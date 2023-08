Jubiläumsfest am Sonntag: Kirche St. Josef in Reistenhausen ist 100 Jahre alt

Es war die Zeit der Hy­per­in­fla­ti­on: Als vor 100 Jah­ren, am 5. Au­gust 1923, die neue Kir­che St. Jo­sef der Bräu­ti­gam in Reis­ten­hau­sen ge­weiht wur­de, kos­te­te das Pfund But­ter fast ei­ne Mil­li­on Mark. Am kom­men­den Sonn­tag, 6. Au­gust, fei­ern die Ka­tho­li­ken des Col­len­ber­ger Orts­teils das run­de Ju­bi­läum ih­res Got­tes­hau­ses - ein An­lass, die ge­schicht­li­chen Hin­ter­grün­de des Kir­chen­baus näh­er zu be­leuch­ten, des­sen Kos­ten sich schluss­end­lich auf sa­gen­haf­te 107,53 Bil­lio­nen Mark be­lau­fen soll­ten.