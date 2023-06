Jugendfußballer aus Ukraine zu Gast

Jubiläum: Miltenberger Spielverein feiert 110-jähriges Bestehen mit Festwochenende und Austausch

Miltenberg 18.06.2023 - 18:39 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Seine Kontakte in die Ukraine pflegt der MSV Miltenberg seit dem Messespiel 2017 gegen Dynamo Kiew. Im Juli hat er Jugendliche aus dem kriegsgebeutelten Land zu Gast. Archivfoto: Winfried Zang

Die Coronajahre hatten den Bau nicht nur verzögert und erschwert, sondern auch die Einweihungsfeierlichkeiten kleiner ausfallen lassen, als es für die Erfüllung eines so lange und zäh verfolgten Ziels angemessen gewesen wäre.

Verbindung in Ukraine

Neben dem Jubiläumswochenende stemmt der Verein in seinem Jubiläumsjahr noch eine besondere Aufgabe. Vom 6. bis zum 10. Juli hat er junge, ukrainische Fußballer zu Gast. Zwei Fußball-Jugendmannschaften mit Kindern im Alter von zehn bis 13 Jahren sollen in Miltenberg ein paar unbeschwerte Tage genießen. »Unsere Verein hat eine alte Verbindung in die Ukraine, die allerdings in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen war«, sagt MSV-Vorsitzender Mirko Schmitt über das Zustandekommen.

Man habe den Kontakt, der 2017 auch zu einem »Messespiel« der MSV-Allstars gegen Dynamo Kiew geführt hatte, aber immer gehalten und deshalb schnell zugesagt, als die Besuchsanfrage aus Mohyliw-Podilskyj kam, auch wenn sich die Unterbringung der großen Gruppe von 35 Kindern und zehn Betreuern und Begleitpersonen als große Herausforderung entpuppte. Die konnte aber mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und weiterer Sponsoren sowie durch Entgegenkommen des Jugendhauses St. Kilian gelöst werden.

Die jungen ukrainischen Fußballer trainieren an der Sportschule der etwa 30.000 Einwohner zählenden Stadt Mohyliw-Podilskyj und wie im ganzen kriegsgebeutelten Land sind auch unter ihnen Kinder, die aus dem Donbass und anderen Kampfgebieten geflohen sind. Auf Seiten des MSV haben Igor Pavlov und Jugendtrainer Kaijo Meyer zusammen mit dem Vorstand ein Programm organisiert, das mit Aktivitäten wie Schwimmbadbesuch, Grillen, Besichtigungen und natürlich auch mit sportlichen Begegnungen mit deutschen Altersgenossen gefüllt ist.

Dass der MSV Jugendarbeit als zentrale Aufgabe ansieht, zeigt er auch an seinem bevorstehenden Jubiläumswochenende mit einem Turnier der Schülermannschaften U7 bis U13 am Sonntag, 25. Juni. Vom der U7 bis zur A-Jugend hat der Verein in allen Altersklassen Mannschaften im Training und im Rundenspielbetrieb und ist da auch integrativ tätig.

»Wir hatten viel Zulauf von Jugendlichen, die aus Syrien und Afghanistan geflohen sind und haben Wege gefunden, dass die bei uns trainieren können«, so Vorsitzender Schmitt. Aktuell zeigten deshalb die Mitgliederzahlen nach oben: »Wir wachsen gerade. Nach einem Tief von 420 sind wir aktuell wieder bei 477 Mitgliedern.«

Scherf pfeift

Ein zusätzlicher Grund, das 110-jährige Bestehen größer zu feiern und sich auch sportlich etwas zuzutrauen. Die Kreisklasse-Spieler des MSV fordern den Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg heraus. Auch die MSV-Frauenmannschaft ist zu sehen, deren Begegnung von einem prominenten Schiedsrichter geleitet wird: Landrat Jens Marco Scherf pfeift das Spiel.

Gefeiert wird am Samstagabend im Festzelt mit der Partyband Bayernmafia und am Sonntag beim Frühschoppen.

GEORG KÜMMEL

Zahlen und Fakten: Festprogramm Am Wochenende 24. und 25. Juni feiert der Miltenberger Spielverein auf seinem Sportgelände in Miltenberg-Nord sein 110-jähriges Bestehen mit einem Sport- und Festwochenende. Samstag: 11.30 Uhr Einlagespiel MSV-Frauenmannschaft 14 Uhr Spiel MSV gegen Viktoria Aschaffenburg 18 Uhr Festzeltbetrieb mit Partyband Bayernmafia Sonntag: 10 Uhr Festgottesdienst 11 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik 11 bis 18 Uhr Jugendturnier mit Mannschafte der Altersklasse U7, U9, U11 und U13 ()