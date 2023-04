»Der Ka­pi­tän wech­selt, der Kurs bleibt«, so kom­men­tiert Tho­mas Feuß­ner die an­ste­hen­den Ve­r­än­de­run­gen bei der Spar­kas­se Mil­ten­berg. Am 1. Mai über­gibt er nach 17 Jah­ren an der Spit­ze der Spar­kas­se den Vor­stands­vor­sitz an Phi­l­ipp Eh­ni, der dann das In­sti­tut in die an­ge­st­reb­te Fu­si­on mit der Spar­kas­se Aschaf­fen­burg-Al­zenau füh­ren wird.