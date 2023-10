Johanna Sauerwein will Bürgermeisterin in Mönchberg werden

CSU nominiert 54-Jährige

Mönchberg 20.10.2023 - 11:06 Uhr < 1 Min.

Johanna Sauerwein sagt zu ihrer Kandidatur: "Ich möchte für alle Menschen in der Gemeinde da sein. Mir ist besonders der wertschätzende Umgang miteinander wichtig." Sie wolle im Amt die Konsolidierung der Mönchberger Finanzen anpacken, um anstehende und zukünftige Investitionen tätigen zu können. Darüber hinaus seien für sie die Sicherstellung der Wasserversorgung, der Erhalt des Spessartbads, eine nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung, die Förderung der Regel- und Naturkindergärten sowie eine kundenorientierte Verwaltung ein großes Anliegen.

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass sie fast zwanzig Jahre Erfahrung aus der kommunalen Verwaltung nun als Bürgermeisterin einbringen wolle. Die Verwaltungsfachangestellte und Standesbeamtin arbeitet derzeit im Landratsamt Aschaffenburg im Fachreferat für Schulen, Sport und Kultur. Davor sei sie für den Bayerischen Bauernverband, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie die Marktgemeinde Mönchberg tätig gewesen. Seit 2020 sitzt sie im dortigen Marktgemeinderat und ist Mitglied im Seniorenbeirat.

In ihrer Vorstellungsrede habe die verheiratete Mutter von zwei Kindern betont, dass ihr der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaften am Herzen liege. "Mönchberg soll weiterhin ein familienfreundlicher, aktiver Ort mit Kinderbetreuung, Schulstandort, Jugendtreff und Jugendsozialarbeit, wie auch ein lebenswerter Altersruhesitz für Senioren sein." Weiter sagte sie: "Wir müssen jetzt gemeinsam anpacken, um eine Veränderung für Klima, Natur und Menschen zu schaffen. Ein weiter so können wir uns nicht leisten."

Die Nominierungsversammlung der CSU ist am Donnerstag, 26. Oktober. Gewählt wird in Mönchberg am 28. Januar 2024. Die Wahl steht frühzeitig an, weil der amtierende Bürgermeister Thomas Zöller als FW-Abgeordneter in den bayerischen Landtag einzieht.

Kevin Zahn