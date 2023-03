Isabella Rollmann trainiert in Niedernberg Männer und Frauen mit Herzproblemen

Gut gelaunt das Herz stärken

Niedernberg 24.03.2023 - 09:00 Uhr 4 Min.

Kursleiterin Isabella Rollmann leitet die Gruppe mit viel guter Laune bei den Übungen an. Helene Weisenberger strahlt schon beim Blutdruckmessen.

Jeden Mittwoch kommen sie zusammen, um etwas für ihre Fitness zu tun. Doch dabei läuft einiges anders ab, als bei normalen Sportstunden. Denn die Teilnehmer sind auf Verordnung ihres Arztes hier und die Krankenkasse zahlt für das Training. Die Gruppe ist zum Beispiel offen für Personen mit Herzrhythmusstörungen oder einer Herzmuskelerkrankung. Auch Menschen, die eine Herz-OP hinter sich haben, sind willkommen. Das merkt man schon, bevor es richtig losgeht: Da misst Krankenschwester Barbara Freudenberger einem jeden den Blutdruck.

Gefährliche Symptome

Freudenberger, die unter anderem sieben Jahre auf der Intensivstation gearbeitet hat, kennt die gefährlichen Symptome. »Bei Frauen ist es die Übelkeit«, erläutert sie. »Bei Männern ist die Schwäche meistens der Arm.« Wenn solche Anzeichen bestehen, ist Freudenberger vorsichtig. Dann misst sie lieber nach zehn Minuten noch einmal und rät dazu, langsam zu machen. »Meist geht der Blutdruck durch den Sport etwas runter«, weiß sie.

Barbara Freudenberger kontrolliert bei der 83-jährigen Helene Weisenberger den Blutdruck.

Dass wirklich jemand nicht mitmachen darf, hat Trainerin Rollmann nur ein einziges Mal erlebt. Und das in den immerhin zehn Jahren, in denen es die Gruppe schon gibt. Rollmann war übrigens Gründungsmitglied. Gibt es Auffälligkeiten, werde zwischendurch nochmal Blutdruck gemessen. Bei zu niedrigem Blutdruck hätten sie homöopathische Tröpfchen in petto. Außerdem schenke man der betroffenen Person »besonderes Augenmerk«.

Isabella Rollmann hat 2002 ihre Ausbildung zur Herzsportgruppentherapeutin über die LAG Bayern gemacht (siehe Hintergrund). Schon seit ihrem 18. Lebensjahr ist sie Übungsleiterin, erzählt sie. Die gelernte Schneiderin sattelte nach 15 Jahren um und ist seither hauptberuflich im Sportbereich tätig. Gesundheitsthemen liegen der 64-jährigen Niedernbergerin sehr am Herzen. Sie habe unter anderem schon Trainerscheine zur Orthopädie und Inneren Medizin gemacht. Ihre große Leidenschaft ist das Tanzen. Sie leitet beim TV Niedernberg gleich drei Tanzgruppen.

Schmunzeln an der Tagesordnung

An diesem Mittwoch ist auch Ulrike Schwarzig vor Ort. Die Niedernberger Hausärztin ist zum ersten Mal dabei. Sie macht bei den Übungen mit, ist aber auch da, um Fragen zu beantworten. Die gibt es heute nicht. Nur ein Mann sagt, er habe einen steifen Hals. »Was machen wir da?«, will er mit Augenzwinkern wissen. Alle müssen lachen. Generell ist Schmunzeln an der Tagesordnung. »Die Patienten fühlen sich unter ärztlicher Aufsicht sicherer, am Sport teilzunehmen«, sagt Ärztin Schwarzig. »Vor allem nach einem so einschneidenden Erlebnis wie einem Herzinfarkt.«

Die Ärztin ist zwar nicht jeden Übungstag vor Ort, aber auch Krankenschwester Freudenberger kennt sich gut aus. Für alle Fälle steht ein Notfallkoffer mit Infusionen bereit und es gibt einen Defibrillator. Gebraucht habe Rollmann den zwar noch nie, aber sie wisse von einem Fall in Großostheim (Kreis Aschaffenburg). Dort habe es ein Mann vor über 25 Jahren beim Herzsport übertrieben. »Er hat es nicht überlebt«, erzählt die Kursleiterin sichtlich betroffen.

Kursleiterin Isabella Rollmann gibt Karl-Heinz Troll Hilfestellung bei einer Übung.

Deswegen gilt bei ihr: »Weniger ist mehr.« Die Trainierenden sollen sich selbst einschätzen. Auf einer Belastungsskala von eins bis zehn sollten sie eine sieben erreichen. Rollmann betreut auch eine Frau, die nur noch 20 Prozent ihrer Herzleistung habe. »Da bin ich mit einer drei zufrieden«, so die Trainerin.

Ziel des Kurses ist es, Herzleistung und Ausdauer zu verbessern. Das ist auf der Webseite des TV Niedernberg nachzulesen. Es geht aber auch um Entspannung und Wohlbefinden. Koordination steht ebenfalls auf dem Programm. Und genau die stellt die Teilnehmer vor Herausforderungen. Da müssen zum Beispiel auf dem Stuhl sitzend die Hände von links nach rechts und gleichzeitig die Füße von innen nach außen bewegt werden. Das klappt beim einen besser, beim anderen schlechter. Doch die Teilnehmer haben genug Humor, um über sich selbst zu lachen.

Süffisanter Spruch

Es gibt auch Spaßmacher, die bei fast jeder Aufgabe einen lustigen Spruch auf den Lippen haben. So sagt ein Mann, als es daran geht, den Hüftschwung zu trainieren, süffisant: »Früher haben wir das schneller gemacht.« Kursleiterin Rollmann ist es wichtig, dass jeder in seinem Tempo unterwegs ist. Und das ist auch gut so, denn einmal muss ein Mann pausieren, weil er erschöpft ist. Ein andermal ächzt eine Frau bei einer Übung.

Freudestrahlend dabei ist die älteste Kursteilnehmerin: Helene Weisenberger. Die 83-jährige Niedernbergerin antwortet auf die Frage, was ihr heute Spaß macht, mit einem Lachen: »Praktisch alles!« Sie stieß vor 13 Jahren mit Herzrhythmusstörungen zur Truppe. Sie erzählt, dass sie die Übungen sogar neulich gemacht habe, als sie im Krankenhaus war.

Die Gruppe trainiert eine gute Stunde. Die ganze Zeit über hat Rollmann alle genau im Blick. Mal lobt sie: »Sehr schön!« Dann ermahnt sie: »Die Arme mitnehmen!« Gescholten wird Karl-Heinz Troll. Der 80-Jährige balancierte nämlich alleine über eine umgedrehte Bank, obwohl er das eigentlich nur mit Partner machen soll. Neckisch nennt Troll Rollmann »unsere Dompteuse«. Der Niedernberger erzählt, er habe schon zwei Herzinfarkte erlebt. Der Sport bringe ihm etwas: »Man ist aktiv, hat Gesellschaft und macht sinnvolle Bewegungen, die helfen.«

Über Pylonen steigen ist eine der Aufgaben, die die Teilnehmer bewältigen. Im Hintergrund trainieren zwei Frauen mit Bällen.

Nach dem Aufwärmen im Stuhlkreis dürfen die Teilnehmer »von innen duschen«. Damit meint Trainerin Rollmann eine Trinkpause. Als Nächstes bauen sie Stationen auf, an denen immer eine Minute lang zu zweit gearbeitet wird. Da geht es darum, einen Tennisball von einem Joghurtbecher in den anderen springen zu lassen oder über rote Kegel zu steigen. Auch eine Weichbodenmatte wird auf den Boden gelegt. »Hier dürft ihr euch austoben - jeder, wie er will«, sagt Rollmann.

Nicht immer einwandfrei

Gut gelaunt nimmt die Gruppe das in Angriff. Nicht immer funktioniert alles einwandfrei: Da fliegen Tennisbälle durch die Gegend, Kegel werden umgeworfen und ein Mann fällt auf der Weichbodenmatte um, woraufhin er lachen muss. Doch jeder ist aktiv und bewegt sich.

Den Ball von einem Becher in den anderen springen zu lassen, erfordert einiges an Konzentration von Kursteilnehmer Karl-Heinz Troll.

Gegen Ende der Stunde wird es richtig wild. Da stellen sich alle in einem Kreis auf. Jetzt gilt es, einen roten und blauen Ring von einem zum nächsten zu werfen. Um das Ganze noch schwieriger zu gestalten, müssen sich die Teilnehmer zwei Bälle zuwerfen. Die Aufgabe führt erneut zu vielen Lachern.

Zum Schluss fordert Rollmann die Frauen und Männer nochmal auf, ganz ruhig zu werden. Sie leitet sie dabei an, tief ein- und auszuatmen. Als sie die Abschlussfrage »Wie geht's euch?« stellt, ist es nicht verwunderlich, dass ein paar Teilnehmer überzeugt antworten: »Gut.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Herz-LAG Bayern Die Landes-Arbeitsgemeinschaft für kardiologische Prävention und Rehabilitation in Bayern (LAG) wurde 1979 in Höhenried am Starnberger See als gemeinnütziger Verein gegründet. Das ist auf der Webseite der LAG nachzulesen. Ihr Ziel sei die Bekämpfung der Herz-Kreislauferkrankungen im präventiven und rehabilitativen Bereich. Zu den Aufgaben der LAG zähle es unter anderem, Herzgruppenleiter zu schulen. Laut Webseite ist eine Herzgruppe eine Gruppe von Patienten mit chronischen Herz-Kreislauferkrankungen, die sich am Wohnort mindestens einmal wöchentlich trifft. Die Gruppe kommt auf ärztliche Verordnung zusammen und wird von einem Arzt sowie von einem "qualifizierten Sporttherapeuten" betreut, wie es weiter heißt. Durch die Möglichkeit, sich in der Gruppe auch zu krankheitsrelevanten Themen auszutauschen, werde in der Herzgruppe somit echte "Hilfe zur Selbsthilfe" gefördert. (juh) Herzsportgruppen in Ihrer Nähe finden Sie unter: https://herzgruppen-lag-bayern.de/index.php/herzgruppen/herzgruppen-in-ihrer-naehe