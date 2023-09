Eva Lettenbauer ist jung, grün, vom Dorf - und Parteichefin in Bayern

30-jährige Wirtschaftsingenieurin

Führt die Grünen in Bayern, eine »wirklich bürgerliche Partei«: Eva Lettenbauer in Niedernberg. Foto: Björn Friedrich

»Verdrehtes, Falsches, Gelogenes« verbreiteten die Aiwangers und Söders dieser Welt mit ihrer »Angstkampagne« zum Heizungsgesetz, das eigentlich Gebäude-Energie-Gesetz heißt und mit der bayerischen Landespolitik wenig zu tun hat. Die bayerische Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, 30 Jahre alt und vor dem Einstieg in die Berufspolitik als Wirtschaftsingenieurin für ein großes Elektronikunternehmen tätig, weiß aber natürlich um das Aufreger-Potenzial dieser bundespolitischen Weichenstellung zur Wärmewende.

»Das ist keine bürgerliche Politik, das ist spalterische Politik«, regt sie sich über einen »inhaltsleeren« Wahlkampf der in München Regierenden auf - und wirft dem aktuellen Umfragekönig Aiwanger auch gleich noch vor, bei seinen Auftritten bereits vor der Flugblatt-Affäre »Rechtspopulismus« hoffähig gemacht zu haben: Wer wie bei der Erdinger Rede in Abrede stelle, dass Deutschland eine Demokratie sei, nutze die »rechtsnationale, völkische« Begriffswelt, empört sich Eva Lettenbauer im Gespräch mit dem Main-Echo.

Die Unbekannte vom Land



Eva wer? Lettenbauer weiß, dass sich ihre Bekanntheitswerte im westlichen Unterfranken unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bewegen. Probleme hat sie damit keine, »es ist völlig richtig, dass unsere Spitzenkandidatin Katharina Schulze und unser Spitzenkandidat Ludwig Hartmann im Fokus stehen«. Lettenbauer konzentriert sich auf die Programmarbeit, auf die Wahlkampforganisation, wirkt mehr nach innen. Und: In ihrer schwäbischen Heimat kenne man sie schon, ist die Landtagsabgeordnete überzeugt.

Dabei wäre es vielleicht eine gute Idee für die grüne Partei, Eva Lettenbauer im ländlich geprägten Bayern mehr ins Zentrum zu rücken: Aufgewachsen in einem Dorf mit 16 Häusern und 60 Einwohnern, lässt sie mit ihrer Biografie so ziemlich jedes Klischee zerplatzen, das der vorgeblich grünen Großstadtpartei gerne vorgehalten wird. Ehrenamtlich engagiert (bis heute macht sie ab und an Dienst als Wasserretterin der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes im »alten Freibad« in ihrer schwäbischen Heimat), kennt sie die Probleme des ländlichen Raums aus eigenem Erleben und analysiert messerscharf die Versäumnisse der vergangenen 20 Jahre.

Wenn Lettenbauer mit leichtem Dialekteinschlag über Notwendiges spricht, kommen keine grünen Traumtänzereien, sondern konkrete Vorschläge, um Bayern in all seinen Regionen zukunftsfähig zu machen. Fehlende Lebens- oder Berufserfahrungen, die man einer 30-jährigen Berufspolitikerin vorhalten könnte, hält sie ohnehin für ein »Scheinargument, um nicht über Sachfragen sprechen zu müssen«. Sie hält einen »Mix wie in unserer Landtagsfraktion, in der es 30-Jährige und 70-Jährige gibt«, für genau richtig, um alle Generationen politisch einzubinden. Schließlich schade es sicher nicht, wenn man selbst noch viele Jahrzehnte vor sich habe, um Großes wie die Klimakrise oder die wirtschaftliche Transformation nachhaltig anzupacken.

Mehr Geld für Nahverkehr



Ein typisches Beispiel, wie die Frau vom Dorf auf Basis eigener Lebenserfahrungen Politik gestalten will, ist der öffentliche Personennahverkehr: Für die jahrzehntelange Unterfinanzierung von Bussen und Bahn bezahle man an dieser Stelle einen hohen Preis, für die Verkehrswende müsse jetzt der Turbo eingelegt werden. Allein am Image gelte es bereits zu arbeiten: »Wenn man als Erwachsener auf dem Land in einen der seltenen Busse einsteigt, wird man gefragt, ob man den Führerschein abgenommen bekommen hat«, beschreibt sie voller Ironie die Realität.

Die schlichte landespolitische Wahrheit aus ihrer Sicht: Neue Straßen sollten keine mehr gebaut werden, bestehende müssten natürlich saniert und erhalten werden - und das freiwerdende Geld sollte komplett in der ÖPNV investiert werden: Man brauche eine »Verdopplung der Mittel für die Kommunen«, um ein dichteres Netz an Ruf- und Linienbussen auf den Weg zu bringen. Unerträglich findet es Eva Lettenbauer, wenn das 49-Euro-Ticket gegen eine Verbesserung der Verbindungen auf dem Land ausgespielt werde: »Beides ist richtig, beides ist möglich, beides ist zu finanzieren«, ist die grüne Landeschefin überzeugt.

Kita-Plätze im Fokus



Ein politischer Kernbereich der Landtagsabgeordneten Lettenbauer ist die Sozialpolitik. Wird sie nach persönlichen Schwerpunkten in diesem Politikfeld gefragt, nennt sie »60.000 Kita-Plätze, die in Bayern fehlen« - diese Situation hält sie für inakzeptabel. Um wirksam mehr Kita-Plätze zu schaffen, müsse man unter anderem dem Fachkräftemangel bei Erzieherinnen und Erziehern wirksam begegnen; nach ihrer Auffassung zum Beispiel dadurch, dass es während der gesamten Ausbildung ein vernünftiges Gehalt geben solle.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt für Lettenbauer darin, allen Kindern und Jugendlichen im wohlhabenden Freistaat einen Schulabschluss zu ermöglichen - auch solchen, die nicht auf Rosen gebettet aufwachsen und deshalb mehr Unterstützung brauchen.

Eine dauerhafte Sicherung der Berufseinstiegsbegleitung nennt die Grünen-Politikerin als ein Beispiel für eine landespolitische Notwendigkeit, denn: »Dass tausende junge Menschen pro Jahr in Bayern ohne Ausbildungsplatz dastehen, geht gar nicht!« Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müsse hier mehr getan werden, auch von der Staatsregierung.

Ein weiteres zentrales Anliegen: »Über die Pflege wird viel geredet, es passiert aber zu wenig«, wirft sie der amtierenden Regierung vor. Neben der Forderung nach einer Pflegekammer müssten auch mehr Pflegeschulen in allen Teilen Bayerns für mehr qualifizierten Nachwuchs in den Pflegeberufen sorgen - und ein verbesserter Personalschlüssel auf den Klinikstationen sei notwendig, damit Pflegekräfte gute Arbeitsbedingungen vorfänden und ihrem Beruf treu blieben.

Mit dem Auto unterwegs



Nach dem Main-Echo-Gespräch in Niedernberg im Kreis Miltenberg geht es mit dem Auto zurück in die nordschwäbische Heimat, dort lebt sie nach den Angaben auf ihrer Internet-Seite mit ihrem Partner im kleinen Dorf Reichertswies im Landkreis Donau-Ries - und genau dort ist sie auch politisch tief verwurzelt. Die sonst bevorzugte Bahn sei für die Heimfahrt aus Termingründen keine Alternative gewesen, sagt Lettenbauer - wohlwissend, dass eine Grüne im Auto immer etwas zu erklären hat.

MARTIN SCHWARZKOPF