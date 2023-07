Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kassenlage in Mönchberg weiterhin angespannt

Finanzen: Gemeinderat beschließt Haushalt - Investitionsdarlehen von 500.000 Euro vorgesehen

Mönchberg 05.07.2023 - 10:32 Uhr 2 Min.

In die Schwimmbadtechnik wurden im Haushalt 65.000 Euro eingestellt.

Zuvor hatte Kämmerin Verena Hammer die Eckdaten des Zahlenwerks vorgetragen (wir berichteten). Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) lobte Kämmerin Verena Hammer für das Zahlenwerk und die gemeinsamen Sparanstrengungen des letzten Jahres. Dadurch konnte man wieder Rücklagen aufbauen und einen nicht rosigen, aber in Anbetracht aller anstehenden Aufgaben wie die Sanierung des Kindergartens und der Frühlingsstraße, einen geordneten Haushalt aufstellen.

2,3 Millionen Euro Schulden

Der Verwaltungshaushalt sieht im Jahr 2023 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8,2 Millionen Euro vor (Vorjahr: 7,6 Millionen Euro). Als Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt sind 103.604 Euro veranschlagt (Vorjahr: 46.597 Vorjahr). Der Vermögenshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1,3 Millionen Euro vor (Vorjahr: 1,8 Millionen Euro). Die Schulden betrugen zum 31. Dezember 2022 2,3 Millionen Euro. Für geplante Investitionen ist ein Darlehen von 500.000 Euro vorgesehen.

Die Kämmerin betonte, dass die Kassenlage weiterhin äußerst angespannt bleibe. Hammer empfahl, wie bereits im Vorjahr, die Ausgaben weiterhin auf ein Minimum zu reduzieren und die anstehenden Projekte auch in diesem Jahr nach Pflichtaufgaben und Notwendigkeit zu priorisieren. Die Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser müssen neu kalkuliert und möglicherweise angepasst werden. Die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen sollten ebenfalls überprüft und angepasst werden. Für die notwendigen großen Maßnahmen im Bereich Wasser und Abwasser, welche die Gemeinde in den kommenden Jahren erwarten, müsse über Verbesserungsbeiträge nachgedacht werden.

Miltenberger erkennt keinen Sparwillen

Wolfgang Stanger (BBM) erläuterte in seiner Haushaltsrede die größten Posten des Haushaltes. Manche Positionen könne man nicht ändern. Ihn ärgert aber, dass man bei Projekten finanziell häufig bei Zuschüssen von der Politik im Stich gelassen werde. Stanger schlug vor, die Personalkosten im Blick zu behalten und womöglich zu senken. Gerd Miltenberger (CSU) meinte, dass der Sparwille nicht unbedingt erkennbar sei. Er kritisierte, dass man mit dem Haushalt relativ spät dran sei. Er schlug vor, im nächsten Jahr den Haushalt früher zu beschließen. Tobias Zöller (WGS) meinte, dass man kurzfristige Einsparungen nicht gefunden habe.

Zöller kritisierte, dass ein Vorbericht des Haushaltes schon am Morgen der Gemeinderatssitzung in der Zeitung abgedruckt war. Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) sagte, dass dies üblich sei, dass im Vorfeld ein Vorbericht in der Presse abgedruckt werde.

ro

Gemeinderat Mönchberg in Kürze: Mönchberg. Mit folgenden Themen hat sich der Gemeinderat Mönchberg ebenfalls befasst: REW-Untermain: Zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg ist Mönchberg der REW-Untermain (Regionales Energiewerk Untermain) beigetreten. Gründungsgeschäftsführer Dieter Gerlach, ehemaliger Geschäftsführer und Werkleiter der Stadtwerke Aschaffenburg und mittlerweile im Ruhestand, erläuterte die Aufgaben des REW, die Rahmenbedingungen und die Regionale Zusammenarbeit erneuerbarer Energien. Aufgabe der REW ist es, den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region voranzutreiben und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Durch den Beitritt kann Mönchberg seine Standortpotentiale in den Ausbau erneuerbarer Energien einbringen und gleichzeitig von den Erfahrungen und Ressourcen der anderen Gesellschafter profitieren. Entwicklungskonzept: Mandy Marginean vom Büro Haines-Leger Architekten und Stadtplaner (Würzburg) erläuterte das Integrierte nachhaltige städtebauliche Entwicklungskonzepts (INSEK). Abgewogen wurden die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung. Bereits 1986 wurde der Altortbereich als Sanierungsgebiet festgesetzt. Für die zukünftige Ausrichtung der städtebaulichen Entwicklung ist die Fortschreibung der vorbereitenden Untersuchung aus dem Jahr 1991 im Zusammenhang mit der Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) erforderlich. Bebauungsplan "Umfeld Grüner Baum": Beschlossen hat der Gemeinderat Mönchberg die zweite Änderung des Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplanes "Umfeld Grüner Baum". Abgewogen wurden die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. Jahresrechnung 2022: Kämmerin Verena Hammer erläuterte das Ergebnis der Rechnungslegung. Im Bereich des Verwaltungshaushaltes schließt das Rechnungsjahr 2022 ausgeglichen mit 7,6 Millionen Euro. Im Bereich des Vermögenshaushalts schließt er ausgeglichen mit 2,2 Millionen Euro. Das Gremium stellte das Jahresrechnungsergebnis der Jahresrechnung 2022 fest. Glasfaserausbau: Die Deutsche Glasfaser hat die Erlaubnis bekommen, die Hausanschlüsse zu machen. In die Gehsteige und Straßen darf das Unternehmen erst, wenn die Bankbürgschaften vorliegen. Der Ausbau erfolgt abschnittsweise. Fachangestellten für Bäderbetriebe: Der Gemeinderat beschloss sich nicht weiter an der Verbundausbildung der Fachangestellten für Bäderbetriebe zu beteiligen. ro