Sulzbacher Projektchor feiert Jubiläum am 2. Dezember nach

Konzert: »Joy to the world - Unser Konzert für Euch«

Sulzbach 10.11.2023 - 10:33 Uhr < 1 Min.

Im Rahmen der Sulzbacher Konzertwoche wird am Samstag, 2. Dezember, das Konzert »Joy to the world - Unser Konzert für Euch« stattfinden. Die Sänger des Projekt-Chors proben jede Woche im Saal der Braunwarthsmühle. Foto: Martin Roos

Neben dem 110. Geburtstag des Sängerkranzes feierte auch der junge Chor des Vereins La Movida seinen 15. Geburtstag. Wegen Corona mussten bisher beide Jubiläumsfeiern ausfallen. Um beide Geburtstage nachzufeiern, riefen die Chöre Anfang des Jahres einen Projektchor ins Leben gerufen. Dem Aufruf sind Sängerinnen und Sänger aus Sulzbach und der Umgebung gefolgt. Der Projektchor umfasst rund 60 Sänger und probt jede Woche im Saal der Braunwarthsmühle. Speziell für das Konzert gab es drei Sonderproben.

Regina Bartels, Vorsitzende des Gesangvereins freut sich, dass er in diesem Jahr im Rahmen der Sulzbacher Konzertwoche wieder ein Konzert präsentieren kann. Die Inhalte des Konzerts seien breit gefächert und reichten von Barock über Klassik-Romantik zur Moderne. Zu hören sind »Te Deum« von Marc Antoine Charpentier, der durch die Eurovisionsfanfare bekannt ist. Weiter Josef Gabriel Rheinberger mit einem feierlichen Abendlobgesang auf Christus (Vespera »Abend«). Und Karl Jenkins mit »Joy to the World«. Dazu kommen traditionelle Weihnachtslieder in moderner Bearbeitung. Ein professionelles Orchester und vier Solisten unterstützen den Chor.

