Johannes-Butzbach-Gymnasium erhält Bayerischen Archäologiepreis

"Wichtige Ergänzung zur Vermittlung des Welterbes"

Miltenberg 12.07.2023 - 15:12 Uhr 2 Min.

Museumsleiter Fabian Müller-Nittel, Gabriel Ziegeler, Oberstudienrätin Sabine Fertig, Nils Dahlbüdding, Hendrik Wolf, Studiendirektor Christoph Grein, Robert Fischar, Noah Keller, Sara Lermann, Eric Erfurth von der Gesellschaft für Archäologie, Denise Leidner, Detlef Rupprecht vom Förderkreis Historisches Miltenberg, Simon Sulk vom Landesdenkmalamt sowie Bürgermeister Bernd Kahlert (von links) Foto:

Überreicht wurde er von Eric Erfurth, dem Regionalbeauftragten der Gesellschaft für Unterfranken-West. Den Preis nahmen die Abiturienten im Innenhof des Miltenberger Museums im Beisein von Bürgermeister Bernd Kahlert, Museumsleiter Fabian Müller-Nittel, Detlef Rupprecht vom Freundeskreis Historisches Miltenberg sowie Simon Sulk vom Landesamt für Denkmalpflege entgegen, geht aus einer Pressemitteilung der Schule hervor.

Qualität der App gesteigert

In der Laudatio wurden die Leistungen der Gymnasiasten gewürdigt: »Wie der App zu entnehmen ist, haben sich die Schülerinnen und Schüler sehr intensiv mit der römischen Geschichte des Limes und der Stadt Miltenberg auseinandergesetzt. Die Einbeziehung der externen Partner aus unterschiedlichen Fachbereichen, aber auch aus dem Ehrenamt wie dem Förderkreis Historisches Miltenberg, womit den Schülerinnen und Schülern auch ehrenamtliches gesellschaftliches Engagement nähergebracht wurde, schlug sich sehr positiv in der Qualität der App nieder.« Für ihre Arbeit kooperierten die Schüler und ihre Lehrer, Sabine Fertig und Christoph Grein, mit dem Förderkreis Historisches Miltenberg, dem Museum Stadt Miltenberg und dem Landesamt für Denkmalpflege.

Es sei ersichtlich geworden, dass den Schülern die vielfältigen Arbeitsbereiche von Archäologen vermittelt werden konnten. Weiter hieß es: »Fünf Themenbereiche, die jeweils in Kleingruppen erstellt wurden, wurden anhand vielfältiger Recherchen deshalb gewählt, weil dafür bislang nur wenig in der bestehenden Limes-Mobil-App vorhanden war. Die vielen verschiedenen Inhalte wurden in mehreren Korrekturläufen in die für eine Vermittlungsapp adäquate Form gebracht und nach Abschluss sowohl in der Lokalpresse als auch in einem Beitrag in den ›Denkmalinformationen‹ des BLfD der Öffentlichkeit vorgestellt. Das P-Seminar ›Mit der Limes App in die Römerzeit‹ generierte nicht nur neue Inhalte für die App, auch die Vorstellung im Main-Echo verschaffte der App neue Aufmerksamkeit. Schlussendlich kamen Oberstufenschüler mit der römischen Vergangenheit ihrer Heimatstadt in Berührung und schufen ein Ergebnis, das jederzeit per Mobiltelefon zu sehen ist und welches eine wichtige Ergänzung zur Vermittlung des Welterbes darstellt.«

Zugänglich und nachhaltig

Da die App nicht nur der Öffentlichkeit zugänglich sei, sondern zukünftig auch Eingang in den Latein- sowie Geschichtsunterricht der Schule finde und so Jugendlichen die moderne mediale Vermittlung historischer Gegebenheiten leichter und interessanter zugänglich mache, sei auch die gewünschte Nachhaltigkeit gegeben.

Pressemitteilung des Johannes-Butzbach-Gymnasiums (gekürzt)

Stichwort: Limes-Mobil-App "Mit der App in die Römerzeit" - das ist dank der Limes-Mobil-App des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz möglich. Mit der App kann die ehemals befestigte Grenze des Römischen Imperiums sichtbar und das Leben der Römer am Limes erfahrbar gemacht werden. Mit 550 Kilometern stellt der Obergermanisch-Raetische Limes das längste Bodendenkmal Europas dar, von dem leider oft nur wenig zu sehen ist: Entweder wurden die Fundamente von Wachtürmen und Kastellen nach der Kartierung wieder mit Erde bedeckt, um sie so bestmöglich zu konservieren, oder man sieht nur vereinzelte Fundamente, deren Zusammenhang sich nur schwer erschließen lässt, so auch in Miltenberg. JBG