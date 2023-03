Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kämmerer: Stadtprozelten hat keinen finanziellen Spielraum mehr

Stadtrat: Schulden steigen in nächsten Jahren weiter an - Hoffen auf weitere Hilfe vom Freistaat

Stadtprozelten 24.03.2023 - 15:25 Uhr 2 Min.

Eine Besonderheit: Die Stadt kann ohne Unterstützung des Freistaats kaum investieren und ihre Schulden bezahlen. Der Wille, die Finanzen in Ordnung zu bringen, wurde aber mit Stabilitätshilfen von 1,56 Millionen Euro in den vorigen beiden Jahren belohnt. Bürgermeister Rainer Kroth erläuterte das überarbeitete Konzept zur Haushaltskonsolidierung. Ausgaben sollen auf Notwendigkeit und Dringlichkeit untersucht werden.

Laut Kämmerer Udo Rachor ist nicht unbedingt zu erwarten, dass die Stadt weiterhin so großzügig Stabilisierungshilfe erhält. Sollte diese aber in ähnlicher Größenordnung wieder fließen, seien die anstehenden Projekte gut zu bewältigen.

Der Haushalt umfasst 7,38 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt liegt mit 3,81 Millionen Euro um 72.000 Euro über dem Vorjahr. Eine deutliche Erhöhung ergibt sich im Vermögenshaushalt, der von 2,51 Millionen Euro um eine gute Million Euro auf 3,57 Millionen Euro ansteigt. Größte Investition ist der Kindergartenneubau. Dort liegt auch in den kommenden Jahren der Schwerpunkt der Investitionen von rund vier Millionen Euro.

Die finanzielle Situation ist nicht nur angespannt, sie wird sich noch verschlechtern. Deshalb appellierte Kämmerer Rachor, die Ausgabenpolitik mittelfristig defensiv auszurichten. Priorität sollten die Pflichtaufgaben haben.

Zu Beginn des Jahres betrug der Schuldenstand 2,24 Millionen Euro. Bei 1522 Einwohnern entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 1500 Euro. Die Schulden sanken im vorigen Jahr um knapp 500.000 Euro. Sie werden in diesem und den kommenden Jahren aber wieder deutlich steigen. Für 2023 muss wegen der gestiegenen Kosten des Kindergartenneubaus und der Baunebenkosten für die Umgehungsstraße ein Kredit von 380.000 Euro aufgenommen werden. 2024 werden die Schulden deutlich steigen: Alleine für dieses Jahr ist eine Neuverschuldung von über 2,5 Millionen Euro geplant.

Selbst die Pflichtaufgaben werden die Stadt in den kommenden Jahren herausfordern. Trotzdem wird die Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt voraussichtlich 2023 und in den Folgejahren erreicht. Die Investitionen sind jedoch nur mit viel Fremdkapital zu finanzieren.

Durch diesen Schuldenanstieg gibt es laut Kämmerer keinen finanzieller Spielraum mehr. Ein nochmaliger unerwarteter Kostenanstieg wie im Haushaltsjahr 2022 würde die Stadt überfordern.

Zahlen und Fakten: Die wichtigsten Daten des Haushalts Investitionen: Kindergartenneubau (1,6 Millionen Euro), Planung Hochwasserschutz mit Umgehungsstraße (800.000 Euro), Baukosten Binnenentwässerung bei Ortsumgehung (200.000 Euro), Sanierung Trinkwasserversorgung (177.000 Euro), Gestaltung Bischof-Stahl-Platz (150.000 Euro), Investitionsumlage Schulverband Dorfprozelten (133.000 Euro), Ausstattung Feuerwehren (83.000 Euro), Kommunales Förderprogramm (30.000 Euro). Freie Finanzspanne: 232.000 Euro (bleibt in ähnlicher Größenordnung bis 2026) Hebesätze: Grundsteuer A 390 Prozent, Grundsteuer B 360 Prozent, Gewerbesteuer 380 Prozent. Kreditaufnahme 2023: 380.000 Euro. Kassenkredite: maximal 600.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen: keine.

Stadtrat in Kürze Stadtprozelten. Über diese weiteren Themen hat der Stadtrat Stadtprozelten am Donnerstag beraten: Schöffenwahl: Keinen Einwand hatte der Stadtrat bei der Liste mit den drei Bewerbern zur Wahl von ortsansässigen Schöffen. Flüchtlinge: Bürgermeister Rainer Kroth sagte, dass der Landkreis Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Eichenstraße und der Hauptstraße ab Mitte April angemietet habe. Bürgerfragen: In der Bürgerfragestunde kritisierten Besucher die Arbeitsweise des Stadtrats: Es gebe viele Schuldzuweisungen, jeder rechtfertige seinen Standpunkt, ein Miteinander sei aber nicht erkennbar. Es wurde an die Stadträte appelliert, sich zusammenzusetzen und gemeinsam Lösungen für die Stadt zu suchen.