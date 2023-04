Jugendliche wünschen sich Direkt-Bus nach Kleinheubach

Jungbürgerversammlung in Großheubach

Großheubach 27.04.2023 - 14:23 Uhr 2 Min.

Kleinheubach - so nah und doch so weit: Die jungen Großheubacher kritisieren, dass es zwischen den beiden nur durch den Main getrennten Orten keine regelmäßige Busverbindung gibt.

Ungefähr 20 junge Bürger waren gekommen, neben Bürgermeister Gernot Winter, 13 Mitgliedern des Gemeinderats und weiteren, erwachsenen Zuhörern war die Veranstaltung gut angenommen. Mariska Pietsch, Gemeinderätin (HmZ) und Jugendbeauftragte, referierte über die aktuellen Angebote für Kinder und Jugendliche in der Kommune sowie Zukunftspläne. Die letzte Jungbürgerversammlung sei 2017 gewesen. »Das wollen wir ändern, da es sehr wichtig ist zu wissen, was unsere Kinder und Jugendlichen im Ort so beschäftigt und wo eventuell Unterstützung notwendig ist«, so Pietsch.

Mitsprache bei Ferienspielen

Aktuell sei die Kommune daran, die diesjährigen Ferienspielangebote auszuarbeiten, um in der Sommerzeit spannende und abwechslungsreiche Angebote zu bieten. Dabei sei die Gemeinde heuer bereits an Firmen herangetreten, auch Privatpersonen können sich mit Ideen für Ferienspielangebote melden. Es habe schon erste Rückmeldungen gegeben. Die Jugendbeauftragte appellierte an die jungen Großheubacher, sich auch selbst einzubringen, wenn sie Vorschläge für Ferienspiele hätten.

Ähnliches gelte für die Freizeiteinrichtungen und -Angebote in der Gemeinde, auch hier sei ein Dialog gewünscht: »Was fehlt euch oder wo sind wir als Gemeinde vielleicht schon recht gut aufgestellt?«, wandte sich Pietsch an die Versammlung. Vieles sei in den vergangenen fünf Jahren schon realisiert und erneuert worden, beispielsweise sei der Jugendtreff sehr gut besucht, der auch dank der engagierten Leiterin Christine Menzel an zwei Mal in der Woche öffnen könne. Weiter seien Kletterfelsen auf Spielplätzen aufgebaut worden, der Spielplatz hinter der Schulturnhalle habe einen neuen Bodenbelag erhalten, andere beispielsweise Rutschen.

Nicht alles, was von der Jugend eingebracht wird, ist jedoch auch realisierbar. Pietsch verwies in diesem Kontext auf den früheren Wunsch in einer Jungbürgerversammlung nach einem Bahnhof. Dies sei natürlich nicht umzusetzen, aber Pietsch wollte von den Jugendlichen wissen: Wie sieht es mit den Busverbindungen aus? Diesen Faden griffen die Jugendlichen auf: Sie wünschten sich eine direkte Busverbindung von Großheubach zur Nachbarkommune Kleinheubach. Es ist die einzige Nachbarkommune Großheubachs, in die es keine direkte und regelmäßige Verbindung gibt - nach Miltenberg, Röllbach und Klingenberg bestehen welche. Derzeit muss von Großheubach mit dem Bus nach Miltenberg gefahren werden, um dann von dort mit ebenfalls Bus oder Zug wieder zurück in die eigentlich ursprüngliche Richtung nach Kleinheubach zu gelangen. Auch spätere Buslinien bis beispielsweise 22 Uhr und die Unpünktlichkeit mancher Linien wurden angesprochen.

Falschparker auf Basketballplatz

In Bezug auf die Basketballanlage am Main beim Luna Park wurde kritisiert, dass hier trotz Parkverbot Fahrzeuge abgestellt würden, was das Spielen einschränke. Der Bürgermeister sagte, da die Beschilderung womöglich nicht ausreiche, könne eine bauliche Lösung geprüft werden. Auch die Wünsche nach verschiedenen Spielgeräten oder Verbesserungen - Tornetze, Aufbauten für Skater, neues Trampolin oder Klettergerüst für einen Spielplatz - werden, so weit möglich, geprüft. Winter sagte, je konkreter der Wunsch nach Spielplatzausstattung sei, desto besser. Für die vielfach - nicht nur heuer - gewünschte Skateranlage verwies der Bürgermeister auf ein gemeinsames Vorhaben der Kommunen Miltenberg und Bürgstadt. Andere Wünsche, Skater betreffend, könnten ebenfalls geprüft werden. In einem Punkt entsprachen die Wünsche der Jungbürger sogar denen der Erwachsenen bei der anschließenden Bürgerversammlung am Abend: Die Sanierung maroder Straßen.

