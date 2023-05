Jagd als Beitrag zum Erhalt eines gesunden Waldes

BJV-Kreisgruppe Obernburg zieht bei Hegeschau in Bergsporthalle Hofstetten Bilanz

Kleinwallstadt 14.05.2023 - 10:02 Uhr 1 Min.

Bei der Hegeschau der BJV-Kreisgruppe Obernburg in der Hofstetter Bergsporthalle (von links): Klaus-Peter Gerhart, Landrat Jens Marco Scherf, Regina Groll (Leiterin der Unteren Jagdbehörde) und Kreisjagdberater Horst Feyrer.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierten die Jäger die Trophäen der im vergangenen Jagdjahr erlegten Rehböcke, die den Fachleuten Rückschlüsse auf die Gesundheit und Lebensraumbedingungen der Tiere zulassen.

Auf Zukunft ausgerichtet

Die Hegeschau biete eine gute Gelegenheit, sich über die Situation der Jagd in den verschiedenen Gebieten zu informieren und eine Grundlage für den weiteren Austausch zu schaffen, betonte Landrat Jens Marco Scherf. Ein gesunder, widerstandsfähiger Wald sei in Zeiten des gravierenden Klimawandels ein wertvolles Gut der ganzen Gesellschaft. Eine zukunftsgerichtete Jagd müsse dazu ihren Beitrag leisten.

Im Jagdbeirat seien vor wenigen Wochen die Ergebnisse der von den Jägern gelieferten Streckenlisten betrachtet und diskutiert worden, so der Landrat. Scherf: »Wir können insgesamt zufrieden sein mit den sich daraus ergebenden Anstrengungen der Jägerschaft des Landkreises Miltenberg.« Dort, wo es in Einzelfällen beim Reh- und Rotwildabschuss zu nicht ausreichenden Ergebnissen gekommen sei, werde man den Gründen nachgehen und auf eine weitere günstige Entwicklung der Wälder hinwirken.

Nicht die Jagd alleine, sondern auch von anderen Naturnutzern seien Engagement und Rücksichtnahme gefordert, nicht Forderungen aufzustellen, sondern ihren Beitrag im Sinne gemeinsamer Verantwortung zu leisten, meinte der Landrat.

Digitalisierte Revierkarten

Auch bei der Jagdbehörde in Miltenberg passe man sich den veränderten Bedingungen an, versicherte Scherf. So halte auch hier die Digitalisierung nach und nach Einzug. Unter anderem arbeite man gemeinsam mit Reviereigentümern und dem Klingenberger Vermessungsamt an digitalen Revierkarten. Dies setze jedoch oft umfangreiche historische Recherchen voraus, so dass dies für den Landkreis noch einige Zeit in Anspruch nehmen würde.

Kreisjagdberater Horst Feyrer aus Mömlingen blickte in seinem Bericht auf das vergangene Jagdjahr. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten die Jagdhornbläser der Kreisgruppe.

Ralf Hettler