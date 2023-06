Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ja zu Flüchtlingsunterkunft an Miltenbergs Mainpromenade

Bauausschuss billigt Umnutzung des ehemaligen Cafés Heudorf

Miltenberg 20.06.2023 - 15:56 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das ehemalige Café Heudorf an der Miltenberger Mainpromenade wird zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut.

Bürgermeister Bernd Kahlert sprach von Bedenken seitens der Bevölkerung, die befürchten, dass das Image der Fremdenverkehrsstadt Miltenberg beeinträchtigt wird. Auch Befürchtungen in puncto Sicherheit seien geäußert worden, so Kahlert, der bei dieser Thematik die gebotene Sachlichkeit einforderte. Die Unterbringung von Flüchtlingen stelle die Landratsämter vor die große Herausforderung, Unterkünfte zu finden und einzurichten. Kahlert forderte die Ratsmitglieder auf, den Blick nach vorne zu richten und das Zusammenleben mit den Flüchtlingen gedeihlich zu gestalten.

27 Zimmer, 53 Betten

Die rechtlichen Möglichkeiten, die Nutzungsänderung zu verweigern, zeigte der Bauamtsleiter Alexander Beuchert detailliert auf. Er kam zu dem Schluss, dass es keinen Grund gibt, den Antrag auf Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft mit 27 Zimmern und 53 Betten abzulehnen.

Peter Huhn (CSU) sah durchaus nachbarschaftliche Belange betroffen. Die Gäste der nebenliegenden Restaurants und Hotels könnten sich gestört fühlen und möglicherweise diese Lokale künftig meiden. »Wo wäre denn überhaupt eine solche Unterkunft gut?« fragte Gerald Betzwieser (Liberale Miltenberger). Er habe gegenüber einer Flüchtlingsunterkunft gewohnt und sich nie gestört gefühlt.

Katja Schäfer (SPD) tat sich schwer, die Unterkunft am »Aushängeschild Miltenbergs« zu akzeptieren und bat darum, es der Gastronomie nicht noch schwerer zu machen. Ob denn eine Betreuung der Flüchtlinge vor Ort geplant sei, wollte sie wissen. Der Landrat habe ihm versichert, das Landratsamt betreue die Flüchtlinge und Asylsuchenden, so Kahlert, ob das direkt vor Ort geschehe, konnte er nicht sagen.

Klaus Wolf (Liberale Miltenberger) bedauerte, dass dem Antragsteller und auch dem Landratsamt »das Fingerspitzengefühl fehlt«, sah aber keine Chance, das Ansinnen abzulehnen, wenngleich es für ihn auch »kein Wunschort« sei. Es dürfe aber keine Tabu-Zonen für Flüchtlinge geben.

Frank Küster (Grüne) äußerte Verständnis für die Bedenken aus der Bevölkerung, gab sich aber überzeugt: »Wir können das schaffen.« Er schlug vor, den Flüchtlingen die Chance zu geben, etwas zu arbeiten, etwa die Mainpromenade sauber zu halten. Somit wären sie beschäftigt und einbezogen und man könne man etwas gegen die Ängste tun.

Schlussendlich bedauerte Kahlert noch einmal das fehlende Fingerspitzengefühl. Laut Baugesetzbuch gebe es aber keinen Grund, die Nutzungsänderung des Gebäudes zu verweigern.

Annegret Schmitz