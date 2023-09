Kanadische Band begeistert in Erlenbach

The Fugitives präsentieren Songs auch vom neuen Album

Erlenbach a.Main 13.09.2023 - 14:44 Uhr 2 Min.

Mit großer Spielfreude, fantastischen Gesangsharmonien sowie facettenreicher Instrumentalkunst begeisterte die aus dem kanadischen Vancouver stammende Band The Fugitives (Foto) bei ihrem Auftritt am Dienstag im Erlenbacher Beavers.

Die Gruppe stammt aus Vancouver in Kanada und reist gerade durch Europa. Wie die Zuschauer erfuhren, war Erlenbach das fünfte Konzert ihrer über 20 Spieltermine, bevor es dann mit Auftritten in ihrem Heimatland im Oktober weitergeht. Die Folk-Roots-Band fand bereits international große Anerkennung: Unter anderem kann sie sechs Nominierungen für den Canadian Folk Music Award verbuchen und »The Promise of Strangers« wurde im Jahr 2019 von der Jury des Preises der Deutschen Schallplattenkritik als bestes Folk-Album ausgezeichnet.

Am Dienstag standen The Fugitives in ihrer Besetzung mit den beiden leitenden Songschreibern Adrian Glynn and Brendan McLeod sowie mit Violinistin Carly Frey und Banjo-Spieler Miles Zurawell auf der Bühne. Zu ihren Hauptinstrumenten wurden je nach Stück weitere hinzugezogen, was immer wieder für Überraschungen sorgte - wie später dann der Einsatz einer Balalaika. Den Gesang teilen sich die vier Mitglieder auf.

Ihr Gastspiel im Club und die Auftritte der aktuellen Tournee standen und stehen auch im Zeichen ihres kommenden Albums »No Help Coming«, welches nächsten Monat erscheint. Selbstverständlich hatte die Band für ihre Zuhörer im Beavers deshalb auch das eine oder andere Schmankerl aus der bevorstehenden Veröffentlichung mit im Gepäck.

Die Gruppe begann das Konzert mit dem Stück »See This Winter Out« vom 2018er-Album »The Promise of Strangers«. Schnell etablierten The Fugitives einige ihrer Markenzeichen. Darunter eine äußerst interessante Kombination der verschiedenen Saiteninstrumente, deren beeindruckend flottes Spiel von sphärischen Violinenflächen kontrastiert wurde. Untermauert von einem groovenden, akzentuierten Bass gab es schon im Eröffnungsstück jede Menge kompositorischer Feinheiten zu entdecken. Und ebenfalls schon in Song Nummer Eins wurde mit einem weiteren Erkennungsmerkmal der Band gepunktet: Die mehrstimmigen Gesänge, deren einzelnen Bestandteile in so wunderbaren Harmonien zueinander stehen, wie es Bands nur selten gelingt.

Es folgte »Edge of Sea« - auf erwähntem, nächsten Album vertreten - welches zunächst ebenfalls im Fahrwasser des Vorgängers angesiedelt war, bevor die Kanadier das Tempo zugunsten eines ruhigeren Zwischenparts drosselten. Diese Dynamiken und Wendungen in den Songaufbauten fanden ebenso auch bei etlichen weiteren der präsentierten Titel Anwendung. Auch thematisch setzt die Band Ausrufezeichen: »It Might Just Rain like this for Days«, ein neues Stück, hat den Klimwandel zum Thema. Und eine bemerkenswerte Message: In solche Krisen darf bei aller Tragik nämlich nicht vergessen werden, dass diese nur durch Zusammenhalt der Menschen zu meistern seien.

Neben der Teamleistung hatte jeder Musiker seine ganz eigenen Momente, es gab Lieder mit a-capella-Passage, sanfte balladeske Momente, Tanzbares und auch eben auch Songs, welche diese Ebenen in sich vereinten. Das sympathische Auftreten, die kleinen Anekdoten und Hintergrundinfos sowie eine Zugabe direkt vor der Bühne im Publikumsbereich rundeten und unvergessliches Konzert ab.

Marco Burgemeister