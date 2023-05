Jetzt hat auch Niedernberg seinen Kulturweg

Über 200 Gäste drehen erste Runde auf Geopark-Pfad

Niedernberg 02.05.2023 - 17:03 Uhr 2 Min.

Die Teilnehmer wurden in der Cyriakuskirche mit Orgelmusik empfangen und verabschiedet. Ausführliche Informationen zum Kirchenbau gab Niko Grundhöfer. Alle Teilnehmer bekamen am Ende der Wanderung auf dem Geopark-Pfad Kulturweg einen Stein aus 400 Millionen Jahre altem Kieselschiefer. Auf dem naturnahen Pfad "Sairoa" (Saurain) zum Rondell. Eröffnung Geopark-Pfad Kulturweg Niedernberg mit 15 Stationen: Start am Honisch Beach. Station 8 am Fähranleger: die alte Fähre, die heute ein ein Sportboot ist. Die neuen "Fährmänner" Günter Goldhammer und Georg Lemke informieren über die Entstehung der heutigen Churfranken-Fähre.

Scherf nannte die Geopark-Pfade und Europäischen Kulturwege herausragende Projekte, die das Spazieren und Wandern mit dem Erleben unserer Kulturgeschichte verbinden. Bürgermeister Jürgen Reinhard erklärte, dass der allererste Gedanke, hier im Seengebiet einen Rundweg anzulegen, vor etwa acht Jahren entstand. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gemeinsam mit Jochen Babist vom Geo-Naturpark sich das Gebiet angeschaut, und Themen entdeckt, die sich für einen Rundgang lohnen: Kies von der Geologie her, die Nutzung des Quarzsand und der Kiesausbeute bis hin zur Renaturierung und Naherholung. Die Idee wurde dann von Heimatpfleger Albert Wagner und Burkard Schwarz aufgegriffen, um ihn als einen knapp zehn Kilometer langen, geschichtlichen Rundweg anzulegen. Unterstützung bekamen sie von Volker Gröschl, dem Vorsitzenden des Geschichtsvereins und Joachim Lorenz, dem Spezialisten für Gesteine, Mineralien und Fossilien des Spessarts.

Signal vom Hirtenhorn

Gröschl rief an jeder Station zum Sammeln und zum Aufmarsch an den einzelnen Stationen auf. Und das mit einem unüberhörbaren Original-Signalhorn, wie früher die Schweine von den Schweinehirten aus- und eingetrieben wurden. Auch der Historiker Gerrit Himmelsbach, Projektleiter des Archäologischen Spessartprojektes, und Jutta Weber, die Geschäftsführerin des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, waren bei der Projektierung eingebunden, bei der Erstbegehung dabei und gaben je nach Schwerpunkt der einzelnen Stationen weitere Informationen.

Natur, Kultur und Geschichte machen den Charme des neuen Kulturweges aus. Bevor sich die Gruppe auf den Weg machte, erfuhren die Teilnehmer von Monika Fecher, warum die Niedernberger »Blechkatzen« genannt werden und die Herkunft des mundartlichen Begriffes »Honischland«.

Der Weg beginnt am Honisch Beach der Niedernberger Seenplatte, einer ehemaligen Kiesgrube, die heute ein beliebtes Bade- und Wassersportparadies für Jung und Alt ist, aber auch seltenen Tieren als Rückzugsgebiet dient. Der Weg führt danach zum Main, am Saurain vorbei, wo früher die Hirten die Schweine der Dorfbauern hüteten, weiter zum Rondell, das die Dorfmauer bei Hochwasser vor Eisabgang schützte bis zum Dorfplatz mit dem angrenzenden Erholungspark. Die alte Schule und die Cyriakuskirche sind bedeutende geschichtliche Gebäude der Gemeinde.

Eine lange bis ins Jahr 1426 zurückreichende Tradition hatte die ehemalige Mainfähre, deren letztes restauriertes Schiff als Churfranken-Fähre an diesem Tag extra seine Aufwartung an ihrem ehemaligen Liegeplatz machte. Hier konnte jeder Teilnehmer seine »Ersttagskarte« mit datiertem Stempel »Kulturweg Niedernberg, 30.4.2023« mitnehmen. Eine Infotafel dort erinnert an das mittlerweile abgerissene Traditionsgasthaus »Zur Mainaussicht«, in dem viele Karnevalssitzungen stattfanden und das als Diskothek ein Magnet für die Jugend war. Für Jungen und Mädchen wurden nach dem Krieg jeweils getrennte Badeplätze errichtet. Der Bubenbadeplatz wird heute durch seinen feinen Sandstrand »Kleiner Honisch Beach« im Volksmund genannt. Bedeutung für die Landwirtschaft hatte der Flutgraben, wo in der Nähe bedeutende Funde in den etwa 40 Gräbern aus der Merowingerzeit im Frühmittelalter gemacht wurden.

Wieder im Ortsbereich sind die beiden letzten Stationen, der einzige Wasserturm im Landkreis Miltenberg und der historische Dreschplatz am Rosengärtchen. Inklusive einer kleinen Pause auf dem gerade stattfindenden Feuerwehrfest war nach gut sechs Stunden der wunderschöne Rundweg bei schönstem Wetter bewältigt. Und für alle, die bis zum Schluss durchgehalten und die Strecke bewältigt hatten, gab es von Joachim Lorenz ein besonderes Geschenk: einen Kieselschiefer, das Leitgeröll des Main, gefunden im Mainkies und etwa 400 Millionen Jahre alt.

Christel Ney

Hintergrund: Europäischer Kulturweg Niedernberg Der Geopark-Pfad Kulturweg in Niedernberg wurde realisiert im Rahmen des Projekts "Pathways to Cultural Landscapes" nach einer Idee von Heimatpfleger Albert Wagner und Burkard Schwarz, mit Förderung der Gemeinde Niedernberg und des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald sowie mit Unterstützung des Geschichtsvereins Niedernberg, insbesondere des Vorsitzenden Volker Gröschl. Weitere Unterstützer sind die AG Kulturweg, Niedernberger und Niedernbergerinnen, die Bilder und Ideen eingebracht haben, Seehotel Niedernberg, Joachim Lorenz, Miltenberger Industriewerk Weber, Landschaftspflegeverband Miltenberg, Walter Mark, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main, Kirchenverwaltung St. Cyriakuskirche, Geschichtsverein Großostheim, Benedikt Feser, Knauf-Museum Iphofen, Museen der Stadt Aschaffenburg und des Bezirks Unterfranken. (ney; Quelle: Archäologisches Spessart-Projekt, Bezirk Unterfranken).