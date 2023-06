Julius Reiß, das "Gedächtnis von Laudenbach", wird 90 Jahre

Jubiläum: Engagiert in Kommunalpolitik und in Vereinen

Laudenbach 09.06.2023 - 01:00 Uhr 2 Min.

Julius Reiß.

Reiß, am 13. Juni 1933 in Laudenbach geboren, wurde nach der Mittleren Reife Bauingenieur am Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg und amtierte zwei Wahlperioden lang, von 1978 bis 1990, als Bürgermeister in seinem Geburtsort. Mit 40 Jahren war er in die CSU eingetreten, für die er insgesamt 30 Jahre im Gemeinderat saß. Wer ihn kennt, weiß, dass seine meist aktiven Mitgliedschaften in fast allen Vereinen des Ortes nichts mit wahltaktischen Überlegungen zu tun hatten, sondern mit seiner Liebe zu Laudenbach und den Menschen, mit seiner Verwurzelung in seiner Heimat.

An der Tuba im MV, im Gesangverein aktiv

Nur ein paar Beispiele aus der langen, unvollständigen Liste: 1951 ließ er sich überreden, statt eines "handlicheren" Instruments die Tuba zu spielen, weil die im Musikverein gebraucht wurde, und wirkte mehr als ein halbes Jahrhundert im MV mit. Seit 1996 war er im Gesangverein aktiv und seine meist mehr als nur passiven Mitgliedschaften reichen vom Wanderverein, vom Turnverein über den Obst- und Gartenbauverein, die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz und den Tierschutzverein bis zum Heimat- und Geschichtsverein Laudenbach, aus dem er seit seinem Eintritt 2012 als Chronist und als "Gedächtnis von Laudenbach" nicht mehr wegzudenken ist. Seine ortskundigen Rundgänge und seine Vorträge bei den heimatkundlichen Stammtischen sind inzwischen fast legendär und haben bei den unterschiedlichsten Themen wie "Ziegler und Kalkbrenner", "Einkaufen und Einkehren", "Ausblicke und Ruheplätze" oder "Mühlen" für viele Laudenbacher die Erinnerungen an Traditionen und alte Zeiten wachgehalten - ohne, und das ist Reiß sehr wichtig, diese alten Zeiten realitätsfremd zu verklären.

Arbeit im heimischen Garten

Wer mit dem jetzt 90-Jährigen in seinem Haus im Grünen mit dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück spricht, das er immer noch weitgehend selbst in einem exzellenten Zustand hält, muss tatsächlich aufkeimenden Neid auf ein solches Alter mit geistiger und körperlicher Fitness bekämpfen. Offenbar hält Julius Reiß neben den 30 Minuten täglicher Gymnastik auch die Arbeit an seinen Weinstöcken und mit seinen Obstbäumen so fit. Dabei ist es sicher sinnvoll, dass ihn seine Frau und seine Kinder nach seinem Sturz von der Leiter vor wenigen Jahren dringend vor so riskanten Unternehmungen gewarnt haben.

Unverzichtbar ist für ihn die tägliche Zeitungslektüre, die spürbare Anteilnahme am Geschehen in Laudenbach und seiner Umgebung. Er selbst und auch seine Freunde haben so etwas wie Altersweisheit und Gelassenheit festgestellt. Es wird kaum einen Laudenbacher geben, der Julius Reiß an seinem heutigen Festtag nicht auch für das kommende Jahrzehnt nur das Allerbeste wünscht. Schließlich kann und will man auf das sympathische "Gedächtnis von Laudenbach" noch lange bauen können.

hlin