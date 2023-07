Joachim Kuhn erhält die Diesel-Medaille

Hintergrund: Rudolf-Diesel-Medaille

Seit 1953 wird die Rudolf-Diesel-Medaille, Europas ältester Innovationspreis, im Gedenken an den Innovator Rudolf Diesel an wirtschaftlich erfolgreiche, unternehmerische Innovationsleistungen verliehen. Mit der Auszeichnung werden Unternehmerpersönlichkeiten und Unternehmen geehrt, die ihren Erfindergeist und ihre Fähigkeiten erfolgreich unternehmerisch umsetzen konnten. Die wird vom gemeinnützigen Deutschen Institut für Erfindungswesen verliehen. Gewählt werden die Preisträger vom Rudolf-Diesel-Kuratorium, welches die industrielle Management-Elite mit Technikkompetenz in Deutschland repräsentiert. Es handelt sich dabei um rund sechzig Technologievorstände von weltmarktführenden, mittelständischen Technologieunternehmen, die gemeinsam eine halbe Million Arbeitnehmer beschäftigen und über 125 Milliarden Euro Umsatz erzielen. Einige der prominenten Preisträger aus der Geschichte der begehrten Auszeichnung sind Persönlichkeiten wie Carl Friedrich Benz, Wernher von Braun, Gottlob Bauknecht, Hans Viessmann, Artur Fischer, Harald Lesch oder beispielsweise Organisationen wie Jugend forscht, Fraunhofer Zukunftsstiftung und viele mehr. anke