JEG Elsenfeld mit Europa-Urkunde geehrt

Europäischen Gedanken mit Leben erfüllt - Gymnasiasten erhalten Auszeichnung des Staatsministeriums

Elsenfeld 12.11.2023 - 12:38 Uhr 2 Min.

Stolz präsentieren die Schüer, die Lehrer Stefan Carolan und Marcel Giloj mit Regierungspräsident Eugen Ehmann und Schulleiterin Petra Hein dem Publikum die Europa-Urkunde, Schild und Spende. Als Juniorbotschafterinnen präsentieren Victoria Naß, Angelina Treptau und Melanie Kroth die Projekte der Europa AG.

Eigentlich war die ehemalige bayerische Europaministerin Melanie Huml für die Verleihung vorgesehen. Doch sie gehört dem neuen Kabinett nicht mehr an und war zeitgleich mit der Übergabe des Amtes an ihren Nachfolger Eric Beißwenger beschäftigt. Daher sei er spontan eingesprungen war, wie Ehmann den Besuchern der Feier erläuterte.

Fremdsprache vor Ort erlernen

In seiner Laudatio wiederholte er mehrmals seine Begeisterung über die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler sowie der betreuenden Lehrkräfte. »Hier wird der europäische Gedanke mit Leben erfüllt«, sagte er und lobte die Akteure: »Ihr könnt was!« Europa sei mehr als der Euro und das Europäische Parlament, sondern setze sich aus Menschen zusammen, die den europäischen Gedanken im Herzen tragen.

Eine Fremdsprache erlerne sich am besten in der Praxis. In andere Kulturen einzutauchen, funktioniere am besten vor Ort. Hier nahm er Bezug auf das Förderprogramm Erasmus plus und die Schüleraustausche des JEG nach Spanien und Frankreich über die Lea Bachmann, Julia Wölfelschneider, Sophie Hein und Laura Fries zuvor berichtet hatten. Ehmann betonte: »Die Erfolgsgeschichte Europa muss weitergetragen werden. Sie wollen das leben, was Europa ausmacht!«

Juniorbotschafterinnen im Einsatz

Es war nicht nur die Auszeichnung mit der Europaurkunde, die einmal jährlich an je eine Schule im jeweiligen Regierungsbezirk vergeben wird, sondern ein Schild als Kennzeichen und eine Spende in Höhe von 250 Euro für die AG. Das nahmen die Beteiligten mit einem strahlenden Lächeln entgegen und zeigten es dem Publikum im nahezu voll besetzten Saal. Für die AG haben die Juniorbotschafterinnen Melina Kroth, Victoria Naß und Angelina Treptau die verschiedenen Projekte erläutert. Dies war eingebettet in ein professionell gestaltetes Programm, musikalisch umrahmt von Tuana Yilmaz (Gesang) Jonas Fersch (Klavier), Sebastian Tausch (Gitarre, Klavier und Dirigat), ein Aerobic-Shorty mit Europa-Fähnchen der Klasse 5D und dem Bläserensemble des JEG, das zum Abschluss »Freude schöner Götterfunken« spielte.

Lob, Dank und Anerkennung gab es auch von Schulleiterin Petra Hein, Landrat-Stellvertreter Günther Oettinger und von Robert Christoph, Ministerialbeauftragter für die Gymnasien in Unterfranken. In gut anderthalb Stunden war der Festakt beendet. Die Schülerinnen und Schüler gingen zurück in ihre Klassen und die Ehrengäste wurden zu einem Empfang in Nähe des kontinuierlich aktualisierten Europa-Points in der Aula eingeladen.

Weitere Infos zur Europa AG im Internet unter https://julius-echter-gymnasium.de/wahlfach-ag-europa.



Hintergrund: Europa AG am JEG in Elsenfeld Die Europa AG betreut das Projekt "Botschafterschule des Europäischen Parlaments" am Julius-Echter-Gymnasium. Im Rahmen dessen soll der europäische Gedanke bereits in den unteren Jahrgangsstufen verankert werden. Die Teilnehmenden der AG setzen sich aus Schülerinnen und Schülern der achten bis zwölften Jahrgangsstufe zusammen und beschäftigen sich auf unterschiedliche Weise mit aktuellen Fragestellungen zu Europa und zur Europäischen Union, insbesondere in kultureller, gesellschaftlicher und politischer Hinsicht. Im Mittelpunkt der Aktivität steht die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament sowie der regelmäßige Austausch mit Europapolitikern. Darüber hinaus kümmern sich die Teilnehmenden um die Planung und Durchführung von Projekten und Planspielen in unterschiedlichen Jahrgangsstufen, die Pflege des Europa-Infopoints in der Aula sowie Öffentlichkeitsarbeit in den Medien. Die Verantwortlichen des Lehrerkollegiums sind die beiden Studienräte Stefan Carolan und Marcel Giloj. ruw/Quelle JEG Elsenfeld