Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jubiläumsfest mit Musik im Park

Eichenbühl 26.06.2023 - 18:34 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Rahmen des diesjährigen Weinfestes feierte der Musikverein Riedern sein 70. Bestehen.

Während am Samstagabend der Musikverein Eichenkranz Eichenbühl für Unterhaltung sorgte, spielte am Sonntag die Musikkapelle Richelbach zum Frühschoppen auf. Seit 1880 existierte die Blasmusik-Gruppe in Rieden, die nach dem 2. Weltkrieg wiederbelebt wurde. Die Gründung des heutigen Musikvereins folgte 1953. /Foto:

rah Ralf Hettler