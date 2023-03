Jugendkreuzweg bietet Impulse an 14 Stationen

Glauben: Feier in Miltenberg am 4. April

Miltenberg 31.03.2023 - 16:58 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Jugendkreuzweg ist einer Pressemitteilung des Bistums Würzburg zufolge das Ergebnis eines Projekts, das seit 2018 über drei Jahre hinweg in verschiedenen Phasen fertiggestellt wurde. Die Idee dazu kam von einer Bundesfreiwilligendienst-Leistenden des Jugendhauses, die von dessen Leiter Lukas Hartmann und dem damaligen Jugendseelsorger Bernd Winteraufgegriffen wurde. Ihnen war dabei wichtig, die alte Geschichte mit neuen Perspektiven zu erzählen. »Wir wollten Personen aufgreifen, die sonst in der Passionsgeschichte nur am Rande vorkommen, und wir wollten Jugendliche und junge Erwachsene an diesem Projekt beteiligen«, erklärt Hartmann heute.

Und so entstanden während der »Ora et Labora«-Tage des Jugendhauses in den Karwochen 2018 und 2019 und im Zuge der 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Jahr 2019 die insgesamt 14 Stationen. Bei jedem Durchlauf stand ein anderes Material im Mittelpunkt der Arbeit. Zunächst war es Beton, zu sehen beispielsweise an der ersten Station »Schuldig oder nicht?«, für die Hände aus Keramiksplittern in einen Betonhintergrund gegossen sind.

Als nächstes ging es um Holz. Dabei wurde die Gruppe von einem Holzbildhauer aus Oberammergau begleitet. So entstand beispielsweise die Station »Maria legt Jesus die Hand auf« oder eine Pieta zur Station »In Mutters Schoß«, die von Hartmann selbst gestaltet wurde. Beim dritten Durchlauf bekam eine Gruppe aus Kleinwallstadt den Auftrag, aus im Jugendhaus vorhandenen Material die restlichen Stationen zu kreieren.

Entstanden ist dabei unter anderem die Station am Kleidercontainer. Sie heißt »Kleider machen Leute« und bezieht sich auf die Bibelstelle, in der es heißt: »Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand« (Joh 19,24). Daneben steht eine sogenannte »Give-Box«, also ein Schrank, in dem man Sachen unterstellen kann, die man verschenken will. Wer etwas für sich Interessantes findet, kann sich jederzeit etwas mitnehmen.

Der Kreuzweg greift damit sehr aktuell die Konsumgesellschaft auf und fordert dazu auf, über die Wegwerfkultur nachzudenken und anders zu handeln. »Wir haben versucht, damit auch Themen der Jugend und Jugendverbandsarbeit aufzugreifen«, erklärt Hartmann. Selbst aktiv werden, das kann man an der Station »#Challenge accepted - ein Joch«. Sie erinnert an den Anfang der Passion, als Jesus das Kreuz auf den Berg Golgatha trägt.

Hier wird man dazu eingeladen, Steine zu suchen, die für die Last stehen, die man alltäglich selbst mit sich herumträgt. Wer möchte, kann dazu Stichworte mit einem Filzstift auf die Steine schreiben. Sie werden in die Eimer gelegt, die an einem Joch hängen. Dieses kann man sich über die Schultern legen und ein paar Schritte gehen, um zu spüren, wie bedrückend diese schwere Last ist.

Hartmann empfand es als Herausforderung, eine so alte und durch die Tradition aufgeladene Geschichte für junge Menschen neu zu beleben. »Wir wollten das, was wir alle irgendwie auswendig aus der Karwoche kennen, herunterbrechen und zeitgemäß übersetzen«, sagt er. Das soll auch durch die Impulsfragen zu den Stationen und die Perspektivwechsel gelingen, die sich auf den Lebensalltag heutiger junger Menschen beziehen.

Im Jugendhaus ist eine gedruckte Arbeitshilfe zum Kreuzweg erhältlich, doch auf den Schildern zu den einzelnen Stationen leiten auch QR-Codes zu den Texten. Grundsätzlich kann man den Kreuzweg im Garten des Jugendhauses jederzeit besuchen. Interessenten können sich auch einzelne Stationen herausgreifen.

Informationen im Internet: https://www.jugendhaus-st-kilian.de/jugendhaus-st-kilian/jugendhauskreuzweg; Auskünfte und Anmeldung unter Tel. 09371 978740 oder per E-Mail an info@kja-untermain.de

bal