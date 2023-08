Elsenfelder Nachwuchsgruppe feiert 50-jähriges Bestehen

Jugendarbeit sichert schlagkräftige Feuerwehr

Elsenfeld 29.08.2023 - 16:13 Uhr 2 Min.

Jugendgruppe seit 1973

Die Initiative, eine Jugendfeuerwehr zu gründen, ging 1971 vom damaligen Löschmeister Egon Becker aus. Kommandant Heinz Becker nahm die Anregung auf und diskutierte diese im Vorstand. Am 20. Januar 1973 wurde die Idee schließlich umgesetzt und die Jugendgruppe gegründet. Der damalige Jugendwart Werner Zirkel konnte zum Florianstag desselben Jahres 26 Jugendliche in zwei Gruppen vorstellen.

In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich nicht nur bei den Fahrzeugen und der Ausrüstung der Einsatzabteilung viel getan, blickt Jugendwart Jens Weber zurück. Auch die Anforderungen an die Jugendarbeit und die Ausbildung der Nachwuchskräfte sei vielfältiger geworden. War in den Gründungsjahren noch den Jungs vorbehalten, der Jugendfeuerwehr beizutreten, seien heute auch Mädchen herzlich willkommen und gleichberechtigt akzeptiert.

Außerdem sei vor vier Jahren mit der Kinderfeuerwehr eine Vorstufe zur Jugendfeuerwehr eingerichtet worden. Während in der Jugendgruppe ein Mindestalter von zehn Jahren gefordert ist, können in der Kinderfeuerwehr Jungen und Mädchen ab dem sechsten Lebensjahr spielerisch die Aufgaben der Feuerwehr kennenlernen.

Ziel der Jugendausbildung sei es, Jugendliche in die Aufgaben und Tätigkeiten einer modernen Feuerwehr einzuführen. Je nach Alter lernen sie laut Aussage des Jugendwarts dabei auch die Ausrüstung kennen und bedienen. Mit 16 Jahren könnte der Nachwuchs die Feuerwehrgrundausbildung absolvieren und mit Erreichen des 18. Lebensjahrs in die aktive Mannschaft wechseln.

Ausbildung mit Ausflügen

So wie sich die Anforderungen und auch die Ausrüstung der Feuerwehren in den zurückliegenden Jahrzehnten gewandelt haben, seien auch die Ansprüche der Jugend heute andere als noch im Jahr 1973. Deshalb ergänze sich die feuerwehrtechnische Ausbildung mit den verschiedensten Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise Ausflügen.

Während in den 70er-Jahren der Nachwuchs nur innerhalb des Ortes geschult wurde, stehe heute in Zusammenarbeit mit der Kreisjugendfeuerwehr ein weitaus breiteres Angebot zur Verfügung, so Weber. Nach dem erfolgreich abgeschlossen Grundlehrgang dürften die Jugendlichen ab 16 Jahre am Einsatzdienst teilnehmen, dies jedoch nur außerhalb des Gefahrenbereiches und unter Aufsicht.

Heute zähle man in der Kinderfeuerwehr 22 Mädchen und Jungen und in der Jugendgruppe 17 Mitglieder.

Junge Interessenten finden weitere Informationen unter www.feuerwehr-elsenfeld.de und bei Jugendwart Jens Weber, Tel. 0151 56007759.

Ralf Hettler

50 Jahre Jugendfeuerwehr in Elsenfeld - Festprogramm Das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr in Elsenfeld wird ihm Rahmen des diesjährigen Gerätehausfestes am kommenden Wochenende im und am Feuerwehrhaus an der Ortsumgehung gefeiert. Los geht der Festbetrieb am Samstag, 2. September, um 16 Uhr. Am Sonntag, 3. September, spielt der Musikverein Concordia Elsenfeld ab 10.30 Uhr zum Weißwurstfrühstück und ab 11.30 Uhr wird Mittagessen angeboten. Am Nachmittag zeigt die Jugendfeuerwehr ihr Können bei einer Showübung. rah