Jäger feiern Hubertusmesse in Leidersbach

Leidersbach 05.11.2023 - 15:09 Uhr 1 Min.

Bei der Hubertusmesse erhielten die diesjährigen Jungjägerinnen und Jungjäger den traditionellen Jägerschlag und wurden damit offiziell in den Kreis der Jägerschaft aufgenommen.

Das Motto: Die Jäger sehen sich als Anwälte des Wildes und forderten "Wald mit Wild". Eingeladen hatte die Kreisgruppe Obernburg im Bayerischen Jagdverband (BJV). Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst durch die Jagdhornbläser der Kreisgruppe Obernburg.

Pfarrer Gottfried Amend wies in seiner Predigt auf den Inhalt der Hubertuslegende hin. Anschließend erhielten die diesjährigen Jungjäger und Jungjägerinnen den traditionellen Jägerschlag und wurden damit offiziell in den Kreis der Jägerschaft aufgenommen.

BJV-Vorsitzender Klaus-Peter Gerhart betonte, dass die Jungjäger mit dem traditionellen Jägerschlag geloben, die Jagd waidmännisch und mit großer Verantwortung gegenüber dem Wild und der Natur auszuüben. Der Leitspruch der Jäger sei: "Dies ist des Jägers Ehrenschild, dass der beschützt und hegt sein Wild. Waidmännisch jagt wie sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt". Wenn auch die Jagd einem stetigen Wandel in der Ausübung oder dem Angebot der technischen Ausrüstung unterliege, habe es letztendlich jeder Einzelne selbst in der Hand, wie er damit umgeht und deren Anwendung verantworten kann oder will.

Nach dem Gottesdienst ging es in der Mehrzweckhalle mit der Hubertusfeier weiter. Der Vorsitzende der BJV-Kreisgruppe Obernburg Klaus-Peter Gerhart begrüßte rund 170 Gäste. Für die musikalische Umrahmung sorgten "Die sieben Spessarter". Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt. Grußworte sprachen Leidersbachs Bürgermeister Michael Schüßler (CWG) sowie Landtagsabgeordneter Thomas Zöller (FW). Beide würdigten die Arbeit der Jägerschaft.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im BJV wurde Thomas Gleisner geehrt. Für 40 Jahre wurden Roland Friess, Michael Pucher und Manfred Stahl ausgezeichnet. Die Treuenadel für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Wolfgang Gollas.

Den Jägerschlag zur Aufnahme in den Kreis der Jägerschaft erhielten nach bestandener Prüfung vom Leiter der Jungjägerausbildung Anna Appel (Mömlingen), Mirco Gärtner (Großostheim), Martin Jakob (Großostheim), Martin Müller (Obernburg), Andreas Naun (Miltenberg), Alexandra Richardt (Miltenberg), Nina Schandel (Großwallstadt), Johannes Schmitt (Miltenberg), Alexandra Schnell (Klingenberg), Maximilian Stein (Eschau), Dieter Wabschitzka (Kleinwallstadt) und Bernd Leon Wabschitzka (Kleinwallstadt).

Stichwort: Heiliger Hubertus Der Hubertustag wird alljährlich zu Ehren des Schutzpatrons der Jäger gefeiert. Heute steht der Heilige Hubertus für die waidgerechte Jagd, bei der es nicht allein um Abschuss und Beute geht, sondern um Respekt vor der Schöpfung und das Verantwortungsbewusstsein für Natur und Tierwelt. (ro)