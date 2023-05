Miltenberger Jagdhornbläser beschallen zum 50. Mal Großheubacher Tal

Jagdhornbläser beschallen zum 50. Mal das Großheubacher Tal

Der erste Mai war für die Miltenberger Jagdhornbläser in diesem Jahr ein besonderer Tag: Seit 70 Jahren gibt es die Jagdhornbläser, seit 50 Jahren blasen sie traditionell am Busigberg den Mai an und seit 40 Jahren leitet Karl-Otto Steiniger die Bläsertruppe.

Frühmorgens um 6 Uhr bliesen die 14 Jagdhornbläserinnen- und Bläser unter der Leitung von Karl-Otto Steiniger zum Feiertag hinunter ins Tal. Ein Jubiläum, welches sich Bürgermeister Gernot Winter von Großheubach, Bürgermeister Bernd Kahlert von Miltenberg und Landrat Jens Marco Scherf nicht entgehen ließen. Auch sie standen sehr früh - zwischen 4.30 und 5 Uhr - auf und haben sich zum ersten Mal auf den Weg auf die Busigranch gemacht.

Sie bereuten es nicht: Scherf und Kahlert zeigten sich begeistert von der Stimmung und der Tradition. Besonders feierlich war es, als Karl-Otto Steiniger mit seiner Trompete die tragenden, emotionalen Stücke »Der Mai ist gekommen« und »Der liebe Gott geht durch den Wald« hinab ins Tal spielte. Hildebert Kress, dem die Busigranch gehört, bewirtete die Jagdhornbläser auch schon zum 50. Mal. Bei ihm gibt es immer vor dem Spielen einen Wach-Mach-Kaffee. Im Anschluss an das Wiesen- und Waldkonzert gab es heuer ein zünftiges Weißwurstfrühstück in seiner Hütte.

Die vielen runden Jubiläumszahlen waren auch Anlass für ein kleines Konzert am Abend am Marktplatz. Nach dem konzertreichen Tag gönnten sich die Musiker eine kleine Feier im Schmuckkästchen. Im Übrigen wurde Großheubach an diesem Feiertagsmorgen gleich stereo beschallt. Auf dem Engelberg standen Musiker des Großheubacher Musikvereins, die ebenfalls mit Stücken wie »Der Mai ist gekommen« die Einwohnerschaft beglückten. /Foto: