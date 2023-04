Kai Steigerwald (CSU) will Bürgermeister in Niedernberg werden

Ortsverband nominiert 43-Jährigen einstimmig für Wahl 2024

Niedernberg 28.04.2023 - 11:36 Uhr < 1 Min.

Kai Steigerwald (CSU) will Bürgermeister in Niedernberg werden.

Mit Kai Steigerwald habe die Niedernberger CSU einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt gefunden, so Ortsvorsitzende Janet Niebauer, der »sowohl durch seine ausgewiesene Expertise in der freien Wirtschaft als auch durch sein langjähriges Engagement im Ehrenamt, mit seinem Fachwissen und seiner ? Empathie Menschen zusammenführen und begeistern kann«. Auch Bürgermeister Jürgen Reinhard meinte, mit Steigerwald könne die CSU »ein hervorragendes Angebot an die Wähler« machen.

Kai Steigerwald ist gebürtiger Laudenbacher und lebt mit seiner Ehefrau Tamara und seinem Sohn seit über 20 Jahren in Niedernberg integriert. Ehrenamtlich ist er aktiver Musiker, langjähriger Kreisvorsitzender der nordbayerischen Bläserjugend und heute der Vorstandsvorsitzende des Musikcorps in Niedernberg. Beruflich ist der ausgebildete Handelsfachwirt in verantwortlicher, leitender Position als kaufmännischer Angestellter in der IT-Branche tätig.

»Jürgen Reinhard hinterlässt große Fußspuren in Niedernberg und kann eine für die Zukunft sehr gut aufgestellte Gemeinde übergeben«, wird Steigerwald aus seiner Vorstellung in der Versammlung zitiert. Er sei bereit, diese Herausforderung anzunehmen und auf diesem soliden Fundament auf zubauen. Als seine Motivation für den Schritt zur Kandidatur nannte er, ihm liege die Förderung der Gemeinschaft und die aktive Teilhabe von Jung und Alt am Herzen. Er wolle sich für ein gutes, konstruktives Miteinander in der Gemeinde einsetzen.

Als Themen, die in Niedernberg gemeinsam über Parteigrenzen gestaltet werden müssten, nannte er Klimawandel und sichere Energieversorgung, Wohnraum-Mangel, Digitalisierung, Preissteigerung und Inflation, die Zukunft von Handel, Gastronomie und Gewerbe sowie h das Vereins- und Kulturleben.

Der CSU-Ortsverband Niedernberg kündigt an, Kai Steigerwald werde sich beim CSU-Familienfest am Samstag, 6. Mai, am Dorfplatz den Bürgern vorstellen.

