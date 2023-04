Pfarrer Jarosch wechselt in den Pa­s­to­ra­len Raum Aschaf­fen­burg West

Großostheim 05.04.2023

Pfarrer Manfred Jarosch.

Jaroschs Dienst- und Wohnort ist dann Ringheim. Jarosch stammt laut einer Pressemitteilung des Bistums Würzburg aus Proskau in Polen. Am 30. Mai 1987 empfing er in Krakau die Priesterweihe. 2000 trat Jarosch als Kaplan in Hesselbach in den Dienst des Bistums. Ab 2004 wirkte er in der Pfarreiengemeinschaft »Schweinfurter Rhön«. 2005 wurde Jarosch in das Bistum Würzburg inkardiniert. 2008 wechselte er auf die Pfarrei Mömlingen. Ab 2010 war Jarosch koordinierender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft »Lumen Christi entlang der Mömling, Obernburg am Main«. 2022 wurde er Teampfarrer im Pastoralen Raum Obernburg am Main. Derzeit sei Manfred Jarosch in einer Sabbatzeit.

Hintergrund Pfarrer Manfred Jarosch. Foto: