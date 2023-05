Jetzt anmelden zur Entdecker-Wanderung für die ganze Familie

Main-Echo-Aktion am 3. Juni

Eschau 18.05.2023 - 19:23 Uhr 3 Min.

Die Ziegen von Familie Dyroff in Eschau sollen die Stars der ersten Station sein.

WARUM WIR DAS TUN?

Weil wir überzeugt sind, dass man mehr weiß, wenn man Einblicke in bestimmte Dinge bekommt und sich dann selbst ein Bild von der Situation macht. In diesem Fall stehen landwirtschaftliche Familienbetriebe im Mittelpunkt.

WIE ES FUNKTIONIERT?

Alle Infos zur Entdecker-Tour am 3. Juni 2023 sehen Sie hier im Folgenden:

Das ist die Route und der Zeitplan am 3. Juni 2023 o 10 Uhr Start am Schützenhaus in Eschau, Wildensteiner Straße 46. Hier gibt es kostenfreie Parkplätze o Wanderung durch die Flur o 10.15 - 11.45 Uhr Picknick im Wald mit Ausblick in die Landschaft. An einem Wiesengrundstück treffen wir die Eschauer Familie Dyroff und ihre Ziegen. Es gibt Frühstück, unter anderem mit eigenem Ziegenkäse. o Wanderung durch die Flur o 12.30 - 14 Uhr Aufenthalt in Eschau-Sommerau bei Matthias Frieß und Michael Ackermann, die Spessarter Rapsöl herstellen. Es gibt einen kleinen Mittagssnack. Hier treffen wir auch Familie Nagler mit Aronia-Produkten aus eigenem Anbau. o Wanderung durch die Flur o 14.30 Uhr - 16 Uhr Aufenthalt auf dem Luisenhof bei Familie Roth und ihren Kühen, Schweinen und Bisons. Zur Stärkung gibt es Rindswurst im Brötchen und Bauernhof-Eis. o Shuttle zurück zum Schützenhaus

Entdecker-Tour am 3. Juni 2023

Der Experte Eberhard Heider (61) ist während der Erlebnis-Wanderung unser Experte. Er hatte die Idee zu Erlebnis-Tour. Heider arbeitet beim Amt für Landwirtschaft. Sein Büro ist in Aschaffenburg lokalisiert, zuständig ist er aber für Stadt und Kreis Aschaffenburg sowie die Landkreise Miltenberg und Main-Spessart. Zu seinem Fachgebiet zählen unter anderem die Beratung der Landwirte, die Begleitung der Azubis in den Betrieben und die Öffentlichkeitsarbeit. Zuhause in Heiders Garten sieht man Hühner und Bienenstöcke. Er liebt das Leben auf dem Land. Er sagt: »Das Verständnis für die Landwirtschaft geht in unseren Zeiten leider immer mehr zurück. Ich würde gerne mehr dazu tun, damit die Menschen regional einkaufen. Egal ob auf Fleisch basierend oder auf Pflanzen.« Eberhard Heiders Wunsch ist, dass das gegenseitige Einvernehmen von Landwirtschaft und Gesellschaft wieder besser wird.

Eberhard Heider vom Amt für Landwirtschaft

So funktioniert die Anmeldung Wer sich zur ?Entdecker-Wanderung am 3. Juni anmelden möchte, kann das hier bis 25. Mai gerne tun: ?www.main-echo.de/entdeckerwanderung

oder in allen unseren Service-Stellen. ?

Der Unkosten-Beitrag beläuft sich auf ?39 Euro pro Person, Essen, Getränke inbegriffen.

Pro Familie sind zwei Kinder unter 16 Jahren frei. Jedes weitere Kind (bis 18 Jahre) zahlt 15 Euro.



Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Mitwandern können bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

WARUM ESCHAU

Weil wir einen Startpunkt gesucht haben, von dem aus sich gut wandern lässt. Wir hätten genauso in die Landkreise Aschaffenburg und Main-Spessart gehen können, jetzt liegt der Anfang eben mal im Kreis Miltenberg.

Ja, so eine süße Ziege, die hier in Eschau lebt.

WARUM LANDWIRTSCHAFT

Weil wir alle täglich etwas essen und über unsere Nahrung immer mehr nachdenken. Wo kommt sie her? Was kosten die Lebensmittel? Wie umfassend ist die Lieferkette? Immer mehr Menschen denken darüber nach, zunehmend auf Fleisch zu verzichten. Immer mehr Menschen wollen sich bewusst ernähren. Zu wissen, wo etwas herkommt, was man auf dem Teller findet, gibt einem ein besseres Gefühl.

Auf dem Luisenhofs von Familie Roth in Eschau leben auch Bisons.

Am 3. Juni schauen wir zu, wie Familie Dyroff auf einer Wiese in Eschau ihre Ziegen melkt. Wir fragen Martina Roth vom Luisenhof, warum sie es gut findet, dass die Menschen jetzt weniger Fleisch essen. Wir fragen auch, ob die Bisons im Spessart wirklich so leben wie sie es in ihrer natürlichen Heimat tun würden. Wir erkundigen uns, ob es immer noch so viel Nachfrage nach Rapsöl gibt wie in der Zeit, als anderes Öl knapp war. Und: Kaufen die Verbraucher tatsächlich aus Spargründen lieber im Supermarkt statt beim Bauern? Was bedeutet das für die landwirtschaftlichen Betriebe in unserer Region?

Michael Ackermann stellt in Eschau Rapsöl her. Das Ehepaar Willi und Bernadette Nagler hat in den vergangenen zehn Jahren mit dem Aronia-Anbau experimentiert. Auf ihrem Sommerauer Hof verkaufen sie inzwischen ein beachtliches Sortiment an Produkten der Wunderbeere. WARUM GEMEINSAM WARUM GEMEINSAM

Die Entdecker-Wanderung ist ein gemeinsames Angebot von Medienhaus Main-Echo und dem hiesigen Amt für Landwirtschaft. Denn Fachleute bei dieser Tour dabei zu haben, ist wertvoll. Alle Fragen sind willkommen. Vor allem jene der jüngsten Entdecker, auf die wir uns besonders freuen. Katja Sander, Wald- und Erlebnispädagogin vom Amt für Landwirtschaft, wird uns ebenfalls begleiten.

DIE TIPPS

Insgesamt wandern wir rund fünf Kilometer. Die Tour ist also für die ganze Familie geeignet. Es wird immer mal wieder bergauf gehen, aber viele Höhenmeter sind nicht zu überwinden. Trotzdem sollten alle gut zu Fuß sein. Wird es jemandem zwischendurch doch zu viel, bieten wir einen Shuttle an.

Wir empfehlen für den Tag: Wandergerechte Schuhe, Kopfbedeckung als Sonnen- und Regenschutz und generell dem Wetter angepasste Kleidung. Eine Flasche Wasser im eigenen Wander-Rucksack kann nicht schaden.

