Kahlert beerdigt Alternativ-Standort für Miltenberger Grundschule

Elterninitiative setzt Bürgerentscheid durch

Miltenberg 30.03.2023 - 17:46 Uhr 3 Min.

Die Grundschule in Miltenberg stand auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch. Rund 70 Jahre haben die ältesten Gebäude der Grundschule auf dem Buckel. Der Sanierungsbedarf ist offenkundig.

Elf Monate haben Stadtverwaltung und Stadtrat auf die Überprüfung der Alternative »Neubau an anderem Stadtort« verwendet, um wieder da zu landen, wo sie im April 2022 bereits waren: bei der überarbeiteten Planung für Generalsanierung und Erweiterung der Wolfram-von-Eschenbach-Grundschule.

Zurück am Ausgangspunkt

Die Rückkehr zum Ausgangspunkt ist auch die Rückkehr zu einer unbeantworteten Frage: Wie lässt sich angesichts der schwierigen Haushaltslage der Stadt ein Vorhaben mit einem Volumen von über 25 Millionen Euro angehen und finanzieren?

Für das Problem bietet das ursprünglichen Vorhaben Umbau und Sanierung zumindest einen Ansatz. Bei laufendem Schulbetrieb muss die Generalsanierung in fünf Bauabschnitte geteilt werde. Das gesamte Vorhaben wird sich dadurch nach derzeitigem Bauplan über einen Zeitraum von neun Jahren erstrecken und diese Zeit hätte die Stadt, um das Geld dafür zusammenzukratzen. Die Kosten für einen Neubau müssten dagegen innerhalb der viel kürzeren Bauzeit von dreieinhalb Jahren bereitstellen.

Kahlerts Kehrtwende

»Eine Sanierung in Etappen würde nicht zur finanziellen Totalbremse anderer wichtige Vorhaben führen«, erklärte Bürgermeister Kahlert seine Neupositionierung. Dabei ist das Argument keineswegs neu. Schon in der vergangenen Sitzungsperiode hatte das Vorgängergremium die Bauabschnitte aus Kostengründen gestreckt. Kahlert hatte dann aber im vergangenen Jahr die Prüfung der Standort-Alternative damit begründet, er sei überzeugt, ein Neubau lasse sich »schneller und billiger« verwirklichen.

Die Initiatorinnen des Bürgerbegehrens, Stephanie Chmiel, Juliane Leeger und Anna Salmen-Legler, rückten dagegen die Standortfrage in den Mittelpunkt der Diskussion. Ihrer Argumentation, das großzügige, bestehende Schulgelände in einem Wohngebiet sei für die Grundschüler viel besser als der gewerbedominierte Stadtteil Nord mit seinen großen Verkehrsproblem, waren 2131 Unterzeichner gefolgt.

Nach Überprüfung durch die Stadtverwaltung blieben 1836 gültige Unterschriften für den Erhalt der Grundschule an ihrem jetzigen Standort übrig. Damit, so erläuterte Geschäftsleiter Andreas Weber, hat das Bürgerbegehren das notwendige Quorum um das Doppelte überschritten.

Alle Anforderungen erfüllt

Auch alle rechtlichen Vorgaben wurden erfüllt. Deshalb müsse innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid zur Standortfrage folgen. Als Termin dafür hat die Stadtverwaltung bereits den 25. Juni festgelegt. Vor diesem Bürgerentscheid darf der Stadtrat keine Entscheidungen treffen, die dem Antrag des Bürgerbegehrens widersprechen.

In seiner nächsten Sitzung könnte der Rat aber den Bürgerentscheid überflüssig machen, indem er die Forderung des Bürgerbegehrens annimmt und selbst dem Beschluss fasst, dass die Grundschule an ihrem Standort bleibt. Dass dies am Mittwoch nicht geschah, lag an der Bedenkzeit, die Bürgermeister Kahlert den Fraktionen noch einräumen wollte, um die vielen Informationen die die Verwaltung in den vergangenen Monaten zusammengetragen hatte, zu überprüfen und zu bewerten.

Stadtbauamtsleiter Alexander Beuchert stellte in der Sitzung vor, was die Verwaltung zum Vergleich der beiden Standorte zusammengetragen hat: Neben den jeweiligen Grundstücksflächen auch eine Kostengegenüberstellung, eine Übersicht über Schülerzahlen und Schulwege, die technische Betrachtung der Bauvorhaben sowie Stellungnahmen von Polizei, Verkehrsbehörde, Schulleitung und Elternbeiräten.

Gutachten ohne klare Tendenz

Dazu kam noch das Verkehrsgutachten des Büros IMB aus Hanau, das 380 Seiten stark ist. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse gab Gutachter Claas Behrendt in dem eher unscharfen Fazit: »Beide Standorte haben ihre Vor- und Nachteile.« Entsprechend unterschiedlich fiel die Bewertung durch die Stadträte aus. Während Peter Huhn (CSU) »keine klare Tendenz« für einen der Standorte ableiten konnte, nahm Werner Heimberger (FW) das Gutachten als Beleg, dass der jetzige Standort von mehr Kindern zu Fuß oder mit dem Rad erreicht werden könne: »Und wir wollen ja weniger Verkehr.«

Für das Grundstück zwischen Nikolaus-Fasel-Straße und Schönbornring, das die Stadt im vergangenen Jahr für den Neubau der Grundschule gekauft hat, hat Kahlert schon jetzt eine neue Verwendung: »'Es bietet sich an, unverzüglich den dringend benötigen Bau von bezahlbaren Wohnungen umzusetzen.«

bDie Faktensammlung zur Standortabwägung und das Verkehrsgutachten wird die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage https://www.miltenberg.de zugänglich machen.

GEORG KÜMMEL

Kommentar: Fangt endlich an Seit Jahren warten Schüler, Eltern und Lehre der Miltenberger Grundschule darauf, dass die Modernisierung ihrer bald 80 Jahre alten Gebäude in Angriff wird. Mit der gestrigen Sitzung ist jetzt wohl die Standortfrage entgültig entschieden, auch wenn der Stadtrat noch nicht darüber abgestimmt hat. Notfalls klären das die Bürger dann am 25. Juni beim Bürgerentscheid, es ist nicht zu erwarten, das dr andres ausgeht als das Bürgerbegehren. Der Stadtrat kann das im April aber noch vermeiden und selbst beschließen, die Schule an ihrem Standort zu lassen und endlich mit der Generalsanierung zu beginnen. Nach elf Monaten für den Faktencheck ob denn ein Neubau in Nord schneller und billiger erstellt werden könnte, könnte man sich diese weiteren zwei Monate sparen. Für die Planung von Umbau und Generalsanierung hat die Stadt bereits eine viertel Million Euro ausgegeben; für Architekt, Statiker und Fachplaner für Elektro, Heizung, Sanitär und Brandschutz, für Bodengutachter, Vermesser und Bauphysiker. Es liegt schon viel vor, doch – diese bittere Pille servierte Stadtbauamtsleiter Alexander Beuchert in einem Nebensatz – es wird trotzdem ein Jahr dauern, um das gestoppte Vorhaben wieder in Gang zu bringen.

Am Montag waberte aber auch noch ein bedrohlicher Gedanke durch die Wortmeldungen des Stadtrats: Das jetzige Gelände sei groß genug um vielleicht auch dort neu zu bauen. Das erfordert dann aber mindestens zweieinhalb Jahre Planungszeit. Dann ist die Amtszeit dieses Stadtrats vorbei und die Nachfolger kommen vielleicht auf die glorreiche Idee, man könne doch prüfen ob man nicht an einen anderen Standort schneller und billiger ...? Schluss jetzt! Fangt endlich an! Georg Kümmel