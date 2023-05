Jürgen Kroth für langjährigen politischen Einsatz geehrt

Ehrenamt: 40 Jahre im Gemeinderat Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 26.05.2023 - 09:26 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgermeister Thomas Köhler überreichte dem langjährigen Gemeinderatsmitglied Jürgen Kroth die Urkunde.

Köhler erläuterte, dass Kroth am 17. Mai 1983 sein Ehrenamt im Marktgemeinderat als Nachrücker für Hans Köhler antrat. »Als Finanzexperte war und ist seine Meinung insbesondere im Finanzausschuss stets gefragt«, erläuterte der Bürgermeister.

Bis 2002 Zweiter Bürgermeister

Insbesondere bei der Beschaffung und der Einführung der EDV sei er in den Anfangsjahren entscheidend beteiligt gewesen, aber auch sein Engagement bei der Erarbeitung des Geschäftsverteilungsplanes habe der Gemeinde viel Geld gespart. Sicherlich auch aufgrund dieser Eigenschaften wurde ihm von 1996 bis 2002 das Amt des Zweiten Bürgermeisters des Marktes Kleinwallstadt übertragen.

Neben der Arbeit im Gemeinderat und im Finanzausschuss wurde Jürgen Kroth im Lauf der Jahre auch in diverse Ausschüsse berufen wie den Rechtsausschuss, den Personalausschuss und in den Sport- und Kulturausschuss. Schon alleine die Tatsache, dass er inzwischen siebenmal in seinem Ehrenamt als Marktrat bestätigt wurde, zeigt, dass sein Engagement in der Bevölkerung anerkannt und geschätzt werde.

Auch auf Vereinseben sei stets auf ihn Verlass. So war er als früherer aktiver Fußballer viele Jahre in der Vorstandschaft des FC Kleinwallstadt engagiert, wo er unter anderem auch das Amt des Ersten Vorsitzenden bekleidete und sich aktuell als Jugendtrainer um den Fußballnachwuchs kümmert.

»Seit Beginn setzt er sich auch mit großem Engagement für die deutsch-französische Städtepartnerschaft ein. Hier hat er heute noch als Vorstandsmitglied einen entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Verwirklichung unserer Freundschaftsbande mit Saint-Pierre-sur-Dives. »Unvergessen sind auch seine Fahrradtouren von Kleinwallstadt nach Saint-Pierre-sur-Dives«, so Köhler. Die Zusammenarbeit im Gremium mit Jürgen Kroth sei immer geprägt von einem angenehmen Miteinander zum Wohle der Heimatgemeinde gewesen.

ney