KAB diskutiert beim »Treffpunkt MIL« am 21. Oktober in Obernburg auch über Flüchtlinge

Ob wir wei­ter­hin Flücht­lin­ge auf­neh­men soll­ten, ist ei­ne um­s­trit­te­ne Fra­ge ge­wor­den. Sie spal­tet. Und grenzt aus. Das er­fuhr Pf­le­ge­schü­ler Omar Tar­ri­en neu­lich am ei­ge­nen Leib: Ei­ne Da­me aus dem Kreis Mil­ten­berg, die er zu Hau­se pf­le­gen woll­te, ließ nur sei­ne Kol­le­gin, je­doch nicht ihn als Afg­ha­nen in ih­re Woh­nung. Der jun­ge Mann muss­te drau­ßen war­ten. Dar­über wird Omar Tar­ri­en am Sams­tag, 21. Ok­tober, beim »Treff­punkt MIL« der KAB-In­i­tia­ti­ve »so­zial & ge­recht« in ei­nem von vier paral­lel ver­an­stal­te­ten Fo­ren be­rich­ten.