­ner Ge­gen­stim­me sei­tens Mi­cha­el Brei­ten­bach (CSU) ge­gen die Aus­wei­sung ei­nes Bau­ge­bie­tes im Be­reich Mi­chel­sä­cker und Ban­gert­wie­se aus­ge­spro­chen. Ur­sprüng­lich woll­te die In­ves­to­ren­grup­pe Brei­ten­bach und Kun­kel das Areal als Wohn­ge­biet und ei­nen Teil als ge­mein­nüt­zi­ge Fläche er­sch­lie­ßen. Am 20. März er­klär­te je­doch Ti­mo Brei­ten­bach vom gleich­na­mi­gen In­ge­nieur­büro per E-Mail, dass die In­ves­to­ren den An­trag auf Er­sch­lie­ßung zu­rück­neh­men.