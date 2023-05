Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Käferplage: 200 Oldtimer erobern Obernburg

Röhrende Motoren in der Römerstraße

Obernburg 15.05.2023 - 16:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alles dabei, was benötigt wird - und das auf kleinstem Raum. Bei bestem Wetter tummeln sich zahlreiche Besucher auf der 13. Obernburger Käferplage. Die frisch gekrönte Käferkönigin Antonia Hartlaub (rechts) und ihre Vorgängerin Svenja Sievering.

200 Oldtimer flankierten die Römerstraße und lockten einen nicht abreißen wollenden Besucherstrom an. Glänzender Chrom und satte Auspuffklänge, da schlug so manchem Oldtimerfan das Herz höher. Jede Menge VW Käfer, alte BMW, Audi, Corvette und viele weitere Klassiker von Zweirädern, Kleinbussen und außergewöhnlichen Wohnanhängern, von Originalzustand bis liebevoll restauriert oder einmalig, sorgten für Funkeln in den Augen.

Willi Frenzl vom Organisationsteam freute sich: »Wir haben sehr viele Käfer und es läuft alles sehr gut.« Organisiert wurde die Veranstaltung vom Obernburger Stadt-Marketing-Verein um Leiter Matthias Kraus und den Obernburger Klassikerfreunden. Aus deren Reihen gehören zum Organisationsteam der Käferplage neben Frenzl noch dessen Frau Gudrun Jörg-Frenzl, Ingrid, Svenja und Joachim Sievering, Nick Braunwarth, Holger Spilger, Sebastian Wolf, Philipp Stahl und Sven Heilmann sowie viele weitere Helfer.

Rüstige »Emma«

Pünktlich um 9 Uhr tuckerten die ersten Oldtimer durch Obernburg zu ihrem Stellplatz. Joachim Sievering und Sebastian Wolf versorgten die ersten Gäste mit interessanten Informationen zu den jeweiligen Augenweiden. Kurz nach 12 Uhr setzte sich dann wie gewohnt der Autocorso zum Rathaus, angeführt von der rüstigen »Emma« der Obernburger Feuerwehr aus dem Jahr 1929, in Gang. Der Mercedes hatte auf den letzten Drücker am Freitag den TÜV bestanden und sorgte für allerhand Aufsehen. Der Klang von Emmas großer Glocke: einmalig.

Übertönt wurde das außergewöhnliche Fahrzeug nur von den »Hützelgrunder Grawallschochdeln«, die mit ordentlich Wumms und fetzigen Rhythmen die Fahrzeuge der Ehrengäste, darunter Schirmherr Robert Bieger vom gleichnamigen Elsenfelder Autohaus, ankündigten. Bieger ist bereits das zweite Mal Schirmherr der Käferplage und war ganz angetan davon, dass »so viele Leute von Oldtimern begeistert und wie toll die Fahrzeuge hergerichtet sind«.

An der Rathausbühne angekommen stellte Bürgermeister Dietmar Fieger fest, dass die Käferplage mittlerweile eine wirkliche Institution ist. Nach dem kirchlichen Segen für Fahrzeuge und Besucher durch Diakon Peter Ricker von der katholischen Pfarrgemeinschaft Lumen Christi und Prädikant Armin Bohnhoff von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde gaben alle gemeinsam den

Käferplage-Song zum Besten.

Antonia Hartlaub gekrönt

Danach stand auch schon die Krönung der neuen Käferkönigin Antonia Hartlaub aus Elsenfeld durch Schirmherr Bieger auf dem Plan. Hartlaubs Vorgängerin Svenja Sievering setzte gemeinsam mit dem Schirmherrn der frischgebackenen Königin die Krone auf. Sievering hatte aufgrund von Corona ihr Amt vier Jahre lang bekleidet und hat damit die bisher längste Amtszeit absolviert. Die 16-jährige neue Käferkönigin tanzt sehr gerne. Für sie sind die Kultfahrzeuge »zeitlos und ästhetisch«.

Passend zum Motto gab es »Süße Käfer« beim Stand des Ökumenischen Hospizverein im Landkreis Miltenberg, dessen Erlös dem Verein zu Gute kam. Zudem ganz neu für die Halter extra Käferplagenaufkleber in der Willkommenstasche. Samy, Frank Keller, Tom Abel und Rebecca Wysingle sorgten an verschiedenen Standorten für abwechslungsreiche musikalische Umrahmung. Außerdem begeisterte Joachim Sievering, der Vater der bisherigen Königin, mit seinen Käfer- und Oldtimergeschichten sowie Fachsimpeleien auf der Rathausbühne.

Jennifer Lässig