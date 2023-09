Kampf um die Herzen der Südspessarter: Aiwanger rückt Streit ums Biosphärenreservat ins Zentrum

Auf­tritt Ai­wan­ger in Al­ten­buch: Der Freie-Wäh­ler-Chef kommt in der hei­ßen Pha­se des Wahl­kampfs in den Spess­art, um vor al­lem ei­ne Sa­che klar­zu­s­tel­len - wie er zum Bio­sphä­ren­re­ser­vat steht. Hilft er da­mit dem ört­li­chen FW-Kan­di­da­ten Tho­mas Zöl­ler, ei­ne CSU-Hoch­burg im Kreis Mil­ten­berg zu er­obern? Sze­nen ei­nes Be­suchs zu un­ge­wöhn­li­cher Stun­de, der Fol­gen für den Wahl­kampf im Spess­art wie in der Stadt Aschaf­fen­burg ha­ben könn­te.