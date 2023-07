Tätowierer und Piercerin erklären, warum sich so viele Menschen freiwillig unter die Nadel legen

"Jugendliche wollen ein aussagekräftiges Tattoo"

Miltenberg 31.07.2023 - 13:58 Uhr 5 Min.

Ein eingespieltes Team: Piercerin Sabine Weimer und Tätowierer Peter Kasak vom Miltenberger Crossed Piston. Körperkunst der besonderen Art: Tattoos können geliebten Menschen gewidmet sein oder als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit dienen.

Was motiviert also zu den Körperverschönerungsmaßnahmen? Welche Motive liegen gerade im Trend? Unsere Mitarbeiterin Sabrina Ball im Gespräch mit Piercerin Sabine Weimer vom Miltenberger »Crossed Piston«.

Welche speziellen Tattoos und Piercings sind aktuell bei jüngeren Kunden beliebt?

Häufig sind es Mandalas, manchmal auch Blumen und Libellen. Die meisten wollen Black-and-Grey-Tattoos; junge Leute tragen davon aktuell viele kleine. Bei den Piercings sind es meist die klassischen an Ohr und Bauchnabel. Das Septum ist aktuell auch sehr beliebt. Ansonsten ist es querbeet gemischt.

Für viele ist die Symbolik und Botschaft eines Tattoos entscheidend. Können Sie auch hier einen Trend beobachten?

Erinnerungs- und Gedenk-Tattoos für Verstorbene sind immer dabei. Durch den Einfluss von Instagram und berühmten Stars wollen viele auch kurze Schriftzüge wie »stay strong« haben. Jugendliche wollen aussagekräftige Tattoos.

Was veranlasst Jugendliche grundsätzlich zu einem Tattoo oder Piercing?

Vor drei bis vier Jahren galt noch das Motto: Hauptsache groß und auffällig, so dass es jeder sieht. Das ist heute nicht mehr so oft der Fall. Es geht meist um Persönliches.

Von zehn Kunden sind folglich wie viele jünger als 20 Jahre?

Ungefähr acht.

Von welchen Tattoo-Motiven raten Sie den Kunden ab?

Vor Kurzem wollte sich jemand eine Träne am Auge tätowieren lassen und das bedeutet in speziellen Kreisen normalerweise, dass man jemanden getötet hat. Grundsätzlich raten wir Kunden von nichts ab, aber gewisse Motive stechen wir nicht. Dazu zählt auch alles im Satanismus- und Nazi-Bereich, zum Beispiel die Zahl »88« oder das Hakenkreuz. Wir vertreten unsere Arbeit zwar und befürworten den Körperkult, setzen aber klare Grenzen.

Führen Sie mit Kunden vor dem ersten Tattoo ein Beratungsgespräch?

Ja, Aufklärung ist das A und O. Wenn jemand mit einem frischen Tattoo beispielsweise Urlaub am Meer macht, geht das nicht, weil es durch den Kontakt mit Salzwasser nicht verheilt. Auch in den Pferdestall und auf die Baustelle sollte man am nächsten Tag nicht gehen. Falls sich ein Tattoo entzündet oder einreißt, schaut sich das der Tätowierer dann an. Die meisten Tattoos werden aber gut geplant.

Muss der Kunde im schlimmsten Fall mit Langzeit-Schäden auf der Haut rechnen, wenn sich ein Tattoo entzündet?

Nein, das habe ich in meinen zwölf Jahren noch nie erlebt.

Hin und wieder kann es passieren, dass ein Tattoo-Träger eine alte »Jugendsünde« loswerden will. Bieten Sie auch Tattoo-Entfernungen an?

Nein, weil es für die meisten ohnehin zu teuer und schmerzhaft ist. Wir machen, wenn möglich, Cover-Ups. Wir hatten zwar schon Wochenendkurse für Lasertherapeuten, aber davon halte ich nicht viel. In der Regel schicken wir die Leute ins Aschaffenburger Laserzentrum, zu ausgebildeten Dermatologen. Unser alter Tätowierer hat Kunden, die sich ein Tattoo entfernen lassen wollten, immer gesagt: »Lasst es doch, das gehört zu euch!«

Wie teuer ist eine solche Laserbehandlung?

In Aschaffenburg kostet eine Sitzung zwischen 80 und 120 Euro.

Kommen Leute oft für ein Cover-Up zu Ihnen?

Ja, denn viele junge Leute bestellen sich aktuell Tattoo-Maschinen bei eBay und tätowieren sich damit selbst. Ausgelöst wurde dieser Trend durch TikTok. Was wir da sehen ... - schlimm. Deshalb plädieren wir schon seit Jahren dafür, dass unsere Berufe eine Ausbildung voraussetzen. Es kann sich aktuell ja jeder Tätowierer oder Piercer schimpfen. Wir sind zertifiziert. Mache haben nix gelernt und stechen einfach darauf los. Die »Unfälle« sitzen dann bei uns.

Sie sind selbst tätowiert und gepierct. Haben Sie es je bereut?

Ich bereue nichts, weil ich mit beidem recht spät angefangen habe. Piercings durfte ich als ehemalige Filialleiterin im Einzelhandel ohnehin nicht tragen. Mein erstes Tattoo habe ich mir mit 18 stechen lassen, und das war der größte Fehler. Das hat mich geprägt. Elf Jahre später bekam ich ein Cover-Up, das war noch schlimmer. Eine Weile habe ich es dann ganz gelassen. Erst mit 40 habe ich gesagt: Jetzt lasse ich mich tätowieren.

Was war das lustigste Motiv, das sich ein Kunde jemals gewünscht hat?

Ein bewegliches Strichmännchen an der Hand.

Gibt es Piercings, die Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht stechen?

Ja, durch den Tragus im Ohr stechen wir nicht und im Gesicht meiden wir den Bereich um den Drillings- oder Trigeminus-Nerv. Das machen wir für kein Geld der Welt. Gesundheit geht da vor Schönheit.

Welche Piercings sind am schmerzhaftesten?

Auf der Zunge kann es ein bisschen unangenehm sein. Aber da ist es weniger der Stich, weil der durchgeht wie Butter und die Stelle eh betäubt wird. Das Gemeine ist die Zange, die vielen Angst macht.

Warum sind Sie Piercerin geworden?

Ich selbst bin schon oft eingegangen. Ich wollte es dann richtig lernen, mit ordentlichem Material. Mein Ziel war es, dass Kunden gerne zu mir kommen und Eltern ihre Kinder guten Gewissens zu mir schicken. Das habe ich nach zwölf Jahren erreicht und es bedeutet mir sehr viel.

Sabrina Ball

Hintergrund Hintergrund: Das kleine Piercing ABC Austin Bar: Das Piercing verläuft horizontal durch die Nasenspitze und tritt auf beiden Seiten der sogenannten Knorpelkappe hervor. Bridge: Ein Stab ziert das obere Ende des Nasenrückens zwischen den Augen. Conch: Hier wird ein Stecker durch den äußeren Knorpel der Ohrmuschel gestochen. Daith: Dieses Piercing wird innerhalb des Knorpels der Ohrmuschel gesetzt, meist in Form eines kleinen Rings. Flat: An der besonders flachen Stelle in der Mitte der äußeren Ohrmuschel wird der Stecker platziert, daher sein Name. Helix: Der kleine, etwas überstehende Rand aus Knorpel an der äußeren Ohrmuschel verleiht diesem populären Piercing seinen Namen. Industrial: Heißt auch Scaffold-Piercing und ist häufig ein Barbell, der vom oberen Rand der Ohrmuschel bis zum unten liegenden reicht. Jestrum: Zwei "Kügelchen" werden im Philtrum, der kleinen Einkerbung zwischen Oberlippe und Nase, direkt unter der Nasenscheidewand platziert. Lobe: Den Piercing-Klassiker am Ohrläppchen kennt fast jeder. Medusa: Nicht die gefürchtete Schlangenfrau aus der griechischen Mythologie ist gemeint, sondern die Stelle am Philtrum. Nostril: Die Nase bildet die Angriffsfläche des Piercings. Von Ring, über Ketten bis hin zu Steinchen hat der Träger freie Accessoire-Wahl. Orbital: Mithilfe einer Hohlnadel sticht der Piercer zwei normal nebeneinander liegende Löcher ins Ohrläppchen. Rook: Eins der schmerzhaftesten Piercings, das stark von der Ohranatomie abhängig ist. Es wird durch den dicken Knorpel im Inneren der Ohrmuschel gestochen. Septum: Von bösen Zungen oft als Bullenring bezeichnet, begeistert dieses Piercing vor allem jüngere Träger. Tragus: Der Ohrschmuck wir im gleichnamigen Knorpelteil am Eingang des Gehörkanals der Ohrmuschel getragen. Venom: Der Name lässt bereits das schlangenartige Aussehen erahnen. Dieses ausgefallene Piercing wird in doppelter Ausführung nebeneinander auf der Zungenmitte platziert. bsa

Zwischenruf: Tattoos - Trend oder schon Mainstream? Sichtbare Tattoos galten lange Zeit als unästhetisch und anstößig. Das Stigma des tätowierten Schlägers oder der Dame mit dem obszönen Beckentribal existiert mittlerweile kaum noch. Zumindest in Deutschland. In Ländern wie Südkorea sind Körperverzierungen nach wie vor verrufen. Gerade die Prominenz der Musikindustrie ist oft an strenge Auflagen ihrer Agentur gebunden: Sogenannte K-Pop-Idols (koreanische Popsänger) wie Jungkook von den Bangtan Boys (BTS) oder Amber aus der Gruppe f(x) müssen ihre Tattoos und Piercings vor der Öffentlichkeit verbergen. Stichwort Vorbildfunktion.Dabei ist Körperschmuck einzigartig und hebt seinen Träger von der Masse ab. Insbesondere das Bedürfnis der Heranwachsenden nach Individualität ist oft ausschlaggebend für solche Körperverschönerungsmaßnahmen. Aber je mehr sich dem Trend anschließen, desto schneller schwindet eben dieser Aspekt und wird zum Mainstream: Aus einzigartig wird wieder durchschnittlich, wenn plötzlich niemand mehr den Gang zum Piercer oder Tätowierer scheut. Überdies ist der jugendliche Körperkult subversiv, sprich ein Zeichen der Rebellion gegen elterliche Regeln und die breite Masse der schmucklosen Individuen. Mama und Papa sagen ganz klar Nein zum Wunschtattoo oder -piercing? Dann erst recht. Das »Verbotene« reizt die Jugend eben. Bunte Hautpartien und mit Metall bestückte Körperteile sind also das neue Schönheitsideal unter Teenagern. Ob der Trend um den Körperkult anhält, bleibt abzuwarten. Fest steht: Den eigenen Körper zur Leinwand und umzufunktionieren, scheint vielen einen Heidenspaß zu machen. Sabrina Ball