Jahrzehnte im Dienst für ihre Mitmenschen: Kreis Miltenberg zeichnet 32 Feuerwehrleute aus

Für 25, 40 und 50 Jahre

Elsenfeld 14.10.2023 - 10:46 Uhr 1 Min.

Die Geehrten für 40 und 50 Jahre aktiven Dienst. Die Geehrten für 25 Jahre aktiven Dienst.

Voll des Lobes waren alle Redner dieses Abends. Neben Kreisbrandrat Martin Spilger und den Kreisbrandinspektoren Albert Klug und Hauke Muders war dies etwa Elsenfelds Bürgermeister Kai Hohmann. Dieser lobte: »Sie setzen oft genug Ihre eigene Gesundheit und Sicherheit aufs Spiel. Das verdient unseren allerhöchsten Respekt.« Die Geehrten seien aber nicht nur im akuten Notfall für ihre Mitmenschen da, sondern auch in der Prävention - etwa in der Brandschutzerziehung in Schulen oder beim Warten von Hydranten und der Ausrüstung der Wehren. »Sie alle sind für mich wahre Helden, die unser aller Leben sicherer machen.«

Für 50 Jahre Dienst bei der Feuerwehr wurden Manfred Giegerich (links) und Ludwig Vad ausgezeichnet.

Landrat Jens Marco Scherf betonte: »Wir wissen, was wir an Ihnen haben, was Sie uns wert sind.« Und um diese Wertschätzung auszudrücken, gebe es an diesem Ehrenabend neben den Staatlichen Ehrenzeichen auch die Bayerische Ehrenamtskarte, die die Kameraden bei über 100 Stellen im Kreis für Vergünstigungen einlösen können. Das zeige, wie stolz der Kreis auf seine langjährigen Aktiven sei. Und stolz könnten sich die Geehrten auch zu recht fühlen: »Sie tun etwas Sinnvolles, Sie leisten etwas Existenzielles. Sie zeigen Teamgeist und übernehmen Verantwortung - wir brauchen Menschen von Ihrem Schlag.«

Etwa Manfred Giegerich aus Mömlingen und Ludwig Vad aus Obernburg, die beide für jeweils 50 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet wurden. Darüber hinaus ernannte der Kreisbrandrat Günter Jentzmik aus Kleinheubach zum Ehren-Kreisbrandmeister. Jentzmik war von 2000 bis 2015 als Kreisbrandmeister in der Inspektion für den südlichen Kreis im Dienst.

Günther Jentzmik ist nun Ehren-Kreisbrandmeister.

Die Geehrten im Überblick:

Eichenbühl: Ruthard Grimm, Swen Leis (jeweils 40 Jahre), Stefan Frank, Michael Miltenberger, Patrick Schirmer (25 Jahre).

Elsenfeld: Andreas Kaufhold (25 Jahre) aus Elsenfeld; Ralph Weis (40 Jahre), Alexandra Da Silva Santos (25 Jahre) aus Eichelsbach.

Erlenbach: Björn Jäschke, Thomas Witt (25 Jahre).

Eschau: Roland Kaufmann, Frank Weinert (40 Jahre) aus Sommerau.

Kleinheubach: Erich Keck (40 Jahre), Marcel Schweidler (25 Jahre).

Kleinwallstadt: Werner Franz (40 Jahre).

Klingenberg: Günther Hanel, Klaus Staab, Erwin Wolf (40 Jahre) aus Röllfeld; Chrstoph Wöber, Udo Zöller (40 Jahre) aus Trennfurt.

Leidersbach: Jürgen Brand (25 Jahre) aus Roßbach.

Miltenberg: Johannes Eck, Benjamin Grimm (25 Jahre) aus Breitendiel.

Mömlingen: Manfred Giegerich (50 Jahre).

Neunkirchen: Franz Obergrießer (25 Jahre).

Obernburg: Ludwig Vad (50 Jahre), Helmut Vad (40 Jahre), Michael Walz (25 Jahre).

Röllbach: Kornelia Grimm, Gerald Zoll (25 Jahre).

Stadtprozelten: Alfons Birkholz (40 Jahre).

Weilbach: Bernd Zeidler (40 Jahre).