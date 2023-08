Kartoffelmarkt bildet den Auftakt zu den 33. Odenwälder Kartoffelwochen

Blick in den Odenwald: Übernachtungen legen deutlich zu - 70er Jahre-Wochenende in Michelstadt

Odenwaldkreis 31.08.2023 - 09:00 Uhr 2 Min.

Beim Odenwälder Kartoffelmarkt in Höchst rollt wieder der historische Kartoffeldämpfer vor, wie hier zu sehen auf dem Bauernmarkt in Erbach. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Appetitlich: 23 Gasthäuser und Restaurants beteiligen sich an den 33. Odenwälder Kartoffelwochen, die vom 16. September bis 3. Oktober stattfinden. Jedes Haus beteiligt sich mit mindestens drei Gerichten, bei denen die "tolle Knolle" im Mittelpunkt steht. Nach Veranstalterangaben kommen dabei ausschließlich Kartoffeln auf den Teller, die aus der Region stammen. In diesem Jahr beteiligen sich gastronomische Betriebe von Lautertal bis Amorbach und von Groß-Umstadt bis Oberzent. Zu erkennen sind diese an der Motivfahne, die vor den Eingangsbereichen weht.

Zum Auftakt der Kartoffelwochen veranstaltet die Gemeinde Höchst am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, ihren Odenwälder Kartoffelmarkt, der jedes Jahr auf dem Montmelianer Platz Einzug hält. Ab 10 Uhr bieten örtliche Vereine Kartoffeln in allen erdenklichen Zubereitungsarten an, als Suppe, Puffer, Salat oder Bauernfrühstück. Auch süße Variationen in Form von Waffeln oder Kuchen sind im Angebot. Ergänzend zu dem Speiseangebot bereichern regionale Selbstvermarkter das Marktgeschehen mit dem Verkauf von Kartoffeln, Äpfeln und weiteren Produkten aus der Region. Der Verein Museumsstraße Odenwald-Bergstraße ist wieder mit dem historischen Kartoffeldämpfer vertreten, um frisch gedämpfte Pellkartoffeln zu servieren.

Reiselustig: Im Juli wurden im Odenwaldkreis deutlich mehr touristische Übernachtungen gezählt als noch vor einem Jahr. Dies geht aus Angaben des Hessischen Statistischen Landesamts hervor, die das Landratsamt bekannt gegeben hat. Erhoben wurden die Daten für den Monat Juli. Demnach hat die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20,3 Prozent zugelegt. Anders sehe es im gesamten Gebiet des Regierungspräsidiums Darmstadt aus, das mit einem Minus von 6,0 Prozent abschneidet. Für das komplette Bundesland Hessen haben die Statistiker einen Rückgang von 4,5 Prozent ermittelt.

Landrat Frank Matiaske, der auch Vorsitzender des Touristik Service Odenwald-Bergstraße sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Odenwald Tourismus GmbH ist, wird mit genauen Angaben zitiert: "Die Zahl von insgesamt 48.569 Übernachtungen und der damit verbundene Anstieg gegenüber dem Juli 2022 zeigt: Der Odenwaldkreis ist mit seiner reizvollen Natur und seinen kulturellen Schätzen ein attraktives Reiseziel mit einer hohen Aufenthaltsqualität." Auch bei der Zahl der registrierten Gäste, die landesweit um 10,3 Prozent zurückgegangen ist, schneidet der Odenwaldkreis mit einem Rückgang von 6,3 Prozent besser ab. Das Jahr 2022 gilt als Rekordjahr infolge der Aufhebungen der Corona-Reisebeschränkungen. Im Juli dieses Jahres wurden 13.970 Gäste gezählt. De facto seien die Zahlen der Übernachtungen und der Gäste noch höher, heißt es in der Mitteilung. In der Landesstatistik erfasst seien nur Hotels, Pensionen, Ferienappartements, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze mit mehr als zehn Betten. Etliche kleinere Ferienwohnungen und -häuser im Odenwaldkreis seien darin nicht enthalten.

Nostalgisch: Oldtimer aus den 60er, 70er und 80er Jahren fahren am Sonntag, 3. September, vor dem historischen Rathaus von Michelstadt vor, um bestaunt zu werden. Veranstalter des Oldtimerfestivals ist der Gewerbeverein, der von 11 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt. Michelstädter Gastronomiebetriebe bieten zum Thema passende Speisen und Getränke an. Bereits am Samstag, 2. September, gibt die Band Hot Stuff ab 20 Uhr ein Open-Air-Konzert im Kellereihof. Die Band um Andy Kirchner entführt in die Glamourwelt der siebziger und achtziger Jahre. Dargeboten werden neue Songs und Showelemente, die sich an den weltweiten Erfolgen von Bruno Mars, Justin Timberlake, Daft Punk und deren Hits im 70s-Sound orientieren. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet unter https://www.kulturforum-odenwald.de. pgi

