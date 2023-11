Jazzmesse sorgt für Jubelstürme

Konzert: Kammerchor und Orchester begeistern mit Dave Brubecks »To Hope! A Celebration« in St. Jakobuskirche

Miltenberg 13.11.2023 - 18:23 Uhr 3 Min.

Jakobuskirche waren am Samstagabend begeistert, als der 32-köpfige Süddeutsche Kammerchor, beide Solisten und die 20 exzellenten Musiker des European Union Youth Orchestra unter der gewohnt souveränen und engagierten Leitung von Gerhard Jennemann mit »In Glory of God the Father« die letzten Töne des Gloria im Kirchenschiff zelebrierten.

Hommage an die Hoffnung

Sie hatten in 90 Minuten alles gehalten, ja übertroffen, was der Titel des mitreißenden und tief berührenden Konzerts versprochen hatte: eine festliche Hommage an die Hoffnung, ohne die das Leben von uns Menschen nicht lebenswert wäre.

Der Beginn des Konzerts hatte diesen Jubelsturm noch nicht ahnen lassen. Regers Vertonung von Eichendorffs Gedicht »Der Einsiedler« mag vor allem die Romantikfans, die Robert Schumanns Liedfassung im Ohr haben, sogar ein bisschen enttäuscht haben, weil Reger deutlich weniger Wert auf die Gestaltung von romantischer Sehnsucht, Anflüge tiefer Melancholie und Hoffnung auf ein Leben im Jenseits gelegt hat als Schumann. Und auch die Interpretation durch den Bassbariton Jörg Gottschick überzeugte zwar durch die klare Stimme und die saubere Artikulation, manchmal aber schienen Lautstärke und Ausdruck nicht ganz den Geist von Versen wie »Lass ausruhn mich von Lust und Ton« zu treffen.

Schlichte Melodieführung

Das war völlig anders, als die Mezzosopranistin Carmen Altazza mit der Vertonung von »Seele, vergiss sie nicht« Regers 1915 entstandenes »Hebbel-Requiem« einleitete. Das Werk ist wie die Eichendorff-Vertonung »dem Andenken der im Kriege gefallenen deutschen Soldaten« gewidmet. Die schlichte choralartige Melodieführung der Solistin mit ihrer samtweichen Stimme nimmt der durch Geschlossenheit überzeugende Chor mal vier-, mal sechsstimmig auf. Beim Vers »Dann ergreift sie der Sturm der Nacht« spiegelt ein schnelles Triolenthema die Dramatik des Sturms.

Dann zelebriert der Chor zur Choralmelodie von »O Haupt voll Blut und Wunden« expressiv und süß zugleich die Mahnung »Seele, vergiss sie nicht«, die von der Solisten wiederholt wird. Ein durchaus berührendes Requiem und eine überzeugende Leistung von Orchester, Chor und Solistin. All das wirkte aber letztlich wie der Auftakt, das Vorspiel für »To Hope! A Celebration«, die Messe des längst legendär gewordenen Dave Brubeck, in der er als Darius Milhaud-Schüler 1980 an die Tradition der klassischen Messen anknüpft und in seiner ganz unnachahmlichen Weise fortsetzt.

Chor, Orchester und Solisten zauberten Brubecks geniale, mitreißende Komposition in St. Jakobus überzeugend als Fest des Lebens und der Hoffnung ins Kirchenschiff. Bei allen 15 Titeln - Messgesängen der ganz eigenen Art - tragen die Akteure dieses Musikfest für tiefen, individuellen Glauben, für Versöhnung und Frieden absolut glaubwürdig in die nahtlose Mischung aus Kirche und Konzertsaal, die sich vor allem bei den beseelten und wie improvisiert wirkenden Soli des jungen Saxofonisten auch mal für Minuten in einen stimmungsvollen Jazzkeller verwandeln.

Mit Temperament und Ausdruck

Ob Brubeck 1980 tatsächlich beim Komponieren ein Traumerlebnis hatte, das ihn dazu brachte, in die katholische Kirche einzutreten, kann offen bleiben. Daran, dass »To Hope! A Celebration« viel in Bewegung bringen und erreichen kann, dürfte nach den 45 Minuten in St. Jakobus kaum ein Besucher zweifeln. Die beiden Solisten traten hier - einzeln und zu zweit - mitreißend temperamentvoll und ausdrucksstark auf, wobei die Mezzosopranistin die Bewunderung aller auf sich zog, der Bassbariton mit der Klarheit und mit dem Volumen seiner Stimme ein guter Partner war - auch wenn er erst spät für den vorgesehenen Bariton »einspringen« musste. Alle 15 Titel waren ein Hörgenuss und ließen kaum einen Zuhörer ruhig auf der Bank sitzen.

Hoffnungsvolle Zeilen

Der absolute Höhepunkt - wegen der aktuellen Weltlage und wegen des machtvollen Zusammenspiels von Chor, Solisten und Orchester - war zweifellos der Wechselgesang »The peace of Jerusalem« mit Saxofonsolo. Wunderschön - mit Blick auf das Weihnachtsfest und auf die Kriege in der Welt -, dass dieser Titel in das »Alleluja« mündete mit den hoffnungsvollen Zeilen, die im Programm auch auf Deutsch zu lesen waren: »Das Licht scheint weiter in die Finsternis, und die Finsternis kann das Licht nicht überwinden.«

Dave Brubeck hat jedenfalls in Miltenberg 150 Menschen mit den Klangfarben seiner Musik, mit der mitreißenden und variationsreichen Rhythmik und wunderschönen Melodien viel Freude geschenkt und Hoffnung gemacht.

HEINZ LINDUSCHKA

Hintergrund Konzerterlebnis der besonderen Art: Vocal Art Frankfurt RheinMain unter der Leitung von Gerhard Jennemann am Sonntag in Miltenbergs Jakobuskirche.