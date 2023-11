Jubel, Trubel und Tanz zum Faschingsstart in Kleinwallstadt

KCV

Kampagnenauftakt der Faschingszeit des KCV in der Zehntscheune Kleinwallstadt

Unter rhythmischem Klatschen des Publikums zogen der Präsident Christopher Ostheimer samt Vorstand, Elferrat und Gardetänzerinnen in die Narhalla ein. Die Vorsitzende des Kleinwallstädter Carneval-Verein, Regina Stock, begrüßte das Narrenvolk »von nah und weit, zum Start des KCV in die fünfte Jahreszeit«.

Präsident erst nicht erkennbar

Der Präsident war erstmal unter den Mitgliedern des Elferrates nicht erkennbar, fehlten ihm doch komplett die Insignien seiner Macht. Mit diesen, die während der faschingslosen Zeit an einem sicheren Ort aufbewahrt waren, wurde er dann erstmals in einer feierlichen Zeremonie ausgestattet. Vertreterinnen der Garde- und Showtanzgruppen überbrachten ihm seine Amtskette als äußeres Zeichen fürs Präsidentenleben. Das Männerballett überreichte das Zepter, damit er mit Weitsicht das Narrenland regieren könne. Die Friehse-Buben aus der Marktbäckerei (die beiden Söhne des stellvertretenden Vorsitzenden Bernhard Friehs) als Vertreter der jüngsten Vereinsmitglieder brachten ihm die Narrenkappe, die seine besondere Stellung auf allen Wegen zeige und nebenbei auch vor Wind und Regen schütze.

Zu guter Letzt brachte der Vorstand das wichtigste Utensil mit, um stets für Ruhe im Saal zu sorgen: die Schelle. Mit allem Notwendigen für seine viermonatige Amtszeit ausgestattet, wandte sich der Präsident an die vielfach verkleideten Besucher im Saal: »Endlich ist es wieder soweit, wir starten in die fünfte und schönste Jahreszeit.« Auch wenn Berichte über Verbrechen und Kriege die Nachrichten bestimmten, »können wir doch nur durch Frieden aller Menschen Leid besiegen«. Voll ausgestattet könne er jetzt seine Regentschaft gestalten, mit zwei Faschingssitzungen, dem Kinderfasching, dem Rathaussturm am Rosenmontag mit anschließendem Faschingsrummel und die Teilnahme am Kreiskarnevalsumzug an Faschingsdienstag.

Mit einem launigen Spruch wurde dann jedes Elferratsmitglied vom Präsidenten vorgestellt. Gut trainiert und in Form präsentierte bereits die Garde ihrem Gardetanz. Für die Musik war DJ Olli zuständig, dem es durch seine Mischung aus Schunklern, Schlagern und Stimmungsliedern immer wieder gelang, das Publikum zum Mitmachen und Mitklatschen zu bewegen. Der Polonaise der Kinder im Saal schlossen sich dann auch viele Erwachsene an. Der Auftakt der Faschingszeit in Kleinwallstadt war voll gelungen und machte bereits Lust auf die kommenden Veranstaltungen mit dem Aufruf: »Auf die Wällschder Faschingszeit ein dreifach Wallstadt Helau, KCV Helau, Wallstadt Helau!«

Christel Ney