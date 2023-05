Jugendseelsorger Roland Lutz setzt sich für junge Menschen im Raum Miltenberg ein

"Sein können, was und wie man ist"

Miltenberg 21.05.2023 - 13:42 Uhr 3 Min.

Roland Lutz ist seit Beginn dieses Jahres katholischer Jugendseelsorger in Miltenberg.

»Man muss nicht, wie im Sportverein, megaschnell rennen oder, wie im Musikverein, ein Instrument sehr gut spielen können, um mit dabei sein zu dürfen«, sagt Lutz. Kirchliche Jugendarbeit sei frei von jedem Wettbewerbsgedanken: »Man kann so sein, wie man ist, und man kann sein, was man ist«. Das klingt gut, dennoch bleibt die Frage, auf welche Weise man es erreichen kann, dass sich junge Menschen auf die Angebote der Jugendseelsorge einlassen. Denn das tun sie nicht mehr einfach so.

Deshalb versucht Lutz, zusammen mit Kooperationspartnern Spannendes auf die Beine zu stellen. Am 21. Mai startet zum Beispiel eine dreiteilige Veranstaltungsserie für Singles zwischen 18 und 35 Jahren. Zum Auftakt gibt es am Sonntag einen Single-Gottesdienst, am 16. Juni sind Singles zu einer Führung durch die Brauerei »Faust« eingeladen. Am 9. Juli steht ein »Talk-and-creative-Nachmittag« auf dem Programm.

»Testballon«

Lutz ist selbst gespannt, ob das neue Angebot wohl gut frequentiert wird. »So etwas gab es in der Diözese noch nicht, es ist für uns ein Testballon«, sagt er. Inspiriert wurde die Dreierreihe von Pastoralreferentin Marie-Bernadette Reichert aus Dorfprozelten: »Die setzt sich für Single-Pastoral ein.« Singles sind laut Roland Lutz eine vernachlässigte Gruppe innerhalb der Seelsorgearbeit. Gut etabliert sind Angebote für Kinder. Für Jugendliche. Für Senioren. Für Frauen und Familien. Doch junge Menschen, die keine Familie gegründet haben, fallen bisher durch das pastorale Raster. Das will Roland Lutz zumindest für den Bayerischen Untermain ändern.

Jugendseelsorge steht, wie überhaupt die gesamte katholische Kirche, im 21. Jahrhundert vor immensen Herausforderungen. Denn die reale wie auch virtuelle Konkurrenz ist riesengroß. »Die katholische Jugendarbeit ist heute ein Player von vielen, und natürlich kann sich ein junger Mensch auch super in der Jugendfeuerwehr engagieren«, weiß Roland Lutz. Nun wäre es rein theoretisch möglich, sowohl das eine wie auch das andere zu tun. Doch meist kollidieren früher oder später die Interessen. Ein Junge, der gern ministriert, aber auch gern Fußball spielt, muss sich irgendwann am Sonntagmorgen entscheiden: Geht er in die Kirche oder zum Turnier?

Nun geht nicht nur die Nachfrage nach den Angeboten der katholischen Jugendarbeit zurück. Es gibt gleichzeitig immer weniger Menschen, die Jugendseelsorge anbieten. Auch in der Diözese Würzburg sind entsprechende Stellen länger Zeit vakant. »Es studiert ja kaum noch jemand Theologie«, sagt Roland Lutz. Für ihn selbst war ebenfalls länger Zeit unklar, wohin sein beruflicher Weg führen könnte: »Ich ging zweimal zur Studienberatung.« Der zweite Studienberater war zufällig Theologe. Nach dem Gespräch mit ihm war Roland Lutz sicher, das ein Theologie-Studium das Richtige für ihn sein würde. Diese Entscheidung hat er bis heute auch nicht bereut.

Effekt auf Kinder

Die Jugendseelsorge begeistert ihn, weil sie es ermöglicht, auch ungewöhnliche Ideen in die Praxis umzusetzen: »Das ist eine wunderbares, freies Feld, auf dem man sich wirklich austoben kann.« Faszinierend findet es Roland Lutz außerdem, zu erleben, welchen Effekt spirituelle Angebote auf Kinder und Jugendliche haben können. Das werde vor allem bei Besinnungstagen deutlich: »Plötzlich beginnen zunächst verschlossene Jugendliche, von sich zu erzählen.« Zu den bis heute am stärksten nachgefragten Angeboten gehören die Gruppenleiterschulungen der kja. »Hier lernt man fürs Leben«, so der Theologe.

In unserer hochkomplexen Welt drängt es immer mehr Menschen, über den Tellerrand zu blicken. Und immer mehr Menschen sind auf der Suche nach etwas »Höherem«. Nach einem Sinn. Weshalb spirituelle Angebote boomen. Und zwar auch solche, die außerhalb der Kirche angesiedelt sind. »Genau darum muss Kirche schauen, wie sie Menschen, die nach Sinn suchen, mit adäquaten Angeboten begegnen kann«, sagt Roland Lutz. Wichtig ist für ihn, dass die hierarchischen Strukturen aufgebrochen werden: »Es braucht in der Kirche endlich einen offenen Austausch auf Augenhöhe.« Für ihn als Jugendseelsorger ist diese Augenhöhe ohnehin selbstverständlich.

Pat Christ

Zur Person: Roland Lutz Roland Lutz wurde 1986 in Würzburg geboren. Nach dem Abitur am dortigen Siebold-Gymnasium absolvierte er seinen Zivildienst in der orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus. Sein Theologiestudium in Würzburg und Freiburg im Breisgau schloss er 2012 ab. In der Pfarreiengemeinschaft St. Bonifatius um den Höhberg (Salz, Burglauer, Niederlauer und Strahlungen mit Rheinfeldshof) im Kreis Rhön-Grabfeld durchlief er bis 2016 die Ausbildung zum Pastoralreferenten. Seit 2020 gehört Lutz dem Untermain-Team der Katholischen Jugendarbeit in der Diözese Würzburg als Jugendseelsorger an. Dabei liegt sein Schwerpunkt im Dekanat Miltenberg. Außerdem ist er für die schulbezogene Jugendarbeit im Referat Jugendbildung des Miltenberger Haus St. Kilian zuständig. pat/js